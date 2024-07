Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Laila: ‘Er staat 27.000 euro op mijn rekening’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 36-jarige Maina uit Vlaanderen, die voor 190.000 euro een woning kocht.

Beroep: leerkracht (parttime)

Netto maandinkomen: 2350 euro

Woonsituatie: koophuis

De Spaarrekening van Laila

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening?

„Op mijn eigen spaarrekening staat nu 27.000 euro en op de gezamenlijke spaarrekening 56.000 euro.”

Wat vind je daarvan?

„We zijn nog niet zo lang aan het sparen. Zo’n 4 jaar geleden hebben we ons huis gekocht en alles zelf gerenoveerd. De verbouwing vond grotendeels plaats tijdens de pandemie. In die periode waren er niet veel andere dingen te doen, waardoor we extra konden sparen voor het huis. Iedere dag na werk gingen we aan de slag om te verbouwen tot in de avond. We zijn echt bij nul gestart en hebben alles zelf gedaan. We hebben zo’n 30.000 euro eigen geld ingelegd. Ik ben heel tevreden.

Ik ben niet materialistisch. Vrijheid vind ik veel belangrijker. Het idee dat ik morgen een vliegtuig kan pakken en de rust kan opzoeken, omdat er spaargeld is, dat geeft vrijheid. En omdat ik parttime werk is er meer tijd voor hobby’s.”

Was jij altijd al een goede spaarder?

„Sparen is makkelijker als je een doel hebt. Voor mij helpt zo’n doel in ieder geval enorm. Daarnaast kun je in kaart brengen wat er binnenkomt. Waar geef je je geld aan uit en wat is ervoor nodig om dat doel te bereiken?”

Waar geef je je geld aan uit?

„Ik ben altijd heel bewust met geld omgegaan. Ik ben opgegroeid met pleegouders, dus ik heb veel zelf moeten doen. Hobby’s en opleidingen, daar investeren we graag in en daarop bezuinigen we niet. Datzelfde geldt voor onze gezondheid en eten. Sommige supplementen zijn bijvoorbeeld best duur. Een yoga- of sportabonnement kost ook geld. Als je in jezelf investeert, komt dat later altijd van pas. En kleding moet wat mij betreft vooral comfortabel zijn. Status is voor mij totaal niet belangrijk. Ik wil gelukkig zijn, ik heb een baan die ik graag doe en ik ben gezond.

Doordat ik ben opgegroeid bij pleegouders, moest ik over alles nadenken. Ik wilde studeren, ik nam mijn studies serieus. Ik wilde zelf een goed leven. Mijn partner en ik zijn al 12 jaar samen en gelukkig staat hij er hetzelfde in. Mocht hij totaal anders zijn, dan zou dat wel voor frustraties en spanningen kunnen zorgen.”

Hoe besteden jullie je geld precies?

„We storten allebei 600 euro per maand op de gezamenlijke rekening. Daarvan betalen we de hypotheek, elektra, water. Daarnaast krijgen we maaltijdchecks waar we een groot deel van de boodschappen van doen. Alles dat overblijft gaat naar de spaarrekening. We storten aan het begin van de maand dus geen geld naar de spaarrekening. Als we vakantiegeld of een dertiende maand krijgen, dan zetten we dat wel op de spaarrekening. Vakanties betalen wij van ons loon, daar hebben we het vakantiegeld niet voor nodig.

We storten allebei 600 euro per maand op de gezamenlijke rekening.

Mijn partner verdient meer dan ik. Dat heeft weleens tot discussie geleid omdat hij meer wilde bijdragen, maar ik vind dat niet eerlijk. Hij werkt meer, heeft meer verantwoordelijkheid. Ik vind het prima als hij meer voor zichzelf kan houden. Nu betalen we beiden altijd de helft.”

Vind je het belangrijk een eigen spaarrekening te hebben?

„Ja, voor mijn vrijheid en zelfstandigheid vind ik dat heel belangrijk.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Ik ben blij dat ik een bewust persoon ben. Soms hoor ik dat anderen niet rondkomen, maar als ik dan zie hoe zij met geld om gaan, zou ik ook andere keuzes maken. Zelf ben ik een vaste dag per week vrij. Die dag kook ik voor twee à drie dagen. Ik zorg ervoor dat ik tijd heb om te sporten en gezond te eten. Soms zie ik wel dat er mensen zijn die minder tijd hebben. Die hebben dan een poetshulp, halen veel maaltijden af. Dat kost geld. Wat mij betreft kan dat anders. Daarnaast is alles wat verpakt is in de supermarkt duurder dan verse producten. Op dat vlak besparen wij veel geld.”

Hoeveel geld geef je uit aan boodschappen?

„De boodschappen kosten zo’n 450 euro per maand voor twee personen. Dat is inclusief ontbijt, lunch en avondeten voor de hele maand met allerlei gezonde producten. Ik maak iedere zondag een eetschema voor de week. Ik kook altijd veel groenten, rijst en bijvoorbeeld een vegaburger. Op zondag kook ik en maandag en dinsdag eten we daar ook van.

Ik maak iedere zondag een eetschema voor de week.

Lunch bereid ik voor, zodat we dat kunnen meenemen. Op woensdag kook ik weer voor woensdag, donderdag en vrijdag. Soms koop ik op vrijdag iets speciaals. Ik ga altijd naar de groenteboer, omdat dat veel goedkoper is. En ik haal veel eten bij de Aziatische supermarkt. We eten bijvoorbeeld graag zwarte rijst. In de gewone supermarkt is dat heel duur, maar bij de Aziatische winkel kost het de helft.”

Waar geef je meer geld aan uit, dan je eigenlijk zou willen?

„Hobby’s misschien. Ik schilder graag. Als ik naar de winkel ga om nieuwe spullen te kopen, dan durf ik niet naar de prijs te kijken. Maar dat geeft mij zoveel voldoening. Dankzij mijn creatieve hobby ben ik veel rijker geworden. Tijdens mijn studententijd kocht ik op vrije momenten ook vaker nieuwe kleren. Op vrije momenten die ik nu heb, kan ik lekker met mijn hobby aan de slag. Dat maakt mij gelukkig.”

Wat is je beste financiële tip?

„Wees kritisch, vergelijk jezelf niet met anderen en wees nieuwsgierig. Investeer in jezelf, want later komt dat altijd van pas. Volg niet blindelings de massa. Heel veel mensen willen constant naar het buitenland, terwijl wat zij willen vaak ook thuis kan.”

