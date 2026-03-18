Zoveel verdient de Staat aan de hogere brandstofprijzen

De prijs voor een liter benzine kwam gisteren boven de 2,50 euro uit. Vorige week gebeurde datzelfde al bij diesel en de verwachting is dat de prijzen nog omhoog zullen gaan. Het kabinet, onder premier Rob Jetten, gaf al aan dat het nog niet gaat ingrijpen, ook niet bij de stijgende energieprijzen. In Nieuws van de Dag praat opiniemaker Annemarie van Gaal over hoeveel de staat nou eigenlijk verdient aan de hogere brandstofprijzen.

Vorige week daalde de prijs aan de pomp weer licht, net nadat de dieselprijs boven de 2,50 euro per liter uitkwam. Vandaag kwam UnitedCustomers met het nieuws dat, ondanks dat de prijzen al een recordhoogte hebben bereikt, er een verdere stijging te verwachten is.

De benzine- en dieselprijzen zijn onderwerp van gesprek, zo ook bij Nieuws van de Dag, waar Annemarie van Gaal (die wel vaker hot topics behandelt) een rekensom presenteerde. Presentator Thomas van Groningen: „Jij hebt het over Rupsje Nooitgenoeg, en dan heb je het niet over een leuk kinderboek.” Van Gaal: „Nee, dan heb ik het over de overheid. De benzineprijs stijgt en de grote profiteur daarvan is de overheid. Hoe hoger de prijs is, hoe meer btw zij kunnen heffen over dat bedrag.”

Van Gaal illustreert haar uitspraak met een rekensom: „Voor een liter benzine betaal je een vast bedrag aan accijns. In ons land is dat vaste bedrag 0,85 euro. Maar dan is er ook nog de btw. De benzineprijs in januari was 2,10 euro, ik zeg maar wat. Hij is nu 2,50 euro. Als je over dat verschil alleen al de btw rekent, en je rekent erbij op hoeveel wij in Nederland tanken, dan incasseert de overheid per dag 3 miljoen euro extra.” Dat komt dus nog bovenop de 0,85 euro accijns die al geïncasseerd wordt door de overheid.

„Als dit een jaar door blijft gaan, loopt het bedrag op tot 1,2 miljard euro, zoiets ongeveer”, zegt Van Gaal. „Stel de benzineprijs stijgt naar 3 euro per liter, dan incasseert de overheid ruim 3 miljard euro per jaar extra. Alléén met de btw-verhoging is dat dan.” De vaste prijs van 0,85 euro verandert namelijk niet mee met de prijsstijgingen van benzine en diesel, maar de btw wel, omdat dat om een percentage van de prijs gaat. „De overheid loopt binnen hiermee, het is eigenlijk een enorme meevaller voor ze”, sluit Van Gaal af.

