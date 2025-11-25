Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer mensen kunnen huurtoeslag krijgen in 2026, zo zit dat (en zoveel is het ongeveer)

De huren zijn de afgelopen jaren fors gestegen, terwijl veel Nederlanders moeite hebben om rond te komen. De overheid probeert die druk te verlichten via de huurtoeslag, een regeling die vanaf 2026 nog wat verder wordt verruimd. Daardoor komen meer mensen in aanmerking voor huurtoeslag. Metro zet op een rij wat er verandert en aan welke voorwaarden je moet voldoen.

Door de hoge inflatie en de oververhitte verhuurmarkt staat het kunnen betalen van de woonlasten bij veel huishoudens zwaar onder druk. Vooral in de grote steden ligt de huur flink hoger dan de huidige grenzen voor huurtoeslag, waardoor mensen met een relatief laag inkomen toch geen ondersteuning kunnen krijgen. En dat is een belangrijke reden waarom de grens voor huurtoeslag nu verdwijnt.

Huurgrenzen in 2026

In 2025 kun je alleen huurtoeslag krijgen als je maandelijkse huur niet meer bedraagt dan 900,07 euro of 477,20 euro als je jonger bent dan 23 jaar. Vanaf 2026 verandert dat: ook mensen met een hogere huur kunnen dan in aanmerking komen, zolang hun inkomen niet te hoog is en ze niet te veel vermogen hebben. Wel krijg je géén huurtoeslag over het deel van je huur dat boven de 900 euro uitkomt. Je kunt dan dus wel huurtoeslag krijgen, maar slechts deels. De vermogensgrens in 2026 is 38.479 euro voor alleenstaanden en 76.958 euro voor mensen met een toeslagenpartner.

De regeling wordt dus minder strikt gekoppeld aan de huurprijs en meer aan de financiële situatie van de huurder. Voor mensen in steden waar de huurprijzen structureel boven de huidige grens liggen, kan dat een belangrijk verschil maken.

Ook de manier waarop de huurtoeslag wordt berekend, verandert. In 2025 kunnen bepaalde servicekosten nog worden meegeteld, zoals schoonmaakkosten voor algemene ruimtes of verlichting in het trappenhuis. Vanaf 2026 kijkt de overheid alleen nog naar de kale huurprijs. Dat maakt de regeling eenvoudiger, maar kan er ook toe leiden dat de toeslag voor sommige huurders iets lager uitvalt.

Hoeveel huurtoeslag krijg je?

Hoeveel huurtoeslag je precies krijgt, hangt af van verschillende factoren. Bijvoorbeeld je inkomen, dat niet te hoog mag zijn, met wie je samenwoont en hoe hoog de kale huur is. Vanaf een inkomen van 45.000 euro (3000 euro onder het modale salaris van 2026 volgens het CPB) krijg je slechts 2 euro huurtoeslag. Dat is een bedrag dat voor de Belastingdienst vaak te laag is om uit te keren.

Voor het rekenvoorbeeld gaan we uit van iemand die in 2026 21 jaar of ouder is en 38 uur per week werkt tegen het minimumloon (14,71 euro per uur). Deze persoon betaalt 900 euro kale huur (maximale prijs voor een sociale huurwoning) en woont alleen. Met een schatting van 31.415 euro bruto jaarsalaris, inclusief vakantiegeld, komt het bedrag aan maandelijkse huurtoeslag uit op 330 euro. Deze combinatie van jaarinkomen en huur lijkt scheef, aangezien de huur vrij hoog is, maar met het huidige woningtekort in Nederland zijn zulke combinaties niet ondenkbaar. Onthoud wel dat deze situatie slechts een beeld schetst.

Weten welk bedrag aan huurtoeslag jij in jouw situatie kunt krijgen? Via de website van de Belastingdienst kun je een proefberekening maken, waarmee duidelijk wordt of je in aanmerking komt en hoeveel toeslag je waarschijnlijk ontvangt. Die berekening laat ook zien of de nieuwe regels voor jou gunstiger of juist minder gunstig uitpakken.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties