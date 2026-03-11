Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Prijs aan de pomp alweer gedaald, maar nog steeds hoog

De sterke opmars van de brandstofprijzen aan de Nederlandse pomp door de oorlog in het Midden-Oosten is tot stilstand gekomen. Wel zijn de prijzen nog steeds hoog.

De gemiddelde landelijke adviesprijs voor diesel steeg gisteren voor het eerst tot boven de 2,50 euro per liter. Volgens consumentencollectief UnitedConsumers is die adviesprijs voor diesel nu een fractie gezakt, tot 2,495 euro.

De adviesprijs voor een liter Euro95 staat nu op 2,447 euro. Dat was gisteren 2,453 euro. Daarmee blijft de benzineprijs wel in de buurt van het recordniveau van ruim 2,50 euro uit juni 2022.

Prijs aan de pomp gedaald na stijging door situatie Midden-Oosten

De situatie is in het Midden-Oosten geëscaleerd na grootschalige aanvallen van de Verenigde Staten en Israël op Iran. Sinds het begin van de oorlog zijn de adviesprijzen duidelijk gestegen. Voor de oorlog was die prijs voor diesel nog 2,09 euro en die voor benzine 2,28 euro. De adviesprijzen van de grote oliemaatschappijen gelden vooral voor tankstations langs snelwegen. Automobilisten kunnen soms wel tientallen centen per liter goedkoper uit zijn als ze verder weg van de snelweg tanken. Veel Nederlanders trekken over de grens om te tanken. Daar kunnen automobilisten geld mee besparen, maar ook in België en Duitsland lopen de prijzen inmiddels snel op.

Tanken is zoveel duurder geworden door de praktische afsluiting van de Straat van Hormuz bij Iran (te zien vin de video hierboven). Dat is een belangrijke zeestraat voor het vervoer van olie en gas uit het Midden-Oosten. Hierdoor zagen verschillende landen rondom de Perzische Golf zich ook al genoodzaakt hun olieproductie te verlagen.

⛽ Kabinet grijpt voorlopig niet in Vakbond CNV roept het kabinet op om de brandstofaccijns tijdelijk met 20 cent verlagen nu de olieprijzen zo hoog zijn. „Het grootste deel van de prijs die we aan de pomp betalen, is belasting”, stelt CNV-voorzitter Piet Fortuin. Minister-president Rob Jetten gaf zondag in het televisieprogramma Nieuwsuur aan dat hij de stijging van de prijzen voor benzine en diesel wel nauwlettend volgt, maar dat ingrijpen op dit moment nog niet aan de orde is.

Eerdere dalingen na opmerkingen over einde oorlog

De lichte daling volgt op een flinke afzwakking van de olieprijzen nadat de Amerikaanse minister van Energie gisteren een bericht op X plaatste dat de VS een olietanker door de Straat van Hormuz hadden geëscorteerd. Maar al snel verwijderde hij dat bericht en verhelderde het Witte Huis dat zo’n militaire begeleiding niet had plaatsgevonden.

Maandag werd ook al een daling ingzet nadat de Amerikaanse president Donald Trump had gezegd dat de oorlog snel voorbij zou kunnen zijn. De opmerkingen van Trump voedden bij handelaren de hoop dat het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz mogelijk snel kan worden hervat en de verstoringen van de wereldwijde olievoorziening binnenkort weer voorbij kunnen zijn. Trumps uitspraken over een mogelijk einde van de oorlog zijn tegengesproken door de Iraanse Revolutionaire Garde. Die liet weten zelf te beslissen wanneer de oorlog voorbij is.

