Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Koop of verkoop van woning eindigt steeds vaker in conflict: híer gaat het meestal mis

Het kopen of verkopen van een huis is eigenlijk iets om te vieren, maar in de praktijk eindigt het opvallend vaak in een conflict. Volgens Stichting Achmea Rechtsbijstand neemt het aantal juridische conflicten op dit gebied flink toe, met een recordaantal van 3600 meldingen vorig jaar. De oorzaak van veel van die conflicten? De overspannen woningmarkt.

Volgens de verzekeraar is het aantal geschillen met 14 procent gestegen. Door de krapte op de woningmarkt, staan veel kopers onder druk.

Waarom eindigt koop of verkoop woning vaak in conflict?

„Door de grote concurrentie op de huizenmarkt voelen veel kopers zich gedwongen om snel beslissingen te nemen. Het komt regelmatig voor dat kopers al na één bezichtiging een bod uitbrengen, uit angst om achter het net te vissen. Daardoor zijn zij sneller geneigd risico’s te accepteren, zonder de mogelijke gevolgen goed te overzien”, zo legt gespecialiseerd jurist Eva Jongelen van Stichting Achmea Rechtsbijstand uit. Gebreken komen vaak pas na de koop aan het licht.

Ook rechtsbijstandsverzekeraar ARAG herkent zich in dit beeld. „De woningmarkt is al jaren overspannen, met structureel overbieden, korte bezichtigingen en het regelmatig overslaan van aankoopkeuringen. Deze omstandigheden vormen inderdaad een voedingsbodem voor conflicten tussen koper en verkoper, maar dit patroon zien we al langere tijd.”

Fors overbieden helpt ook niet mee

Beide verzekeraars zijn het er in ieder geval over eens dat het ‘forse overbieden’ op de woningmarkt ook niet meehelpt. Kopers die fors overbieden, hebben namelijk vaak minder financiële reserves achter de hand, zo stelt ARAG. „Een tegenvaller van een paar duizend euro, bijvoorbeeld door een verborgen gebrek, kan dan niet meer zomaar worden opgevangen.” Waar vroeger dergelijke kosten nog vaak voor eigen rekening werden genomen, kiezen kopers er nu vaker voor om de juridische weg te behandelen om zo de schade te verhalen.

Kwetsbare groep

Ook starters zijn volgens Jongelen een kwetsbare groep. „Zij hebben minder inzicht in hun rechten en plichten, beschikken vaak over een kleinere financiële buffer en willen graag een woning bemachtigen.” ARAG denkt dat een toename van het aantal starters kan leiden tot een toename van het aantal geschillen. „Omdat bij die groep financiële reserves vaak al helemaal niet meer aanwezig zijn na de aankoop van een huis.”

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Reacties