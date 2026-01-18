Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Van Weel noemt dreigement Trump met tarieven chantage

Het dreigement van de Amerikaanse president Donald Trump om acht Europese landen waaronder Nederland extra importtarieven op te leggen is „chantage”. Dat zei demissionair minister David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) in het televisieprogramma WNL op Zondag.

Hij spreekt van een „belachelijk voorstel”. Zo gaan bondgenoten volgens de bewindsman niet met elkaar om. De komende twee weken moet alles worden gedaan om het voorstel van tafel te krijgen, zei Van Weel. Als dat niet gebeurt, liggen volgens hem alle opties open. „Ik ben hier zeer ongelukkig over.”

Trump kondigde zaterdag aan dat acht landen (naast Nederland ook Zweden, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk, Finland en Denemarken) per 1 februari een heffing van 10 procent op alle producten opgelegd krijgen zolang zij weigeren Groenland over te dragen aan de VS. Op 1 juni wordt het tarief verhoogd naar 25 procent als er dan geen overeenkomst is.

Militaire verkenners naar Groenland

Volgens de Amerikaanse president heeft de VS Groenland nodig voor zijn „nationale veiligheid”. Rusland en China zouden hun oog ook op Groenland hebben laten vallen, aldus Trump. Het eiland is een autonoom deel van Denemarken. De Groenlandse premier zei deze week in Kopenhagen niet bij de VS te willen horen.

De Europese landen hebben militaire verkenners naar Groenland gestuurd om een oefening voor te bereiden. Volgens Van Weel is dat „op verschillende niveaus” met de Amerikanen besproken. De Russen en Chinezen hebben wel meer interesse in het Arctisch gebied. Maar generaal Onno Eichelsheim, de hoogste militair, zei in Nieuwsuur geen aanwijzing te hebben dat er nu een directe dreiging is voor Groenland.

ANP

Vorige Volgende

Reacties