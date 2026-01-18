Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Financiële fout van Camilla (35): ‘Wilde een webshop starten, maar mijn zolder ligt nog steeds vol voorraad’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Camilla (35), die er heilig van overtuigd was dat haar webshop een succes zou worden, maar die drie jaar later nog steeds tegen de dozen aankijkt. Tiffany Blom van Geldkwebbel deelt haar tips over deze financiële misser.

Camilla (35): „Ik weet nog precies hoe zeker ik was. Ik had een idee voor een webshop met kleding, tassen en schoenen die je niet overal ziet. Stijlvol, net even anders, en volgens mij precies wat mensen zochten. In mijn hoofd had ik de doelgroep al bepaald, de prijzen vastgezet en de winst al uitgerekend. En dus deed ik wat ik logisch vond: ik ging inkopen.

Alles of niets

Ik begon niet klein, integendeel. Ik wilde meteen een serieuze collectie neerzetten. Jurken in verschillende maten, tassen in meerdere kleuren en schoenen in allerlei stijlen. Want ja, als je het goed wil doen, moet je het ook direct groot aanpakken… Zo redeneerde ik.

Doos na doos werd er bezorgd. Mijn zolder veranderde langzaam in een magazijn. Ik voelde me trots toen ik tussen de dozen liep. Dit was geen hobby, dít was ondernemen.

Realiteit

Ik was van plan om alles snel online te zetten. Foto’s maken, een website bouwen en ik was al bezig om social media aan te maken. Maar toen kreeg ik onverwacht een baan aangeboden. Niet zomaar een baan, maar eentje met een goed salaris, zekerheid en perspectief. Ik dacht: dit kan ik er wel naast doen. Ik zou gewoon in de avonden en in de weekenden aan de webshop werken. Dat bleek een illusie.



Mijn nieuwe baan slokte me op. Lange dagen, veel verantwoordelijkheid en weinig energie. Elke keer als ik eraan dacht om met de webshop aan de slag te gaan, voelde het als een extra taak op een toch al volle agenda. Eerst stelde ik het een week uit. Toen een maand en voor ik het wist was het ineens een jaar later.

Zolder vol met spullen

Nu, drie jaar later, ligt mijn zolder nog steeds vol met spullen voor de webshop. Kleding met labels eraan, tassen in plastic en schoenen netjes in dozen. Niets is ooit aangeraakt. Het voelt soms alsof mijn ambitie daar ligt te wachten tot ik eindelijk iets doe.

Als ik alles bij elkaar optel, schrik ik nog steeds. Het gaat om duizenden euro’s. Geld dat ik nu liever had gespaard, of had gebruikt voor iets wat wél echt bij mijn leven paste op dat moment. Het ergste vind ik misschien nog wel dat ik zó zeker was. Dat vertrouwen maakte me roekeloos. Ik had klein moeten beginnen en niet direct zoveel geld uit moeten geven.

Iets met de voorraad doen

Ik moet er nu wel iets mee gaan doen, maar een webshop ga ik niet meer starten. Maar wat kan ik doen? Ik ben bang dat ik er maar een fractie van het geld voor terug ga krijgen. Dat is natuurlijk ook zonde. Op dit moment is mijn zolder een constante herinnering aan hoe makkelijk je jezelf kunt overtuigen van een droom en hoe duur dat kan uitpakken als het leven ineens een andere kant opgaat.”

Tips van Tiffany van Geldkwebbel

Tiffany Blom van Geldkwebbel is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Wat mooi dat je vol passie ergens voor ging. En hoe jammer ook hoe het is gelopen: dit is ontzettend herkenbaar. Je zegt dat je ambitie daar ligt te wachten tot je eindelijk iets doet en daar heb ik goed nieuws over. Je hoeft je baan niet op te zeggen om tóch iets met je webshop te doen. Je kunt het klein en behapbaar aanpakken, naast je baan.

Begin laagdrempelig

Veel mensen denken dat ondernemen meteen groots moet. Dat is precies waar het vaak misgaat. Je hebt nu al voorraad, dus je hoeft niet opnieuw te investeren. Wist je dat je via Vinted met een pro-account kunt verkopen? Dat is een hele laagdrempelige manier om te starten.

Maak het praktisch voor jezelf

Ga er niet halsoverkop in, maar pak het slim aan. Zet eerst een paar advertenties live en kijk wat er gebeurt. Maak in het weekend foto’s en zet je advertenties alvast in concept. Hoeveel je doet, bepaal je zelf. Wil je bijvoorbeeld doordeweeks twee items per dag uploaden, dan hoef je in het weekend maar tien tot veertien items klaar te maken. Dat is goed te doen, ook met een drukke baan.

Of kies voor rust en afsluiting

Heb je er eigenlijk helemaal geen energie meer voor? Dan is dat ook een eerlijk antwoord. Je kunt je voorraad in één of twee keer verkopen aan andere verkopers. Je krijgt misschien niet alles terug, maar je koopt er wel rust mee. En dat is óók wat waard.

Wat je ook kiest: voel wat bij je past en hak een knoop door. Blijven uitstellen kost vaak meer (mentaal én financieel) dan een besluit nemen.”

Geldkwebbel.nl is een online platform over geld, opgericht door Tiffany Blom, en op Instagram deelt zij ook veel tips. Haar missie? Heel Nederland laten zien dat er heel veel manieren zijn om (op een leuke manier) extra geld te verdienen.

