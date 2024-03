Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit levert de Japanse spaarmethode Kakeibo je op

Sparen is niet voor iedereen even gemakkelijk. Waar het voor de één een uitdagend spel is, krijgt de ander bij het idee van een spaarplan al de rillingen. Ben jij voornemens nu echt te gaan sparen? Met de Japanse Kakeibo-spaarmethode moet het lukken.

Spaarmethode Kakeibo

Spaarmethodes leveren je niet op magische wijze extra geld op, maar ze kunnen er wel voor zorgen dat het sparen een stuk gemakkelijker wordt. En een gezonde buffer geeft nu eenmaal rust. De Japanse spaarmethode Kakeibo heeft veel weg van het ouderwetse kasboek. De methode is ontwikkeld door een van de eerste vrouwelijke journalisten in Japan, Hani Motoko rond 1900.

De methode is tweeledig. Enerzijds maak je een maandelijks plan, anderzijds maak je een overzicht van je uitgaven in vier verschillende categorieën. Eerst zoomen we in op je maandelijkse incheckmoment.

Starten met sparen

Eén keer per maand ga je er eens goed voor zitten. Je pakt het Kakeibo-boek erbij en maakt een plan voor die maand. In dat plan noteer je onder andere je verwachte uitgaven, maar je bekijkt ook hoeveel er die maand binnenkomt en hoe veel geld je die maand wil sparen. Die informatie schrijf je allemaal op in je kasboek. Als leidraad stel je jezelf tijdens deze maandelijkse sessies vier duidelijke vragen.

Hoeveel geld heb ik op dit moment? Hoeveel geld geef ik deze maand uit? Hoeveel geld wil ik deze maand sparen? Hoe kan het beter?

Kostenposten

Eén van de vier vragen waar je op focust, gaat dus over je uitgaven. Die uitgaven verdeel je in vier verschillende categorieën en iedere uitgave verdeel je onder in één van de groepen. Dit deel is het andere deel van de methode. De categorieën zijn: noodzakelijke uitgaven, optionele uitgaven, culturele uitgaven en onverwachte uitgaven.

Tot de noodzakelijke uitgaven horen bijvoorbeeld je huur en verzekeringen, bij optionele uitgaven kun je denken aan een koffie onderweg of een glas wijn met een vriendin. Tot de culturele uitgaven horen bijvoorbeeld festivaltickets of een museumbezoek en de onverwachte uitgaven zijn bijvoorbeeld een reparatie aan je auto of fiets. In onderstaande tabel vind je een voorbeeld overzicht van de Kakeibo-budgetmethode.

Kakeibo budgetplan Noodzakelijk Optioneel Cultureel Onverwacht Week 1 Huur 1000 Boodschappen 80 Festival 70 Koffie onderweg 5 Week 2 Boodschappen 70 Verzekeringen 160 Fietsreparatie 60 Horeca Week 3 Boodschappen 85 Uitjes 120 Kleding 60 Week 4 Boodschappen 60 Tekencursus 90 Cadeaus 50 TOTAAL 1445 euro 235 euro 160 euro 60 euro Fictief voorbeeld van een Kakeibo-overzicht

Door je uitgaven op deze manier onder te verdelen in de categorieën, ben je gedwongen om bewust bezig te zijn met de vorm van je uitgaven. In totaal zie je hier dat er hier 1900 euro is uitgegeven. Stel dat je een netto inkomen hebt van 2100 euro, dan kun je in dit geval nog 200 euro sparen. In bovenstaand voorbeeld zie je dat er 235 euro is uitgegeven aan optionele uitgaven. Wil je je uitgaven volgende maand verkleinen omdat je meer zou willen sparen? Dan kun je dat bedrag naar beneden brengen. Succes!

