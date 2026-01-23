Deel dit artikel: Share App Mail Pin

In deel van het land kans op ijzel en sneeuw in het weekend, elders geen centje pijn

De verschillen zijn dit weekend erg groot als het om het weer gaat. Morgen is het in het noorden koud met waarden rond het vriespunt en is kans op ijzel en later ook (natte) sneeuw. Elders? Niets te vrezen, het wordt verderop in het land 4 tot 9 graden met overwegend droog weer.

Zondag verloopt zo goed als overal droog met een mix van wolkenvelden en zon. Het wordt 0 graden in het noorden en 3 tot 5 graden elders.

In het noorden kans op ijzel en sneeuw, zuiden stukken zachter

Morgen is het weerbeeld tussen Noord- en Zuid-Nederland totaal verschillend. Dit komt omdat de grens met koude en relatief zachte lucht recht boven ons land ligt.

In het noorden is het koud met temperaturen rond het vriespunt (de afgelopen nacht gold er al code oranje wegens ijzel). Er is bovendien kans op ijzel en later ook (natte) sneeuw. In het uiterste noorden is kans op een dun sneeuwdek. Bij een gure oostenwind voelt het aan als -6 tot -10 graden.

Het zuidwesten heeft volgens weerdienst Weeronline met een ander weerbeeld te maken. De sneeuw ontbreekt er dit weekend volledig. Het is er droog met flink wat ruimte voor de zon. Daarbij is het zacht met maxima tussen 6 en 9 graden. Voor veel regio’s is de verwachting onzeker omdat ze precies op de grens tussen twee weertypen liggen. In Gelderland, Flevoland en Limburg kan het koud en nat worden, maar als het neerslaggebied iets noordelijker wegtrekt kan het ook droog en zonnig zijn.

Spekgladde wegen liggen op de loer

Morgenavond kan het in Noord-Nederland nog spekglad zijn door winterse neerslag of bevriezing. In de nacht naar zondag gaat het op grote schaal licht tot matig vriezen.



Zondag is het overal droog. Met maximaal 1 graad in het noorden en 5 graden in het zuiden wordt het een koude winterdag, maar het is wel rustig. Het weerbeeld bestaat uit (hoge) wolkenvelden en zonnige perioden. De noordoostenwind is zwak tot matig.

