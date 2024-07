Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Babymelkproducent moet enorm bedrag betalen aan moeder in VS om verzwijgen risico

Een jury in Saint Louis in de Verenigde Staten heeft het bedrijf Abbott Laboratories gisteren veroordeeld tot het betalen van 495 miljoen dollar (bijna 456 miljoen euro) omdat het bedrijf de risico’s had verzwegen van het drinken van een soort babymelk.

Het gaat om de babymelk genaamd Similac Special Care 24, wat speciale melkpoeder voor prematuur geboren baby’s is.

Gevolgen van de babymelk

De zaak was aangespannen door Margo Gill, wier dochter Robynn, die prematuur geboren was, deze melk had gedronken. Het meisje kreeg de ziekte necrotiserende enterocolitis (NEC), een ernstige darmontsteking. Ook zou de baby een hersenbeschadiging hebben opgelopen. De Amerikaanse jury heeft geoordeeld dat het kind de darmaandoening heeft opgelopen door het drinken van Abbotts speciale melkpoeder voor prematuren.

„Bedrijven moeten eerlijk zijn over hun producten, over de goede en de slechte kanten”, zei Gill’s advocaat Jack Garvey. „Als er een risico bestaat bij het gebruik van zuigelingenvoeding voor premature kinderen, hebben ouders het recht om te weten wat de problemen zijn.”

‘Had al gezondheidsproblemen’

De woordvoerder van Abott, Scott Stoffel, zei dat de gespecialiseerde formules en bijvoedingsmiddelen tot de enige beschikbare opties behoren om premature kinderen te voeden. De woordvoerder van het bedrijf zei dat Abbott Laboratories het totaal oneens was met de uitspraak van de jury, die ook niet unaniem zou zijn geweest in haar oordeel, en dat het bedrijf alles in het werk zal stellen om de uitspraak ongedaan te maken.

De advocaat van het bedrijf heeft ter verdediging aangevoerd dat de baby al gezondheidsproblemen moet hebben gehad, zoals zuurstofgebrek bij de geboorte, voor het drinken van de melk.

Babymelk-zaken VS

De vrouw had de rechtszaak aangespannen omdat Abbott niet gewaarschuwd zou hebben dat de babymelk die haar dochter kreeg NEC kon veroorzaken. Het kind, die ziek werd in 2021, overleefde het, maar liep onherstelbare neurologische schade op en zal langdurige zorg nodig hebben.

De jury kende de moeder 95 miljoen dollar aan schadevergoeding ter compensatie toe en 400 miljoen als straf voor het bedrijf, meldt Reuters. In de VS zijn meer dan duizend van zulke schadeclaims tegen Abbott en andere producenten van babymelk ingediend.

