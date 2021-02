Bram Krikke neemt het op tegen Willem Engel

De verkiezingen kunnen nogal saai zijn. Vooral die lijsttrekkersdebatten, waar niemand elkaar echt laat uitpraten. Gelukkig zijn er ook programma’s over de verkiezingen die wél interessant of grappig zijn. Laatst ging Emma Wortelboer de strijd al aan met Thierry Baudet – die daar niet zo blij mee was. Ook Bram Krikke tackelt politieke onderwerpen. Vandaag: Willem Engel en de avondklok.

Of: „Big Willy”, zoals Krikke hem aan de telefoon noemt. Hij vertelt dan dat het ‘vonnis’ over De Grote Bram Krikke Show flink positief is. Maar hoe gaat het dan met het vonnis van Willy? Dat was misschien een foute vraag. Het gesprek krijgt meteen een donkere wending. Maar niet getreurd, in de nieuwste aflevering van De Grote Bram Krikke Show doet Engel genoeg uit de doeken over de avondklok. Want ja, ook dat is politiek.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Avondklok

Het zal flink pijnlijk zijn geweest. Eerst de zaak winnen, en zorgen voor een afschaffing van de avondklok. Dan tekent het kabinet hoger beroep aan en is de uitspraak ineens uitgesteld. En dan wint het kabinet ook nog eens, wat betekent dat we blijven zitten met de avondklok én dat alle boetes blijven gelden.

Genoeg reden voor Krikke om Engel eens goed uit te horen over de zaak, het vonnis en de avondklok.

Krikke vs Grapperhaus en Eerdmans

In een eerdere aflevering sprak Krikke ook al Ferd Grapperhaus even over het vonnis, toen Engel nog gewonnen had. Het was de „pijnlijkste dinsdag” van zijn leven. „Totaal onnodige nederlaag”, volgens Grapperhaus, die het eigenlijk heeft over een voetbalwedstrijd. Dat is precies de kracht van Krikke: serieuze onderwerpen combineren met grappige, soms haast belachelijke, fragmenten.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

En met Joost Eerdmans (JA21) voerde Krikke wel een héél kritisch interview, merkt een kijker op. In de aflevering zelf legt hij de nieuwe partij van Eerdmans en Nanninga uit, waar ze voor staan en wie de leden zijn, bijvoorbeeld.

Jesse Klaver en Henk Krol verschenen ook al in het programma.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Lekker kritisch interview weer @bramkrikke…. (nu op Videoland, aflevering 3 van De Grote Bram Krikke Show) pic.twitter.com/z3MeWEA2dn — Pieter Klok (@pieterklok) February 21, 2021

Kortom: als je via Bram Krikke, op ietwat ongemakkelijke, maar grappige manier wil leren over politiek: kijken die aflevering.