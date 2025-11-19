Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Meer nettosalaris in 2026: dit hou je gemiddeld extra over

Goed nieuws voor iedereen met een loonstrook. Vanaf 2026 stijgt het nettosalaris, wat betekent dat je meer overhoudt onderaan de streep.

Dat komt door een nota van wijziging in het Belastingplan van 2026, aangebracht door het kabinet. Deels naar aanleiding van Kamervragen die ontstonden na berichtgeving over Prinsjesdag en de gevolgen voor mensen met een minimumloon.

Nettosalaris 2026

HR- en Salarisdienstverlener Youforce rekende de nettosalarissen van 2026 opnieuw uit, op basis van deze voorgestelde wijziging. Hieruit blijkt dat Nederlanders met een modaal inkomen, van 3875 euro bruto, als de wijzigingen worden doorgevoerd, per 1 januari netto maandelijks 34,67 euro extra op hun rekening gestort krijgen.

Nederlanders die in 2025 twee keer modaal verdienen, dat is 7750 euro bruto per maand, mogen in dat geval volgend jaar netto op 37,17 euro meer salaris rekenen. De Eerste en Tweede Kamer moeten nog stemmen over zowel het Belastingplan als de nota van wijziging.

Veranderingen in minimumloon

Ook is er in 2026 sprake van veranderingen in minimumloon. Dat betekent dat Nederlanders die minimumloon verdienen er ook op vooruit gaan. Als we uitgaan van het bruto minimumloon van 2025, zijn dit de belangrijkste wijzigingen per 1 januari 2026:

Nederlanders die het minimumloon verdienen en 20 uur per week werken, gaan er maandelijks 13,67 euro op vooruit met een netto-inkomen van 1222,09 euro.

Nederlanders die het minimumloon verdienen en 36 uur per week werken, krijgen per 1 januari 12,75 euro meer nettoloon. Het netto-inkomen komt daarmee uit op 2146,13 euro.

Nederlanders die het minimumloon verdienen en 38 uur per week werken, zien hun nettoloon per 1 januari met 12,42 euro stijgen tot 2229,82 euro.

Nederlanders die het minimumloon verdienen en 40 uur per week werken, ontvangen 19,16 euro extra netto maandsalaris en komen daarmee uit op 2311,16 euro.

Bovenstaande berekeningen zijn onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in de pensioenpremies.

Financieel kwetsbare gezinnen

Stefan Op de Woerd, Managing Director bij Youforce, is blij met de uitkomst van de berekeningen: „Fijn dat het kabinet het belastingplan van volgend jaar wil bijstellen, zodat mensen met een minimumloon er toch op vooruitgaan. Dankzij onze doorrekeningen en berichtgeving zijn er namelijk Kamervragen gesteld en mede daardoor ligt er nu een wijzigingsvoorstel.”

Hij vervolgt: „Hopelijk stelt dat financieel kwetsbare gezinnen gerust. In een tijd waarin veel huishoudens elke euro moeten omdraaien, zijn dit soort aanpassingen namelijk hard nodig om mensen meer zekerheid te bieden. Daarom bieden we iedereen ook de kans om zelf te berekenen wat ze volgend jaar netto overhouden met onze Salarissimulator. Die rekent op basis van het exacte inkomen uit welk bedrag er op de rekening verschijnt.”

