Financiële fout: ‘Ik dacht dat samenwonen goedkoper zou zijn, maar met zijn dure smaak kost het me veel meer’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Olivia (32), die dacht dat samenwonen met haar vriend geld zou besparen, maar die totaal niet had gerekend op zijn extreem dure smaak. Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy deelt haar tips over deze financiële misser.

Olivia (32): „Toen mijn vriend en ik besloten om te gaan samenwonen, was ik zó blij. Eindelijk één huis en een gedeelde huur. Samen zouden we alle rekeningen delen. Ik rekende mezelf al rijk: dit zou me zeker een paar honderd euro per maand schelen. Meer ruimte om te sparen, misschien zelfs om sneller richting een koopwoning te gaan. Dat dacht ik tenminste.

Dure smaak

Maar ik had één ding totaal onderschat: zijn smaak. Of beter gezegd, zijn dure smaak. Ik ben iemand die prima kan leven met een bankje van Marktplaats of een eettafel uit een Zweeds warenhuis. Mijn vriend? Die wilde een ‘statement bank’. Geen grap: dat ding kostte meer dan mijn eerste auto. Ik vond het belachelijk, maar hij zei: ‘We kopen toch niet elk jaar een nieuwe bank? Dan kun je er maar beter in investeren.’

En zo ging het met álles. Stoelen? Moesten design zijn. Koffiezetapparaat? Natuurlijk het topmodel. Servies? ‘We moeten toch iets netters hebben voor als er mensen komen eten?’ Ik gaf toe, steeds opnieuw. Want ja, samenwonen is geven en nemen, toch?

Foodboxen

En dan het eten. Ik ben opgegroeid met weekmenu’s, aanbiedingen en huismerken. Hij bestelde om de haverklap foodboxen met ingrediënten die ik nog nooit had uitgesproken. Truffelpasta, saffraan en duur vlees: je kunt het zo gek niet bedenken of het stond ineens in onze koelkast. En als we geen zin hadden om te koken, bestelde hij moeiteloos voor 80 euro aan sushi.

Het ging van één keer per maand naar één keer per week. En soms vaker. Toen we gingen samenwonen had ik ongeveer 15.000 euro gespaard. Ruim genoeg als buffer en ik was er trots op. Maar ongemerkt vloog het eruit. Toen ik vorige maand mijn administratie deed, viel ik bijna van mijn stoel. Er staat nog maar 2000 euro op mijn spaarrekening.

Impulsieve aankopen

Ik weet serieus niet hoe ik het zover heb laten komen. Nou ja, eigenlijk weet ik het wel: een dure bank, een nog duurdere eettafel, eten alsof we in een vijfsterrenhotel wonen, en hier en daar wat impulsieve aankopen ‘omdat het toch mooi staat in ons nieuwe huis’.

Mijn vriend bedoelt het allemaal niet slecht. Hij wíl gewoon mooie dingen, luxe spullen en goed eten. Maar ik merk nu pas hoe erg ik me heb laten meeslepen. Hoe vaak ik dacht: ach, één keer kan wel, zonder te beseffen dat één keer elke week werd. Het ergste vind ik dat ik dacht dat samenwonen mijn kosten zou halveren, maar ik ben er financieel alleen maar slechter op geworden.”

Tips van Adine van Money Mind Academy

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Het idee dat je kosten bespaart als je samenwoont is heel logisch: je betaalt maar één keer je huur of hypotheek en kunt veel andere vaste lasten ook delen. Dat de praktijk er heel anders uit kan zien, heeft alles te maken met hoe je samenleeft. En hoe je over het algemeen met geld omgaat. Als je het daar niet over hebt, kun je in een rap tempo door je buffer heen gaan, zoals Olivia nu ervaart.

Hoe voorkom je dit nu? Door deze drie tips op te volgen:

Zet de feiten op een rij

Wat kost je leven nu precies per maand? Wat ging er voorheen uit aan wonen, boodschappen en vaste lasten en wat is er veranderd sinds jullie samenwonen? Als je zwart-op-wit ziet wat er binnenkomt en wat eruit vliegt, is het veel makkelijker om het gesprek aan te gaan. En geloof me: dat gesprek móet er komen. Bespreek niet alleen dromen, maar vooral ook prioriteiten

Een mooie bank is leuk. Fancy maaltijden ook. Maar wat is belangrijker: een Pinterest-waardig interieur, of een financiële buffer waarmee je straks écht verder komt? Maak samen een lijst van dingen die belangrijk zijn en vergelijk die met wat jullie nu kopen. De kans is groot dat er een flinke mismatch is. Spreek duidelijke grenzen af

Als jij wél je buffer wilt behouden en hij graag in luxe leeft, dan moeten daar afspraken over komen. Misschien betalen jullie niet alles fiftyfifty. Of misschien is er een gezamenlijk budget voor luxe-uitgaven, en betaalt iedereen extra luxe uit eigen zak. Het maakt niet uit welke weg je daarin kiest, als het maar eerlijk voelt én financieel houdbaar is.

Samen keuzes maken

Samenwonen betekent óók samen keuzes maken. Juist als het om geld gaat. Verschillen in smaak of prioriteiten zijn op zich niet erg, maar je moet wel weten waar je zelf staat. Wat wil jij uitgeven aan wonen, eten en luxe? En wat voelt voor jou nog comfortabel? Maak dat eerst voor jezelf helder, en leg het dan naast wat voor de ander belangrijk is. Ga uit van het gezamenlijke budget, en bepaal waar jullie de ruimte wel en niet willen geven. Niet alles hoeft 50/50, maar de uitwisseling moet wel in balans blijven. Als één van de twee stiekem de ander financiert, gaat het vroeg of laat schuren. En daar wordt niemand gelukkig van.

Bonustip: blijf regelmatig bij elkaar inchecken of de afspraken voor allebei nog kloppen. Dat kan in de loop der tijd veranderen!”

Adine Faber-Versluis van Money Mind Academy is financieel expert en auteur van Money Boss: jouw financiële vrijheid begint hier. Je kunt haar ook op Instagram volgen voor meer financiële tips.

