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Stelling van de dag: ‘De hoogte van de wegenbelasting mag niet afhangen van de provincie waarin je woont’

De wegenbelasting gaat in 2027 in heel Nederland omhoog, maar hoeveel je straks betaalt, hangt sterk af van waar je woont. Voor precies dezelfde benzineauto betaal je in Zuid-Holland volgend jaar bijvoorbeeld maar liefst 80 euro meer dan in Noord-Holland.

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Vooral automobilisten in Gelderland en Limburg zijn de klos. Daar stijgt de jaarlijkse wegenbelasting voor deze auto met 32 euro. In Zuid-Holland, Friesland, Noord-Brabant, Utrecht en Overijssel gaat het om 28 euro extra, terwijl automobilisten in Flevoland 24 euro meer kwijt zijn. Alleen in Noord-Holland, Groningen, Drenthe en Zeeland blijft het bij de landelijke verhoging van ongeveer 20 euro.

'De hoogte van de wegenbelasting mag niet afhangen van de provincie waarin je woont' Kies een optie Eens, het moet landelijk gelijkgetrokken worden. Oneens, zo is het nou eenmaal geregeld. Stem Eens, het moet landelijk gelijkgetrokken worden. Gestemd 90% Oneens, zo is het nou eenmaal geregeld. Gestemd 10%

Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.

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