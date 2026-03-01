Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Financiële fout van Ruud (47): ‘Kocht zonder advocaat een appartement in Spanje, maar er zat een schuld op het huis’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Ruud (47), die dacht dat hij met een beetje zelfonderzoek een appartement in Spanje kon kopen, maar de deksel op zijn neus kreeg. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

Ruud: „Mijn vrouw en ik waren al jaren verliefd op Zuid-Spanje. Toen we een keer een appartement hadden gehuurd op een golfresort, wist ik meteen: híer wilde ik ook een appartement. Het leek de perfecte investering. Ik had jarenlang gespaard en dacht: dit komt helemaal goed.

Zelf doen leek genoeg

Vrienden die eerder een appartement hadden gekocht in Spanje, waarschuwden me: ‘Neem een advocaat, zij checken alles goed. Het is hier anders dan in Nederland.’ Maar toen ik hoorde wat zo’n advocaat kostte, dacht ik: dat kan ik zelf ook wel. Ik pluisde het tijdelijke koopcontract en het definitieve koopcontract uit met behulp van ChatGPT en voelde me, toen ik de sleutels in mijn handen had, helemaal het mannetje. Zie je wel dat het niet zo moeilijk is om alles zelf te doen?



Maar al snel kwam de realiteit keihard binnen. Ik wist dat ik belasting moest betalen over de verhuur, maar ik had geen idee dat ik ook nog 20 procent van de huuropbrengst aan het resort moest afstaan. Daarnaast waren er hoge maandelijkse kosten voor gas, water, licht, schoonmaak, automatische boekingskosten én vve-kosten van 250 euro per maand, die ik totaal niet had meegerekend. De kleine lettertjes had ik, of eigenlijk ChatGPT, dus volledig over het hoofd gezien.

Schuld van vorige eigenaar overgenomen

Na alle kosten hield ik aan het eind amper iets over. Ik baalde enorm, want het leek zo’n mooie investering. Toch bleek dat helemaal niet zo te zijn. Ik besloot dat het beter was om een appartementje buiten het resort te kopen; daar zouden de kosten een stuk lager zijn. Het appartement op het resort moest dus weer verkocht worden.

Zo makkelijk ging dat niet, want ik ontdekte dat ik een schuld van de vorige eigenaar had overgenomen: drie jaar aan vve-kosten van 250 euro per maand. Ja, dat kan in Spanje blijkbaar! Dat betekende dat ik eerst 9000 euro moest betalen voordat iemand anders het appartement kon kopen. Tenzij iemand het appartement inclusief schuld wil overnemen. Maar wie anders dan ik zou een appartement met een schuld kopen? Ik wist niet wat ik meemaakte. Waarom had ik geen advocaat ingehuurd om mij te helpen? Waarom had ik dit allemaal zelf gedaan?”

Tips van Adine van Money Mind Academy

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen:

„Een eigen appartement in het buitenland klinkt natuurlijk heerlijk. Zon, vrijheid, misschien zelfs een investering. Maar zoals de vrienden van Ruud al aangaven: in het buitenland werkt het vaak anders dan in Nederland. En Spanje staat erom bekend dat de regels rondom vastgoed nét even anders in elkaar steken.

Bij een aankoop van deze omvang kan een klein detail grote financiële gevolgen hebben. Daarom is het verstandig om een specialist in te schakelen die het lokale systeem kent. Er zijn advocaten- en notariskantoren die specifiek werken voor buitenlandse kopers. Dat kost geld, maar het voorkomt dat je achteraf voor verrassingen komt te staan waar je geen rekening mee hebt gehouden.

Wat had Ruud kunnen doen – en wat kun jij doen als je een huis in het buitenland wilt kopen?

1. Schakel altijd een lokale advocaat in

In landen waar wet- en regelgeving anders is, wil je iemand aan tafel die uitsluitend jouw belang behartigt. Die controleert of er schulden op het pand rusten, of alle kosten inzichtelijk zijn en of de overdracht juridisch klopt. Dat kost wat, maar geen 9000 euro aan onverwachte vve-schulden.

2. Zorg dat je weet wat ‘eigendom’ daar inhoudt

In Spanje kun je als koper aansprakelijk worden gesteld voor schulden, waaronder dus achterstallige vve-kosten, van de vorige eigenaar. Dat voelt voor Nederlandse begrippen vreemd, maar het is daar gewoon toegestaan. Als je dat niet weet, kun je een dure verrassing krijgen.

3. Bereken het totaalplaatje, niet alleen de aankoopprijs

Een resort klinkt aantrekkelijk, maar naast de koopsom krijg je vaak te maken met vaste servicekosten, beheervergoedingen, belastingen, onderhoud, verhuurafdrachten en platformkosten. Zie je het als investering? Dan moet het rendement kloppen ná al die kosten.

4. Besparen op advies is zelden slim bij vastgoed

Er zijn genoeg dingen waar je op kunt besparen, maar juridische controle hoort daar niet bij. Technologie kan helpen, maar vervangt geen lokale expertise. Zeker niet bij internationale wetgeving.

Een huis in het buitenland kan een droom zijn, maar laat je niet verblinden door het zonnetje en het uitzicht. Zorg dat je weet waar je voor tekent.”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

Lezen over financiële fouten die onze lezers maakten én het advies daarvoor? Check dan deze artikelen:

Meld je aan voor Financiële fout Wil je ook (anoniem) meedoen aan Financiële Fout van Metro en jouw verhaal delen? Mail dan naar [email protected]. Vermeld kort je naam, leeftijd en jouw verhaal. Een redacteur neemt dan contact met je op. De gegevens die je verstrekt, worden niet gedeeld of ergens anders voor gebruikt.

Reacties