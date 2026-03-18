Deel dit artikel: Share App Mail Pin

UnitedConsumers: adviesprijzen benzine en diesel verder omhoog

De landelijke adviesprijzen voor benzine en diesel zijn woensdag verder gestegen. Dat meldt consumentenorganisatie UnitedConsumers die de adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen bijhoudt. Op dinsdag steeg de gemiddelde adviesprijs voor Euro95 al tot een nieuw recordniveau van meer dan 2,50 euro per liter.

Nu staat de adviesprijs voor Euro95 op 2,528 euro, tegen 2,508 euro een dag eerder. De prijs voor diesel is nu 2,516 euro, tegen 2,486 euro op dinsdag. Daarmee is diesel ook weer tot boven de 2,50 euro gestegen. Begin vorige week werd dat niveau voor het eerst doorbroken door diesel. Maar daarna zakte die prijs weer wat terug.

De prijzen aan de pomp zijn fors gestegen als gevolg van de sterk gestegen olieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten. De adviesprijs voor Euro95 stond voor het uitbreken van de oorlog op 2,28 euro en die voor diesel op 2,09 euro. De adviesprijzen gelden doorgaans alleen langs de snelweg. Bij tankstations elders is tanken vaak goedkoper.

Olie-export via Turkije

Mogelijk komt er wel enige verlichting voor automobilisten, want de olieprijzen gingen woensdagochtend flink omlaag. De prijs van een vat Amerikaanse olie kostte 4 procent minder op 92,31 dollar en Brentolie werd 2,7 procent goedkoper op 100,64 dollar per vat.

Irak heeft een deal getekend met de Koerdische autoriteiten om de olie-export via Turkije te hervatten waardoor de Straat van Hormuz omzeild kan worden. Die Iraakse olie gaat dan via een pijpleiding naar de Turkse stad Ceyhan om vanuit daar geëxporteerd te kunnen worden.

Prijsplafond

Door de hoge accijnzen op brandstof in Nederland wijken steeds meer automobilisten uit naar België en Duitsland om daar goedkoper te tanken. In België betalen automobilisten grofweg 45 cent minder voor een liter Euro95. Volgens de ANWB is Nederland koploper in Europa op het gebied van accijns. De belangenorganisatie pleit al langer voor een accijnsverlaging om automobilisten tegemoet te komen. Toch is premier Rob Jetten niet van plan iets te doen aan de stijgende prijzen aan de pomp.

Hongarije en Kroatië grepen onlangs wel in door een prijsplafond op brandstof in te voeren. De Hongaarse premier Viktor Orbán heeft de benzineprijs gemaximeerd op 595 forint per liter, omgerekend ongeveer 1,50 euro. Op diesel zit een maximumprijs van 615 forint (1,62 euro). Ook de Oostenrijkse bondskanselier Christian Stocker riep onlangs op tot een tijdelijke verlaging van de accijnzen op benzine. „Eventuele extra belastinginkomsten die door hogere energieprijzen ontstaan, moeten worden teruggegeven aan de belastingbetalers. De regering heeft besproken hoe dit het beste kan worden gedaan”, zei Stocker.

ANP

Reacties