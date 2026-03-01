Redactie Metro
Redactie Metro Buitenland vandaag
Leestijd: 1 minuut

Media: Iraans militair kopstuk Mousavi gedood

epa11098056 A handout photo made available by the Iranian Ministry of Defence and Armed Forces Logistics (MODAFL) on 23 January 2024 shows Iranian Defence Minister Mohammad Reza Gharaei Ashtiani (R) and Iranian Army chief commander Abdolrahim Mousavi (L) inspecting Iranian-made unmanned aerial vehicles (UAV) on display during a ceremony in Tehran, Iran. A 'large number' of Iranian-made drones joined the Army's combat units in several parts of the country, the Iranian Defense Ministry announced on 23 January. EPA/IRANIAN MINISTRY OF DEFENCE HANDOUT -- BEST QUALITY AVAILABLE -- HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES HANDOUT EDITORIAL USE ONLY/NO SALES
ANP / EPA / IRANIAN MINISTRY OF DEFENCE HANDOUT

De Iraanse krijgsmachtchef Abdolrahim Mousavi is omgekomen bij de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op zijn land. Dat meldt de Iraanse televisie, die ook de namen deelde van andere kopstukken van het regime die zijn gedood.

De staatstelevisie noemde onder meer minister van Defensie Aziz Nasirzadeh en het hoofd van de Revolutionaire Garde, Mohammad Pakpour. Ze zouden gedood zijn „tijdens een bijeenkomst van de defensieraad”.

Israël had al aangegeven dat die militaire leiders waren omgekomen. Daarnaast is ook de hoogste Iraanse leider Ali Khamenei gedood.

Foutje gezien? Mail ons. Wij zijn je dankbaar.

ANP

Het beste van Metro in je inbox 🌐

Meld je aan voor onze nieuwsbrief en ontvang tot drie keer per week een selectie van onze mooiste verhalen.

Reacties