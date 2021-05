Na Undercover de speelfilm Ferry: ‘Zelf heb ik nog nooit iemand geslagen’

Het zonnetje breekt door op camping Fazantenhof, voor de gelegenheid omgedoopt tot Camping Zonnedauw. Goed toeven, noemt Elise Schaap het. Samen met Frank Lammers zit ze voor een camper – uiteraard op wit plastic tuinmeubilair – om te vertellen over de nieuwe film Ferry, de voorloper van de hitserie Undercover. Ferry is vanaf vandaag te zien op Netflix.

Op de kampeerplek van Frank en Elise staat niet alleen de camper, er wordt gebarbecued, wat gedronken en natuurlijk kan er een potje worden gebadmintond – al is dat met het stevige windje een uitdaging. Zelf kamperen hoeft voor de acteurs niet meer. „Vroeger zat ik bij de scouts dus ik heb mijn portie wel gehad”, vertelt Elise.

Frank heeft het kamperen ook opgegeven, al bivakkeerde hij als kind vaak op de camping. „Camping de Leistert in Roggel. Was op twintig minuten van ons huis, dan kon mijn moeder de was doen en bij slecht weer gingen we terug. Daar heb ik goede herinneringen aan maar ik ben er nu wel klaar mee.” Elise met een lach: „Nu willen we minimaal vier sterren.”

Het begin van Ferry en Daniëlle

Hoe was het om opnieuw in de huid van Ferry te kruipen?

Frank: „Ik was ineens veel jonger, dat was heerlijk! Leuk man, om jong te zijn, ik was het even vergeten. Het is fijn om iets voor een rol te doen voordat je eraan begint, voor deze rol ben ik gaan sporten. Ik zoek meestal iets, ik heb mijn beide rijbewijzen gehaald voor een film. Handig, kunnen andere mensen ervoor betalen.”

In de film zitten een aantal vechtscènes, heb je die scènes zelf gedaan?

Frank: „Alle vechtscènes heb ik zelf gedaan, daar zit niemand tussen.”

Elise: „Je had een stunt double voor in de auto, dat was vooral tijdbesparend.”

Frank: „En hij is voor mij van de berg afgedoken. Dat had ik wel zelf willen doen, dat mocht niet. Dat was beter want die stenen waren heel scherp. Ook voor ons is het wel slim, anders zit je maar.”

Elise: „Ik vind het nooit zo erg, no acting required shotjes. Lekker! Of in coma liggen.”

Frank: „Een ziekenhuisbed is echt het heerlijkst wat er is. Ik val echt altijd in slaap.”

Elise: „Ja, dat was in het eerste seizoen van Undercover, jij lag daar lekker te knorren in dat bed.”

Brabants accent

Elise, hoe heb jij je voorbereid op de film?

Elise: „Ik kom niet uit Brabant dus ik doe secuur mijn huiswerk. Samen met een vriendin die mij helpt met het accent van Daniëlle.”

Frank: „She’s fucking talented, man! Echt waar, het is heel goed en ik ben er best kritisch op.”

Elise: „Nou, ‘houdoe’ heb ik echt heel vaak moeten doen.”

Frank: „Je hebt hem wel onder de knie, dat is wel echt de moeilijkste! Het is wel grappig dat mensen over mijn accent schreven dat het niet goed was. Want ehm… Geboren en getogen in Brabant. Ik kan niet veel, maar Brabants kan ik wel!”

Elise: „Ik vond het heel leuk om verder te gaan op die personages, wat er nog veel meer ligt. Danielle is al naïef, in 2006 nog meer onbezonnen en naïef.”

Frank: „Het is grappig dat je dingen al weet. Als zij bedenkelijk kijkt wanneer ik weg rijd, dan zit daar voor de kijker een hele wereld achter. Zo’n poppenkast: ‘Doe het niet! Maak dat je wegkomt!’.”

