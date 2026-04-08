The Testaments: meisjes en vrouwen zijn na The Handmaid’s Tale ‘gewoon weer’ broedmachines

Vele miljoenen mensen op onze aardbol genoten van en bibberden bij het vreselijke verhaal van The Handmaid’s Tale. Nu is er het vervolg, wat zo’n vijftien jaar later speelt en The Testaments heet. Helaas (of niet voor de echte fans): het begint gewoon weer opnieuw. Meisjes zijn broedmachines die slechts bestaan om hun man te behagen en baby’s op de wereld te zetten.

The Handmaid’s Tale (Het verhaal van de dienstmaagd) eindigde op Videoland vorig voorjaar, na zes indrukwekkende en vaak ijzingwekkende seizoenen. Fans baalden, al waren velen ook blij dat het geliefde hoofdpersonage June Osborne (Elisabeth Moss) voor de zoveelste keer als babymachine aan machtige mannen ontkwam. Zij overleefde zelfs een executie. Maar gelukkig, het vervolg krijgen al die liefhebbers van de serie met The Testaments al binnen een jaar te zien.

Wel een beetje gekkig: daarvoor moeten we bij Disney Plus zijn, in tegenstelling tot Videoland, wat we in Nederland gewend waren. Dus schakelde Metro voor tv-rubriek Blik op de Buis vol verwachting de Disney-streamingdienst in.

Impact The Testaments net zo groot als ‘Handmaid’s’?

The Handmaid’s Tale werd veel groter dan alleen een spannende serie. In Amerika gingen vrouwen verkleed als Handmaids de straat op om te demonstreren voor vrouwenrechten. Sommigen waren bang dat zij echt als die babymachines zouden eindigen. Actrices uit de reeks, die met Metro spraken, hadden er verbaasd naar gekeken.

Of die angst weer op straat voelbaar is na het zien van The Testaments, ik denk het niet. Het nieuwe is er toch vanaf, hoe sterk het vervolg ook weer begint. Maar opnieuw zijn we in de republiek Gilead, het voormalige Verenigde Staten. En opnieuw is er een Tante Lydia-school onder leiding van de enge Lydia (de geweldige Ann Dowd speelt gewoon weer mee), waar meisjes in alle vroomheid worden klaargestoomd voor het broedmachineleven. En dat met een man die zij niet zelf mogen kiezen. Wat de meisjes wel mogen: de godganse dag ‘wees gezegend’ en ‘Zijn genade zij geprezen’ zeggen. En oh ja, God heeft ook voor hen besloten dat zij de lusten van de man mogen beteugelen. Dat dus, weet je nog?

Meisjes kennen niets buiten Gilead

De kijker volgt in The Testaments meisjes die geboren zijn in ‘de ervoor-wereld’, de wereld van June Osborne en de andere dienstmaagden dus. De hoofdrol, zo lijkt het in de eerste van tien afleveringen, is voor Agnes (Chase Infiniti), een plichtsgetrouw en vroom meisje. Zij moet zich op school ontfermen over Daisy (Lucy Halliday), die van buiten komt. Dat is gewoon Toronto in Canada, maar Agnes kent die wereld helemaal niet.

Agnes heeft ook een beste vriendin, Becky (Mattea Conforti), wat niet door God wordt gerechtvaardigd. Beste vriendschappen leveren tenslotte alleen maar geheimen op. En zo hebben alle meisjes hun eigen karakter en dingen, wat er in elk geval toe leidt dat niet iedereen zich bij hun treurige toekomst neerlegt (hoe ontelbaar vaak ze de Heer er desondanks toch voor bedanken).

📗 Schrijfster van The Testaments De Canadese Margaret Atwood schreef het boek The Testaments en dat is met 2019 nog niet eens zo lang geleden. Het jaartal noemen is in dit geval bijzonder, omdat voorganger The Handmaid’s Tale ook van haar hand kwam, maar al in 1985. Margaret Atwood is inmiddels 86 jaar.

Zien we June Osborne ook in The Testaments?

Is The Testaments weer net zo indrukwekkend als The Handmaid’s Tale? Ik denk het wel, het onderwerp blijft hetzelfde en net zo eng / treurig / verschrikkelijk. Je zou ook kunnen zeggen: het is meer van hetzelfde. Op weg naar school ziet Agnes langs de straatkanten bungelende lijken van zondige lui hangen. Dat beeld kennen we maar al te goed. En net als June Osborne staat haar een leven in een gezin dat ze niet kent te wachten, klaar om baby’s te baren.

Maar toch: daarom keken we juist zo massaal. Je kunt je er niets bij voorstellen, maar je wilt blijven weten wat er nog meer gebeurt. En hoop houden voor June en in dit geval Agnes (waarvan je meteen een beetje gaat houden). Bovendien heeft The Testaments nog negen afleveringen om misschien wel een heel andere kant op te gaan (deze kijker kent het boek niet).

Nog even over die June Osborne: actrice Elisabeth Moss is nu uitvoerend producent van The Testaments. Fans hopen – zo is online te zien – dat zij met een kleine rol toch weer even in deze serie opduikt. Zou het?

Aantal blikken uit 5: 4

The Testaments vind je op Disney Plus. De eerste drie afleveringen zijn vandaag verschenen, de komende zeven woensdagen is er telkens een nieuwe.

Meer lezen over (nieuwe) programma’s op tv?

