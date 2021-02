In de VS gaan ze een Nederlands coronavaccin gebruiken

In de Verenigde Staten gaan ze binnenkort een nieuw coronavaccin gebruiken: een uit Nederland. De Amerikaanse toezichthouder op medicijnen (FDA) adviseert namelijk het coronavaccin van de Leidse farmaceut Janssen toe te laten op de Amerikaanse markt. Miljoenen mensen kunnen worden ingeënt met het middel.

En ze beginnen met een flink tempo: Janssen kan direct 4 miljoen doses leveren aan de Amerikanen. Dat komt omdat Johnson & Johnson, de Amerikaanse eigenaar van Janssen, meteen na het besluit begon met de distributie van de vaccins in de VS.

Eind maart moeten er volgens J&J 20 miljoen doses over heel de Verenigde Staten zijn toegediend. Voor eind juni willen de Amerikanen 100 miljoen vaccins toegediend hebben.

Wel adviseert de FDA om het vaccin alleen toe te dienen aan mensen van 18 jaar en ouder. Eerder had de FDA het middel al veilig genoemd en voor ongeveer 72 procent effectief. Een noodgoedkeuring stond daarmee niets meer in de weg.

Huh? Nederlands #Janssen vaccin wordt eerder in US goedgekeurd dan in EU. En 4 miljoen dosis gaan die kant op. Ik heb veel begrip voor dingen maar de rek is er met dit bericht wel uit hoor.

— Andrea Thomas 👩🏻‍🏫 (@AndreaMThomas) February 28, 2021