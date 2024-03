Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zo spaar je gemakkelijk geld dankzij de kaasschaafmethode

Er zijn allerlei creatieve methodes en trucs om geld te besparen. Zo kun je besparen op je boodschappen gasverbruik, maar ken je de kaasschaafmethode al? Deze spaarstrategie voel je bijna niet in de portemonnee, maar levert wél een gevulde spaarrekening op.

Ken jij de Japanse spaarmethode Kakeibo al? Deze spaarmethode heeft veel weg van een ouderwets kasboek en gaat al zo’n 100 jaar mee. De kern? Verdeel je uitgaven onder in categorieën: noodzakelijke kosten, optionele kosten, culturele kosten en onverwachte kosten.

De kaasschaafmethode

Terug naar de kaasschaafmethode, die op verschillende manieren toegepast kan worden. De term ‘kaasschaafmethode’ wordt breder gebruikt als verwijzing naar bezuinigingen. Wanneer je de kaasschaafmethode toepast, bespaar je niet op één uitgavepost, maar schaaf je van alle kostenposten een dun plakje af.

Kleine besparing, groot plezier

Van alle kostenposten dus een klein beetje afschaven, zo legt ook online spaarinspiratie PorteRenee de methode uit. Heb je bijvoorbeeld verschillende abonnementen zoals een sportabonnement of lidmaatschappen bij verschillende streamingsdiensten? Heb je echt dat dure telefoonabonnement nodig, of kun je ook met minder internet?

Onderzoek of je overal net een goedkopere variant kunt vinden. Is er een goedkopere sportschool in de buurt? Ben je ook tevreden met één streamingsdienst, in plaats van drie? Op die manier hoef je jezelf dingen niet volledig te ontzeggen, maar bespaar je wel op verschillende kostenposten een beetje. En alle kleine beetjes bij elkaar, worden samen toch een flinke smak geld.

Je rekening bijschaven

Een andere methode die ook past binnen de kaasschaafmethode, is het bijschaven van je lopende rekening. Het werkt als volgt: iedere avond of ochtend check je je bankrekening en rond je het bedrag dat je op je rekening hebt staan af naar een rond getal. Dit kun je doen op hele euro’s, maar bijvoorbeeld ook op vijftallen of tientallen. Wat je schaaft, maak je over naar je spaarrekening.

Een voorbeeld om de boel helder te krijgen: er staat 642,44 euro op je lopende rekening. Wil jij afronden op hele euro’s? Dan maak je die dag 0,44 cent naar je spaarrekening over. Wil jij afronden op tientallen? Dan stort je 2,44 naar de spaarrekening. Zo spaar je iedere dag een relatief klein bedrag extra en zie je niet steeds enorme bedragen naar je spaarrekening verdwijnen.

