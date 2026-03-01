Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Media: Iraans militair kopstuk Mousavi gedood

De Iraanse krijgsmachtchef Abdolrahim Mousavi is omgekomen bij de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op zijn land. Dat meldt de Iraanse televisie, die ook de namen deelde van andere kopstukken van het regime die zijn gedood.

De staatstelevisie noemde onder meer minister van Defensie Aziz Nasirzadeh en het hoofd van de Revolutionaire Garde, Mohammad Pakpour. Ze zouden gedood zijn „tijdens een bijeenkomst van de defensieraad”.

Israël had al aangegeven dat die militaire leiders waren omgekomen. Daarnaast is ook de hoogste Iraanse leider Ali Khamenei gedood.

ANP

