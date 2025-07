Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Een basisinkomen van 1200 euro in plaats van uitkering? ‘Daarna weer werken’

Het UWV haalde (niet zo fraai) eerder het nieuws met het feit dat 43.000 uitkeringsgerechtigden enkele jaren te veel of te weinig geld hadden gekregen. „Gehannes”, noemde opiniemaker Annemarie van Gaal dit in Nieuws van de Dag. Gisteravond kwam zij in hetzelfde programma met een idee om datzelfde gehannes op te lossen.

„Dat zelfs medewerkers van het UWV (Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, red.) een uitkering niet correct kunnen berekenen…”, begint Van Gaal haar betoog, dat je in de Nieuws van de Dag-video hierboven kunt zien. „We krijgen nu weer een hele hersteloperatie, die weer jaren gaat duren. Die weer honderden miljoenen, misschien wel miljarden euro’s gaat kosten. De minister is het er nu ook wel over eens dat arbeidsongeschiktheidsuitkeringen veel simpeler moeten. Dat mensen het ook zelf moeten kunnen berekenen hoeveel ze krijgen.”

De manier waarop het nu georganiseerd is, is een demper op ambitie.

‘Uitkering arbeidsongeschiktheid stimuleert niet tot werken’

Dat is allemaal mooi en aardig, vindt Van Gaal over het UWV, maar ze wil nog een ander punt invoeren. „De manier waarop het nu georganiseerd is, is een demper op ambitie.” De opiniemaker bedoelt ermee te zeggen dat de uitkering bij arbeidsongeschiktheid niet stimuleert om weer aan het werk te gaan. „Sterker nog: als je een gedeeltelijke arbeidsongeschiktheids-uitkering hebt, moet je iedere euro die je bijverdient opgeven bij het UWV. Dan kom je in een soort bureaucratische molen en rompslomp terecht. Het wordt allemaal verrekend met je uitkering, je houdt er niks aan over. Je toeslagen veranderen.” Kortom: werken loont dan niet.

Idee van Annemarie van Gaal

Natuurlijk zijn er veel mensen volledig arbeidsongeschikt, maar Van Gaal denkt ook: „Als je gedeeltelijk arbeidsongeschikt bent voor de ene baan, dan ben je dat niet voor een andere baan. Er zijn altijd wel banen die je kunt doen.” Van Gaals idee: je moet mensen die (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn aanbieden dat hun uitkering vervalt. En dat zij twee jaar lang een basisinkomen ontvangen „van bij wijze van spreken 1200 euro per maand. Dat is een beetje de gemiddelde prijs van een uitkering”.

En dan? „Zij worden dan niet meer gekort en kunnen werken zoveel als zij willen. Ze hoeven geen verantwoording meer af te leggen aan het UWV. Na die twee jaar hebben zij hun werk opgebouwd en kunnen zij weer de arbeidsmarkt op. Toen ik daarover een column schreef, kreeg ik meteen mailtjes van mensen met arbeidsongeschiktheid. Meer mails dan anders en ze vroegen: waar kan ik opgeven?”

