De Spaarrekening van Danique (25): ‘Ik spaar en beleg rond de 1.100 euro per maand’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Danique (25), die op haar 55ste FIRE wil zijn (Financial Independence, Retire Early).

Functie: projectmedewerker bij de Rijksoverheid

Netto salaris: 2.230 euro (exclusief 13e maand en vakantiegeld)

De Spaarrekening van Danique

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat 23.500 euro op mijn spaarrekening en ik heb ongeveer 16.000 euro aan beleggingen. Daarnaast heb ik nog een gezamenlijke spaarrekening met mijn vriend waar wij elke maand geld naartoe storten voor WOZ-belasting, gemeentebelastingen, waterschapsbelasting… Al die kosten die aan het begin van het jaar komen.”

Ben je daar blij mee?

„Zeker! Hoewel ik als doel heb om FIRE te zijn op mijn 55ste. Als ik dat wil halen, moet ik toch beter investeren.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ik probeer 300 euro in ETF’s te steken elke maand en daarnaast 700 à 800 euro op mijn spaarrekening te zetten. Ik wil meer naar een fifty-fifty verdeling toe, waarbij ik de helft spaar en de helft beleg, zodat ik eerder met pensioen kan.”

Hoe heb je dit bedrag bepaald?

„Ik kijk naar wat ik overhoud elke maand nadat ik mijn rekeningen heb betaald. Ik houd 200 euro voor mezelf om leuke dingen van te doen en de rest gaat naar mijn spaarrekening of beleggingen. Als ik weet dat ik in een bepaalde maand iets moet kopen, bijvoorbeeld een winterjas, dan stort ik minder naar mijn spaarrekening.”

De meeste mensen van jouw leeftijd zijn nog niet bezig met hun pensioen, wanneer besloot je dat je op je 55ste met pensioen wil?

„Dat klopt! De meeste mensen zijn op hun 25ste nog niet heel erg bezig met hun pensioen. Dat is heel erg zonde eigenlijk, want als je er vroeg bij bent, kan je al met een – redelijk – klein bedrag per maand een mooie pot voor later opbouwen.

Ik ben zo’n twee à drie jaar geleden begonnen met mij in te lezen in de FIRE-leefstijl. Per ongeluk eigenlijk, toen ik op de DutchFIRE-Reddit terechtkwam. Je hoorde ook van alle kanten dat de pensioenleeftijd omhoog gaat en dat het überhaupt onzeker is dat er nog geld in de pensioenpotten zal zitten tegen de tijd dat ik mag stoppen met werken. Dus ik dacht… Ik neem de touwtjes in mijn eigen handen!

Op mijn 55ste met pensioen lijkt mij een mooie leeftijd. Dan heb ik 32 jaar fulltime werken erop zitten en ben ik nog fit genoeg om volledig van de leuke dingen in het leven te genieten. Als het een paar jaartjes later wordt, is het ook niet erg hoor. Maar een stip aan de horizon is wel leuk om te hebben.”

Haal je wel eens geld van je spaarrekening?

„Ik probeer dat zo weinig mogelijk te doen. Soms komt er onverwachts een iets duurdere aankoop die ik niet aan zag komen, dan moet het maar.

Ook heb ik samen met mijn vriend in het afgelopen jaar een huis gekocht en verbouwd. Soms komen dan zaken naar boven waar we geen rekening mee hebben gehouden en dan doe ik weer een beroep op mijn spaarrekening.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kan omgaan?

„Ja, misschien zelfs iets te goed. Ik let heel erg op aanbiedingen en ik koop bijna nooit nieuwe kleding of schoenen. Waarom zou ik nieuwe kopen als het er nog goed uitziet?”

Je geeft sparen duidelijk de prioriteit. Ben je altijd al goed geweest met geld?

„Ik denk dat dit altijd al is geweest bij mij. Wellicht is het mij met de paplepel ingegoten. Mijn moeder is ook goed met geld en geeft het niet als water uit.

Mijn ouders vertelden mij ook, toen ik mijn eerste bijbaantje kreeg, dat ik niet alles in een klap moet uitgeven, maar ook moet sparen. Ik kan me herinneren dat ik elke maand met cash salaris thuiskwam. Laten we zeggen dat het om 200 euro ging. Ik gaf mijn moeder het geld, waarna ik 50 euro terugkreeg en zij 150 euro op mijn spaarrekening stortte, waar ik zelf niet bij kon.

Ik heb altijd voor mijn spullen moeten werken. Zo leer je ook de waarde van geld.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Zoals ik al aangaf, wil ik meer gaan beleggen. Ook wil ik in de nabije toekomst stappen maken in mijn carrière zodat er elke maand meer binnenkomt.”

Wat is je beste spaartip?

„Eerst sparen, dan leuke dingen doen! Als je pas aan het eind van de maand gaat sparen is de kans groot dat je niet heel veel opzij kunt zetten.

Ook raad ik iedereen aan om naast sparen te beleggen. Niet in losse aandelen, maar in ETF’s (exchange traded funds), waarbij je in een klap in veel verschillende aandelen, obligaties of andere beleggingen investeert. Voor de lange termijn is dat een goede en – redelijk – veilige optie.”

