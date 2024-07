Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Geld sparen goed voor de gezondheid? Volgens dit onderzoek wel en zo zit het

In allerlei gevallen is het handig om geld apart te hebben staan in de vorm van spaargeld. Maar dat sparen ook positieve effecten heeft op de gezondheid, dat ligt er misschien iets minder dik bovenop. Maar volgens een nieuw onderzoek lijkt het er wel op.

Je wordt dus niet alleen rijker van geld op je spaarrekening zetten, maar het verbetert ook je slaap en geestelijk welzijn. Zelfs kleine bedragen kunnen al een positief verschil maken, aldus onderzoek van de Universiteit van Bristol.

Zelf met kleine bedragen heeft sparen effect

Het rapport voegt eraan toe dat mensen met lagere inkomens net zo vaak voordelen ondervinden van sparen. Neil Bage, expert op het gebied van gedragswetenschappen, zegt tegen Metro UK dat de resultaten logisch zijn omdat geld sparen helpt om de stress op onze hersenen als gevolg van financiële angsten te verminderen.

„Alleen al het sparen kan een heleboel psychologische en fysiologische voordelen teweegbrengen,” zegt Bage. „Geld in het algemeen is een emotionele bliksemafleider en kan allerlei emotionele reacties oproepen, waarvan vele negatief zijn.” Wanneer mensen echter beginnen met sparen – zelfs met kleine bedragen – kunnen deze effecten worden verzacht.

Stressniveaus rond geld dalen

„Als dit een gewoonte wordt, beginnen de stressniveaus rond geld te dalen, wat leidt tot een groter gevoel van welzijn en optimisme”, aldus Bage.

Het onderzoek van de Universiteit van Bristol toont aan dat degenen die een inspanning doen om te sparen – hoe klein ook – zowel hun humeur als hun financiële weerbaarheid zullen verbeteren. Het bleek dat mensen met een laag inkomen en van werkende leeftijd de meeste kans hebben om hiervan te profiteren. „Kleine bedragen kunnen uiteindelijk leiden tot veel grotere effecten”, aldus de auteurs van het rapport.

Onderhouden van goede geldgewoonten

„Het gaat om het creëren en onderhouden van goede geldgewoonten. Hoe kleiner je begint, hoe groter de kans dat je ermee doorgaat”, beaamt Bage.

Als je nog nooit hebt gespaard, is het goede nieuws dat je een grotere geluksboost krijgt van het openen van een spaarrekening dan iemand die al lange tijd geld opzij zet. Het onderzoek ontdekte dat nieuwe spaarmethodes, waaronder werkplekregelingen en methodes waarbij dagelijkse in plaats van maandelijkse doelen worden gesteld, nieuwe spaarders ook kunnen helpen om goede gewoontes op te zetten.

Ben je benieuwd naar verschillende spaarmethodes? Metro heeft er paar voor je op rij gezet, zoals de kaasschaafmethode, de Japanse Kakeibo-methode of de 50-30-20 methode.

