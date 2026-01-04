Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Financiële fout: ‘Ik ging voor de gratis proefperiode en vergat op te zeggen’

In de rubriek Financiële fout behandelen we elke week een financiële biecht van een lezer. Van grote financiële misstappen tot de kleinste financiële blunders. Deze week: Denise (39), die een gratis proefperiode voor een online programmeercursus activeerde, maar vergat op te zeggen. Tiffany Blom van Geldkwebbel deelt haar tips over deze financiële misser.

Denise (39): „Ik werk al jaren in dezelfde functie en voelde een tijd terug steeds sterker dat ik iets anders wilde. Iets waar toekomst in zit en waar ik écht iets mee kan. Coderen leek me perfect: creatief, analytisch en iets waar je overal wel werk voor kunt vinden. Ik was er heilig van overtuigd dat dit hét moment was voor een carrièreswitch.

Gratis proefperiode

Dus toen ik op Instagram een advertentie zag voor een online platform met een gratis proefmaand, voelde het bijna als een teken. ‘Leer programmeren in 30 dagen!’ stond er. Ik was meteen verkocht. Ik dacht: dit is mijn kans om te kijken of het bij me past, zonder risico.



De eerste dag logde ik meteen in. Het platform zag er professioneel uit, met video’s, opdrachten: alles wat je maar kon bedenken. Ik volgde een introductieles, maakte één oefening en voelde me ineens helemaal het type dat dit kon. Ondertussen fantaseerde ik al over een nieuwe baan, misschien wel een baan met een hoger salaris en meer vrijheid. Ik maakte een strak plan: elke avond een uurtje leren. Maar dat plan hield precies drie dagen stand.

De maand glipte weg

Eerst moest ik onverwacht overwerken. Toen kwam er een bedrijfsuitje. Daarna een verjaardag van een vriendin. En toen ik uiteindelijk weer aan de cursus dacht, waren er alweer twee weken voorbij. Ik dacht nog: komend weekend ga ik er echt voor zitten. Maar dat weekend verdwenen in schoonmaken, de was, een lunchafspraak en voor ik het wist zat ik op de bank Netflix te kijken en dacht ik alleen maar: ik begin morgen wel. Dat gebeurde natuurlijk ook niet.

Die hele ‘gratis’ proefmaand raakte ik amper nog aan. Ik opende het platform nog één keer, om te kijken waar ik gebleven was, en kreeg al stress omdat ik wist dat ik het nooit meer ging redden om alles in te halen.

De financiële klap

En toen… die dinsdag. Ik opende mijn bankapp om mijn saldo te checken en ik schrok me rot. Er was 500 euro afgeschreven. In één keer. Eerst dacht ik dat mijn rekening gehackt was. Ik scrolde door de afschriftgegevens en toen zag ik de naam van het cursusplatform.

Ik had dus, zonder het door te hebben, een jaarabonnement geactiveerd. Automatisch. Dat stond blijkbaar ergens diep verstopt in de voorwaarden. Als je niet vóór dag 30 opzegde, ging je direct een jaarcontract aan. Ik voelde me zó ongelooflijk dom. Hoe had ik dit niet kunnen zien? Ik, die altijd zegt dat ik ‘nooit zomaar ergens op klik’? Ik, die dacht dat ik eindelijk verstandig bezig was met mijn toekomst?

Geen enkele coulance

Ik mailde direct de klantenservice, maar kreeg een standaard antwoord: ‘Wij bieden geen restituties op jaarabonnementen.’ Ik heb uiteindelijk nog wat lessen gevolgd, puur omdat ik dacht: ik moet íéts met die 500 euro. Maar echt warm ben ik er nooit meer van geworden. Het voelt meer als een dure herinnering aan hoe slordig ik ben geweest.

En gratis proefperiodes? Die vertrouw ik nu net zoveel als een sms van een ‘prins’ die geld stuurt.”

Tips van Tiffany van Geldkwebbel

Tiffany Blom van Geldkwebbel is goed onderlegd in geldzaken en geeft tips bij dit soort problemen: „Au. Dit is zo’n zure appel om door te bijten, maar geloof me: je bent absoluut niet de enige. Ik ben zelf ook weleens zo’n proefperiode-held geweest die vergat op te zeggen. Gratis proefmaanden zijn opgebouwd op dat ene menselijke trekje: we denken altijd dat we later alle tijd hebben.

Hoe voorkom je dat je in deze valkuil blijft trappen?

1. Zet meteen een reminder in je telefoon

Niet morgen. Niet ‘als ik eraan denk’. Meteen.

Open je agenda, prik de laatste dag van je proefperiode en zet een alarm dat je niet kunt negeren. Denk aan: STOPT VANDAAG! KOST GELD!

Gratis proefperiodes lopen áltijd over in een betaald abonnement. Altijd. Voorkom dat je hierdoor wordt verrast.

2. Maak het jezelf makkelijk

Sommige apps laten je al direct opzeggen terwijl je de proefperiode behoudt. Check dat even! Dan is het in één keer geregeld en kun je nergens meer in sukkelen.

En nu… wat kun je met die 500 euro doen?

Ja, het geld is weg. Dat is onwijs balen (understatement). Maar er is ook iets anders aan de hand: jij wilde dit écht. Je voelde dat coderen jou meer vrijheid, toekomstperspectief en misschien zelfs meer inkomen zou geven. Dat gevoel is niet verdwenen omdat de planning mislukte.

Dus mijn advies?

3. Wakker die droom opnieuw aan

Herinner jezelf aan dat eerste enthousiasme. Aan waarom je dit wilde.

4. Maak een realistische planning (géén superhero-schema)

Niet elke avond een uur. Dat is vragen om teleurstelling. Begin met twee of drie blokken per week. Plan ze in alsof het afspraken zijn met je toekomst. Want dat zijn ze eigenlijk ook.

Te strak plannen werkt averechts: als je een keer mist, voelt het alsof je faalt en dan haak je sneller af.

5. Vink kleine successen af

Elke module, elke oefening, elke ‘aha!’-momentje: noteer het. Je motivatie groeit niet door schuldgevoel, maar door bewijs dat je vooruitgaat.”

Geldkwebbel.nl is een online platform over geld, opgericht door Tiffany Blom, en op Instagram deelt zij ook veel tips. Haar missie? Heel Nederland laten zien dat er heel veel manieren zijn om (op een leuke manier) extra geld te verdienen.

