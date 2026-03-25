Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Tweede film Loverboy om het ijskoud van te krijgen: ‘Luisteren! Anders ram ik dat kind eruit’

Films met keiharde actie, een bloedserieuze boodschap en waar je soms – wat ongemakkelijk – ook nog om moet lachen. Die vind je niet wekelijks, maar met Loverboy: Vertrouw Niemand hebben de makers het voor elkaar gekregen. Vanaf morgen vind je hem in de bios.

De voorganger, Loverboy: Emoties Uit geheten, was twee jaar geleden een grote hit en deed behoorlijk wat stof opwaaien. Positief in dit geval, want er werd een belangrijk onderwerp – mensenhandel door loverboys – aan de kaak gesteld. Wereldwijd bestaat het nog steeds volop, dat heeft de eerste film van Nederlandse makelij dan weer niet weg kunnen nemen (uiteraard zou je bijna zeggen en geen schande).

Stresshartje met een briefje

Metro bezocht dinsdagavond de galapremière van Loverboy: Vertrouw Niemand voor de Filmrecensie van de Week. In Tuschinski was een behoorlijk enthousiast (en mooi gekleed) publiek aanwezig. Iedereen vond een stresshartje op het rode pluche met een papiertje met de tekst ‘Als de spanning te groot wordt… knijp’. Nou, zo eng is de tweede Loverboy van regisseur Danny Leysner nou ook weer niet. Aardig van de makers en distributeur WW Entertainment was het wel.

Het verhaal van Loverboy: Vertrouw Niemand

In deze keiharde en dus belangrijke film zien we voormalig loverboy Terrance (Cyriel Guds) die na een gevangenisstraf zijn leven probeert op te bouwen. Hij is amper buiten als hij weer wordt geconfronteerd met zijn verleden. De politie (onder meer Imanuelle Grives) biedt Terrance een gevaarlijke deal aan: infiltreren in een mensenhandelaffaire waarbij vier meisjes zijn vermist. Die moet hij bij zijn undercover-operatie binnen zes dagen vrij zien te krijgen, anders vallen de jonge tieners ten prooi aan online slavenhandel.

Alleen als hij de deal aanneemt is er een kans om zijn dochter Jaleesa (Efi Zuurbier) terug te krijgen, die nu in een gezinshuis verblijft. Hij belooft haar over zes dagen een sushidiner in het speeltuintje voor dat huis. Terrance komt bij zijn operatie oog in oog te staan met charmante Nina (Sky Lemmer), die ook een beruchte, kille en meedogenloze lovergirl blijkt. Hoe dat allemaal uitpakt laten we uiteraard in het midden, maar Terrance belandt in een nachtmerrie die hem tot in Antwerpen brengt. Hij krijgt daar te maken met de onwaarschijnlijk harde Roemeense Belg Bogdan (een geweldige rol van Ward Kerremans, die in Patsers al net zo’n engerd was).

Zelf ten prooi gevallen aan een loverboy

Loverboy had door die Nina ook wel Lovergirl kunnen heten. Kil en meedogenloos schreven we hiervoor al, maar er zit toch ook een diep angstige kant in deze dame. Zelf is ze vroeger ten prooi gevallen aan een loverboy en raakte zwanger. Toen ze hem opbiechtte het kind te willen houden, volgde er een reactie om het ijskoud van te krijgen: „Luisteren! Anders ram ik het eruit.”

Zo’n film dus met een schitterende cast, waar gelukkig maar – zo bleek in Tuschinski in ieder geval – af en toe ook gelachen kan worden om ongelooflijke situaties of goeie quotes. Qua taalgebruik geldt dat niet altijd, want de k-ziekte hoor je te pas en te onpas. Straattaal gebruiken bij een onderwerp als dit is logisch, maar drie keer die vaak ongeneeslijke ziekte in één zin is overdreven en onnodig.

Deel opbrengst gaat naar Free a Girl

6,3 miljoen mensen wereldwijd hebben nog altijd te maken met gedwongen seksuele uitbuiting, laat een boodschap na afloop van Loverboy: Vertrouw Niemand zien. 1,3 miljoen daarvan zijn kinderen. De zaal krijgt na de aftiteling ook mee dat een deel van de opbrengst van ieder verkocht kaartje naar stichting Free a Girl gaat. Dat is mooi, goed en helaas nog nodig. Ga alleen daarom al kijken, is de tip. Je krijgt er vanzelf een goede film bij (en natte ogen bij de slotscène).

Beoordeling uit 5: 4

Artikelen over nieuwe films lees je bij Metro op woensdagen.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties