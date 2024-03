Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sparen in het buitenland steeds populairder: zoveel Nederlandse euro’s staan op buitenlandse banken

Sparen over de grens is aan een opmars bezig. Steeds meer Nederlanders stallen hun spaargeld bij buitenlandse banken. Eind vorig jaar stond er maar liefst 12,3 miljard euro aan Nederlandse banktegoeden op rekeningen in het buitenland. Dat meldt de Europese Centrale Bank.

Een half jaar eerder, in september 2023, ging het om om 10,5 miljard euro. Er is dus sprake van een stijging van maar liefst 1,8 miljard euro in slechts drie maanden tijd. Ter vergelijking: in dezelfde periode in 2022 bedroeg de groei nog ‘maar’ 304 miljoen euro.

Ook bankrekeningen buiten eurozone

Volgens spaarplatform Raisin ligt de daadwerkelijke groei in 2023 zelfs nog hoger. Dat platform biedt namelijk ook spaarrekeningen in euro’s bij banken buiten de eurozone, zoals Zweden en Noorwegen. Volgens Raisin zou het gaan om een groei van zeker 2,5 miljard.

Sparen in het buitenland wordt steeds populairder omdat de rentes bij veel buitenlandse banken hoger liggen dan in Nederland. Zeker als je je geld voor lange tijd vastzet. Zo bieden banken in bijvoorbeeld Portugal spaarrentes aan die kunnen oplopen tot 3,6 procent wanneer je je geld voor langere tijd vastzet. Bovendien zijn de risico’s laag, want banken die binnen de Europese Unie vallen, vallen onder het Europese depositogarantiestelsel. Daarmee wordt in geval van faillissement tot 100.000 euro per rekeninghouder gegarandeerd.

Nadelen van sparen in het buitenland

Maar er zijn ook nadelen. Zo waarschuwde onderzoeksbureau Money View onlangs nog dat tussentijds geld opnemen van een buitenlandse rekening niet altijd kosteloos kan wanneer geld voor langere tijd vaststaat. Bij een Nederlandse depositorekening is het vaak mogelijk om vroegtijdig kosteloos geld op te nemen als er sprake is van onvoorziene omstandigheden, bijvoorbeeld bij overlijden, arbeidsongeschiktheid of werkloosheid. Bij buitenlandse rekeningen zijn kosteloze opnames vaak niet mogelijk of krijg alleen je inleg terug en verlies je dus alle opgebouwde rente.

