Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Daimy: ‘Ik heb geen eigen spaargeld’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: 21-jarige Daimy, die van maand naar maand leeft, zonder eigen buffer.

Beroep: student communicatie, social mediastagiair

Netto inkomen: 300 euro stagevergoeding

Woonsituatie: sociale huurstudio

De Spaarrekening van Daimy

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening?

„Een eigen spaarrekening heb ik momenteel niet. Mijn moeder heeft wel geld voor mij gespaard. Op die spaarrekening staat ongeveer 7000 euro. Die rekening staat op mijn naam, maar de tegenrekening is nog aan mijn moeders bankrekening gekoppeld. Daar kom ik eigenlijk niet aan. Dat geld is bedoeld voor later, als ik bijvoorbeeld een huis wil kopen. Het is niet de bedoeling dat ik daar aan kom op het moment dat ik nu de maand niet doorkom.

Een eigen spaarrekening heb ik momenteel niet.

Daarnaast heb ik een studieschuld van al 11.000 euro. Dus als je dat vanaf elkaar aftrekt, dan kom ik uit in de min.”

Hoeveel geld komt er maandelijks binnen?

„Momenteel loop ik stage naast mijn studie en de stagevergoeding is 300 euro. Daarnaast krijg ik nu nog een basisbeurs van DUO van 280 euro per maand. Vanaf volgende maand vervalt die, omdat ik langer studeer. Redelijk noodgedwongen ga ik dan weer volop lenen.

Mijn huur is ongeveer 600 euro per maand, maar ik ontvang wel 189 euro huurtoeslag. En dan komt nog de zorgtoeslag binnen. Financieel red ik het net, maar het liefst zou ik niet gaan lenen. Voordat ik stage liep, had ik een redelijke kantoorbaan naast mijn studie. Daar werkte ik 3 dagen per week en verdiende ik 1400 euro per maand. Dan hoefde ik niet te lenen. Maar met een fulltime stage red ik dat niet. En 300 euro is natuurlijk niet genoeg, dus financieel heb ik daardoor wel een stap terug moeten doen.

Bij overheidsinstanties ontvang je nu geloof ik een stagevergoeding van 850 euro per maand. Dat vind ik een heel groot verschil. Dat zou mij per maand ruim 500 euro schelen. Volgend jaar moet ik nog een half jaar stage lopen en ik ga een half jaar in Barcelona studeren. Dan moet ik nog flink bijlenen van DUO, maar ik heb daar wel enorm veel zin in.”

Hoe is het voor jou om geen eigen spaarrekening te hebben?

„Idealiter zou ik natuurlijk wel een buffer hebben. Maar gelukkig heb ik ouders op wie ik kan terugvallen. Deze zomer ga ik bijvoorbeeld op vakantie naar Thailand, nu betaalt mijn moeder de vliegtickets en betaal ik haar later terug. Ik ga ervan uit dat ik in de toekomst een goede baan zal vinden, dus dan moet dat geen probleem zijn. Ik wil nu ook leuke dingen doen, zo sta ik erin.

Idealiter zou ik natuurlijk wel een buffer hebben.

Op dit moment staat er nog 670 euro op mijn rekening en leef ik van maand tot maand. Tijdens de hele stageperiode is dat echt hoe het gaat.”

Maak je je weleens zorgen om je studieschuld?

„Op dit moment niet echt, maar het is natuurlijk niet leuk dat die rente bijvoorbeeld omhoog gaat. Gelukkig heb ik een betaalbaar huis waar ik bij wijze van spreken nog tien jaar goed kan wonen. Dat geeft mij een hoop rust.

Op mijn 18e had ik mij ingeschreven voor sociale huurwoningen en een week later won ik een loting voor dit huis. Toen dacht ik: dan ga ik maar uit huis. Nu ben ik heel blij dat ik dat heb gedaan. Het is een eigen studio met een vide van bij elkaar 38 vierkante meter. Tuurlijk denk ik weleens: shit, ik heb een studieschuld, maar met een goede baan moet ik het later kunnen terugbetalen.”

Waar geef je maandelijks je geld aan uit?

„Het grootste deel gaat op aan de vaste lasten. En verder soms een etentje, leuke dingen met vrienden of een koffietje buiten de deur. Koffie halen is natuurlijk niet per se handig met mijn budget, maar dat doe ik dan toch af en toe.

Tegelijkertijd haal ik iedere week mijn verse producten op de markt, dat scheelt een hoop geld. En de boodschappen die ik dan nog bijkoop, die haal ik bij de Dirk in plaats van bij de Albert Heijn. Dat doe ik heel bewust, omdat dat een hoop geld scheelt. Wekelijks geef ik denk ik 45 euro uit aan boodschappen.

Ik merk wel dat het allemaal een stuk duurder is geworden. Twee jaar geleden deed ik nog boodschappen van maximaal 30 euro per week.”

Wat zou je aan je financiële situatie veranderen, als je alles voor het kiezen had?

„Het makkelijkste zou voor nu zijn om die schuld kwijt te zijn. Maar op lange termijn zou ik dan liever een hoger inkomen hebben. Dan is die schuld prima te betalen en dat biedt op de lange termijn meer perspectief.”

Wat is je beste financiële tip aan anderen?

„Ik weet niet of ik per se degene ben die in de positie zit om financieel advies te geven, maar ik zou zeggen: zet je inkomsten en uitgaven in Excel. Dat doe ik ook in periodes en dat geeft veel inzicht. Daarnaast; ga naar de markt. Goed eten is belangrijk voor je gezondheid. Op de markt kun je allerlei verse producten kopen voor veel minder geld dan in de supermarkt. Daar bespaar je heel veel geld mee.”

Benieuwd naar meer spaarverhalen van andere lezers? Lees dan ook de voorgaande edities van Metro’s wekelijkse rubriek De Spaarrekening.

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zijn alleen zichtbaar voor Geld & Carrière-redacteur Jana Witteman en zullen nooit worden gedeeld en/of ergens anders voor worden gebruikt.

Reacties