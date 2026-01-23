Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Eerste loonstrook van dit jaar ontvangen? Als je dit vergeet te checken, kan het je veel geld kosten

Veel mensen ontvangen deze week hun eerste loonstrookje van 2026. Als je daarnaast ook nog toeslagen ontvangt, zoals huurtoeslag of zorgtoeslag, dan is het belangrijk om te checken of het inkomen dat je hebt opgegeven nog steeds actueel is. Anders kan het zomaar zijn dat je aan het einde van dit jaar veel geld moet terugbetalen of juist te weinig hebt gekregen.

Misschien begint dit nieuwe jaar wel voor jou met een salarisverhoging, een nieuwe baan of misschien ontvang je voor het eerst toeslag. De Dienst Toeslagen heeft echter geen actuele informatie over je inkomen. Je ontvangt je toeslag als voorschot en pas na afloop van het jaar weet Dienst Toeslagen hoeveel inkomen je in 2026 had.

Belangrijke check na ontvangen loonstrook

Oftewel: je krijgt elke maand alvast geld op basis van hoe je leven er dit jaar naar verwachting uitziet. Deze gegevens geef je zelf door. Dat is dus belangrijk, hoe klein ze ook zijn. Dit kun je heel gemakkelijk doen door naar de app Toeslagen te gaan of naar Mijn Toeslagen. Daar zie je welk inkomen van jou bekend is bij Dienst Toeslagen.

Als je bijvoorbeeld een medebewoner hebt en huurtoeslag ontvangt, dan telt het inkomen van je medebewoner ook mee. Ook als je toeslagpartners hebt, telt jullie gezamenlijke inkomen vaak mee voor je toeslagen. Dat is bijvoorbeeld het geval als je geregistreerd partners bent. Om je inkomen in te schatten kun je de rekenhulp gebruiken op toeslagen.nl/inkomen. Zo kun je checken wat er meetelt voor je toeslagen en welke gegevens van je loonstrook je moet invullen. Pas altijd je gegevens aan als ze niet kloppen. Dit kun doen via het eerder genoemde Mijn toeslagen of de app Toeslagen.

Wat te doen als je nog niet zeker bent van je inkomen?

Als je nog niet zeker weet hoeveel je inkomen in 2026 gaat zijn, dan kun je het beste je inkomen iets hoger inschatten. Zo krijg je in ieder geval niet te veel toeslag en hoef je niet een heel groot bedrag terug te betalen. Als na het afloop van het jaar blijkt dat je meer had kunnen krijgen op basis van je inkomen, krijg je dat alsnog.

