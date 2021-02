Thierry Baudet loopt weg bij Emma Wortelboer tijdens de Vooravond: ‘De toon is irritant’

Het was een flink kort interview, tussen Emma Wortelboer en FvD-lijsttrekker Thierry Baudet. In aanloop naar de verkiezingen interviewt Wortelboer elke week in een segment van De Vooravond een andere lijsttrekker. Deze keer dus de beurt aan de heer Baudet. Maar hij kon het interview niet waarderen, want na een paar vragen liep hij weg.

Nu denk je misschien dat het een heel kritisch interview was, met rake, en soms pijnlijke vragen, maar nee. Wortelboer stelde vragen als „koffie zwart, koffie met melk of koffie met suiker?”, waarop Baudet aanvankelijk nog reageert. „Hangt ervan af”, zegt Thierry. En dat gaat dan niet om de dag, maar om de kwaliteit van de koffie. Want in Nederland is-ie lang niet zo lekker als in Italië.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In aanloop naar de verkiezingen spreekt Emma Wortelboer elke week een lijsttrekker en test zij wie blind te vertrouwen is. Deze keer Thierry Baudet, die het gesprek minder leek te waarderen dan Emma. #devooravond pic.twitter.com/5Faj9M2Gif — De Vooravond (@devooravondtv) February 19, 2021

Baudet: ‘Toon van de vragen is irritant’

„Ik snap ook niet waarom we zo’n kleffe broodjescultuur hebben”, gaat Baudet verder op het slechte-Nederlandse-koffie-pad. „En waar ligt dat dan aan, het brood of het beleg?”, springt Wortelboer in. „Wat mist u het meest uit uw kindertijd?”, kan de FvD-lijsttrekker nog net hebben, maar als Wortelboer dan verder gaat met „wanneer werd u voor het laatst verliefd op iets?”, lijkt er iets te knappen.

„Ik vind de toon van de vragen irritant en niet empatisch.” Dit had Wortelboer niet zien aankomen: ze kijkt dan ook lichtelijk geschokt en komt even niet meer zo goed uit haar woorden. „Je straalt geen interesse uit en dat inspireert me niet om iets over mezelf te vertellen.” Als de interviewster dan vraagt hoe Baudet liever heeft dat zij de vragen stelt, merkt Baudet op dat haar hart „dicht” is.

Wortelboer: ‘Moet alles altijd leuk zijn?’

„Je bent hard, je bent een hard persoon. Daar praat ik niet graag mee over intieme zaken”, zegt Baudet terwijl hij nog een slok van zijn (waarschijnlijk slechte Nederlandse) koffie neemt. Wanneer hij dan wel over intieme zaken praat? „Wanneer iemand vragen stelt op een andere manier zoals jij ze stelt.” Volgens de politicus ligt het vooral aan de toon. Die is hakkig, cynisch, en ironisch. Ook vindt hij het flauwig.

Wortelboer springt daar meteen op in: „Niet eerlijk, vindt u?”. Maar dat heeft het FvD-gezicht niet gezegd: „Het gaat niet om eerlijk, het is gewoon niet leuk. Dus of je gaat veranderen, of we stoppen er gewoon mee. Ik merk dat dit niet leuk is.” Wortelboer vraagt zich dan hardop af of dingen altijd leuk moeten zijn. Nee, volgens Baudet, „maar dit werkt gewoon niet, dus laten we stoppen.” En weg is-ie.

Op Twitter krijgt Baudet veel bijval. „Thierry Baudet legt de vinger op de zere plek”, schrijft Ruben bijvoorbeeld. „Al die schijtlollige interviews met types als Emma Wortelboer en Jaïr zijn ridicuul. De interviewers lijken vooringenomen en vinden zichzelf belangrijker dan de gast.”

„Best een prestatie, dat Emma Wortelboer hier minder grappig en sympathiek overkomt dan Thierry Baudet”, vindt weer een ander.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Thierry Baudet legt de vinger op de zere plek. Al die schijtlollige interviews met types als Emma Wortelboer en Jaïr zijn ridicuul. De interviewers lijken vooringenomen en vinden zichzelf belangrijker dan de gast. #devooravond — Ruben v Koningsveld (@RvanKoningsveld) February 19, 2021

‘Aansteller’

Maar ook veel mensen vinden Baudet een „huilebalk” of een „aansteller”. „Frans-afkomstige snob Thierry Baudet weet zich geen raad met de ongezouten Twentse directheid van Emma Wortelboer. Wat een huilbaby”, vindt Volkan.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Frans-afkomstige snob Thierry Baudet weet zich geen raad met de ongezouten Twentse directheid van Emma Wortelboer. Wat een huilbaby. 😄 https://t.co/WrXd5cAnzL — Volkan Türk 🅙 (@vulkaanrots) February 19, 2021

Iemand anders vond dat het interview juist goed werkte, en begon zelfs wat sympathie te krijgen voor de FvD-lijsttrekker. „Emma Wortelboer is leuk en slim en door z’n antwoorden begon ik sympathie te krijgen voor de Thier. Was alsof hij de draak stak met zichzelf, was leuk om te zien. Zo semi-serieus doen over broodjes en koffie. Tot bleek dat hij echt serieus was en niet de draak stak met zichzelf.”

Volgens Tim was Emma gewoon Emma. Daar zit zeker wat in, ze staat immers bekend om haar ietwat directe persoonlijkheid. Zo is ze vaak te zien bij programma’s als Trippers en bijvoorbeeld Emma’s Peepshow. Daar heb je wel een zekere dosis ironie voor nodig. „Wat een ongelooflijk hautaine etterbak die Thierry Baudet. Ik ben ook geen fan van Emma Wortelboer. Echter, Emma was gewoon Emma. Dat weet je van tevoren. Werk dan überhaupt niet mee i.p.v. gemaakt “stoer” weg te lopen voor de NPO”, schrijft hij dan ook.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Wat een ongelooflijk hautaine etterbak die Thierry Baudet. Ik ben ook geen fan van Emma Wortelboer. Echter, Emma was gewoon Emma. Dat weet je van tevoren. Werk dan überhaupt niet mee i.p.v. gemaakt "stoer" weg te lopen voor de NPO. STAKKER !#devooravond — TimS (@slotervaart) February 19, 2021