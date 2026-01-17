Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Popprijs 2025 is voor Suzan & Freek

De Popprijs 2025 gaat naar Suzan & Freek. Het tweetal kreeg de prestigieuze juryprijs zaterdagavond uitgereikt op het festival Eurosonic Noorderslag (ESNS) in Groningen.

Suzan & Freek zou afgelopen jaar zes keer optreden in de Ziggo Dome, maar moest de concertreeks halverwege afbreken, omdat Freek Rikkerink ongeneeslijk ziek bleek te zijn. Het duo veegde daarop hun agenda leeg, maar maakte enkele weken later bekend toch weer op te gaan treden. Ook scoorden ze een nummer 1-hit met Niemand.

Volgens de jury van de Popprijs drukte niemand „het afgelopen jaar een groter stempel op de Nederlandse popmuziek dan dit duo”. „Dat deden ze in een tijd waarin hun eigen leven een gitzwarte wending kreeg. Tegen die achtergrond bleef het duo artiesten die in verbinding staan met hun fans”, aldus het juryrapport.

Prijs

Suzan en Freek namen de prijs zelf in ontvangst. „Het is een emotionele avond voor ons vanavond. Niet in de laatste plaats, omdat dit na 7 weken ons allereerste uitje is als kersverse ouders”, zei Rikkerink, verwijzend naar hun pasgeboren zoon Sef. Hij noemde het winnen van de prijs „een ongelofelijke eer”.

De Popprijs wordt georganiseerd door Buma Cultuur, ESNS en de Kunstenbond en werd zaterdag voor de 39e keer uitgereikt. De prijs gaat ieder jaar naar een artiest of band die het afgelopen jaar de belangrijkste bijdrage heeft geleverd aan de Nederlandse popmuziek. Vorig jaar viel de Popprijs ten deel aan zangeres Roxy Dekker.

Ontwikkeling talent

De band Droom Dit won zaterdag het Cultuurfonds Pop Stipendium 2026. Met het Pop Stipendium worden veelbelovende artiesten of bands gestimuleerd zich verder te ontwikkelen.

De jury sprak van „een overtuigende winnaar”. „Ze creëren hun sound met poëtische nederpop en synthpop: introverte diepgang en extraverte energie smelten samen tot een eigenzinnige en overtuigende podiumpersoonlijkheid”, staat in het juryrapport.

ANP

Vorige Volgende

Reacties