Elise: „Je ziet dat iemand er met open ogen intuint. We kunnen alles zeggen over Ferry maar zijn sweet spot is Danielle. Dat is wat Ferry zo enorm aandoenlijk en lief maakt. Het is heel bizar en knap geschreven en Frank’s verdienste. Je vergeeft hem zoveel.”

Frank als Ferry: „Voor jou zou ik mensen vermoorden!”

Frank vs. Ferry

We komen er in de film achter dat Ferry eerst Brabant heeft verlaten en naar Amsterdam is gegaan. Net als jij, Frank. Zijn er meer overeenkomsten tussen jou en je karakter?

Frank: „Ik denk dat de schrijvers daar leuk mee hebben gespeeld. Ik heb de film met een paar mensen gekeken en toen kwam Amsterdam in beeld en was de reactie: ‘Huh, wat is dit?’ Dat hebben ze echt heel leuk gedaan. Maar dat verwantschap tussen mij en Ferry… Ja, ik houd ook veel van mijn vrouw. Ik heb nog nooit iemand geslagen ofzo. Dat is niet aan mij besteed.”

Dat laat je aan de filmwereld.

Frank: „Dat is het mooie aan film! Ik ben zeeheld geweest, drugsbaas, oorlogsmisdadiger.”

Elise: „En ik heb suikerspinnen mogen maken.”

Frank: „Nu was ik weer drugsbaas en pik ik een meisje op op de kermis. En dan wordt er gewoon een kermis gemaakt! Speciaal voor ons! Met hekken erom, dat was heel zielig voor de mensen uit de buurt.”

Elise: „Ik zag echt kinderen reikhalzend kijken: er gebeurt weer wat! Helaas jongens, sorry, het is een filmset. Ze konden echt niet op de kermis komen want de film speelt zich af in 2006. Toen droegen we hele andere kleding dan nu.”

Frank, heel blij: „Dan kom je daar en dan staat er een kermis en dan mag je in een attractie! Ja, ik vind dat leuk, zij iets minder. Ze kan er niet zo goed tegen.”

Elise: „Hij kon zacht gezet worden.”

Frank: „Een beetje treurig was dat.”

Hoe bereiden jullie je voor op een draaidag?

Elise: „Voorbereiden is vaak gewoon goed je tekst leren en doen wat er staat. En er je eigen schwung aangeven.”

Frank: „Wij zijn allebei hele intuïtieve acteurs. We pakken een situatie waar we dan vast onbewust heel lang over nagedacht hebben. Dan kijken we wat de scène vraagt. We timmeren het niet dicht. Dat is waarom we zo plezierig… Jij vindt het toch ook leuk?”

Elise, na een korte pauze en een veelbetekenende blik: „Ik kan wel echt zeggen dat we van elkaar houden.”

Hebben jullie iets geleerd van je karakters?

Frank: „Crimineel zijn is een heel slecht idee. Niet alleen als je gepakt wordt. Undercover zijn vind ik ook een heel slecht idee. Het gaat gepaard met angst, liegen, bedriegen.”

Elise: „Ik denk dat je nooit rustig kunt zitten.”

Frank: „Dat vind ik echt een hele mooie scène. Dat we in die caravan zitten met een tosti en even rustig zitten. Als je ervoor kiest om zo’n leven te leiden, kun je dat vergeten. Je voelt je nooit senang.”

Elise: „Dat sowieso. En ik heb geleerd dat er poepzakjes bestaan! We hadden vroeger geen dieren. Alleen ooit een parkiet en die heeft na twee weken het loodje gelegd.”

Frank: „Na twee weken?!”

Elise: „Ja, dat ging heel snel. Ik had ook nog nooit een hond uitgelaten.”

Frank: „Wat heb jij wel meegemaakt in je leven?”

Elise: „Heel weinig.”

Frank: „Je hebt toch wel eens een hele kaas opgegeten?”

Elise: „Ja! Zo’n grote ronde. Beetje schaven voor de tv.”

Frank: „Elise Schaaf! Ha, probeer hier nog maar eens een goed verhaal van te maken.”

Ferry is vanaf vandaag te zien op Netflix.