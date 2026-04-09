Maarten van Rossem (82): ‘Mijn moeder deed een baby een luier om met de speld door de buikwand’

Tv-kijkers nemen met een laatste seizoen afscheid van Maarten van Rossem en Emma Wortelboer en hun serie over generatieverschillen. Maarten heeft het allemaal „ervaren als een prettige vakantie”.

Wortelboer en Van Rossem (BNNVARA) gaat vandaag het derde seizoen in, voordat de geldkraan wordt dichtgedraaid. De twee tv-gezichten zijn de dupe van bezuinigingen bij de NPO. Metro’s tv-rubriek Blik op de Buis neemt daarom met een laatste blik ook een beetje afscheid van een goed gelukt programma.

Zodra Maarten van Rossem en Emma Wortelboer op Metro (of waar dan ook) verschijnen, regent het gemopper en voorspelbare reacties. ‘Van Rossem kan echt niet meer, die riep dat Putin Oekraïne niet zou binnenvallen’, is er zo eentje. Bij Wortelboer gaat het nog steeds over ‘dat hysterische mens dat bij het Songfestival stond te gillen toen Duncan Laurence won’. Dat is inmiddels zeven jaar geleden (deze schrijver gilde trouwens ook, de borrelnoten rolden door het gespring door de kamer).

Emma en Maarten, een gapende generatiekloof

Gelukkig zijn Maarten van Rossem en Emma Wortelboer wél origineel. Hij is 82, zij 29 en samen onderzoeken zij hun ‘gapende generatiekloof’ op allerlei gebieden. Goed bedacht. Het pakte de afgelopen twee seizoenen ook prima uit. De (zeer) enthousiaste Emma tegenover de – laten we zeggen – iets minder enthousiaste Maarten: leuk om te zien. In bovenstaande trailer van het slotstuk kondigt Emma Wortelboer haar tweede zwangerschap aan. „Dat vind ik verstandig”, reageert Van Rossem. De twee kunnen goed met elkaar overweg. „Enig, dat werken met een bejaarde“, zei Emma al eens. „Dat zou iedereen een keer moeten doen.”

Het thema van vanavond is consumeren. Denk daarbij aan koken, een nostalgisch interieur of het vele kopen van tegenwoordig (en net zo gemakkelijk pakketjes terugsturen). Maarten van Rossem maakte als het om consumeren gaat de gouden jaren mee, die na de Tweede Wereldoorlog begonnen. ‘Schaarste werd toen keuze’, leert de kijker. Dat goud vinden we in 2026 volstrekt normaal, men had het toen eigenlijk veel slechter dan dat wij het nu hebben. Van Rossem moest sparen voor een boek dat hij wilde hebben. Maar goed, hij kón het in elk geval kopen.

De kapotte printer van Maarten van Rossem

In Nieuwpoort (Zuid-Holland) bezoekt het duo een huis met alleen maar jaren 60-spullen (het echtpaar heeft wel een mobieltje en een laptop). De schokkendste ontdekking vindt Emma de veiligheidsspelden waarmee luiers bij baby’s in vroeger tijden werden vastgemaakt. Je ziet in haar ogen dat ‘gevaarlijkheidsspelden’ beter op z’n plaats was. Maarten van Rossem weet dat zeker: „Mijn moeder heeft een keer een luier met zo’n speld door de buikwand omgedaan.” Niet bij hemzelf trouwens, hij denkt bij zijn zus Sis.

De twee bezoeken nog veel meer, waaronder een Repair Café om te zien of Van Rossems printer een tweede leven heeft. In de zaak met vrijwilligers geldt ‘geven wat je het waard vindt’ als betalingsregel. Het gaat hier natuurlijk over het verschil ‘weggooien en nieuw kopen’ of zo lang mogelijk met je spullen doen. Koopt Maarten eigenlijk veel online, behalve boeken? Zelf noemt hij het „ongekende hebzucht”. En hoe uit zich dat dan? „Ik koop van die handige ragertjes voor je gebit, bijvoorbeeld.”

📺 Andere onderwerpen Maarten van Rossem en Emma Wortelboer gaan de komende weken ook in op: Onze relatie met dieren (ze zien het zegenen van huisdieren in een kerk);

Ons vaderlandsgevoel (de twee bezoeken het Nederlands voetbalelftal);

Feestdagen en tradities (op verjaardag naar een clubje 90-plussers);

De kijk op gender (aanschuiven bij Dolle Mina’s en een mannencirkel);

De omgang met de dood (ze gaan, leuk voor Maarten, uitvaartshoppen).

Maarten van Rossem geeft nog wat mee

Emma Wortelboer zegt dat zij bij het maken van de laatste reeks zo hard heeft gelachen, dat ze het stoppen als een hoogtepunt ziet. Maarten van Rossem, meldden we in het begin al, vond al dat draaien voor Wortelboer en Van Rossem dus een soort van leuke vakantie. Wat het allemaal wordt? Dat weet hij niet: „Ik heb geen idee wat er overblijft van onze vaak vermakelijke conversaties in het WVR-busje.”

Toch denkt hij voornamelijk bijzondere dingen te hebben verteld: „Met mijn conversaties zou het ganse land zijn voordeel kunnen doen.”

Aantal blikken uit 5: 3,5

Wortelboer en Van Rossem is vanaf vandaag op woensdag om 20.25 uur bij BNNVARA op NPO 3 te zien. De hele reeks is nu al te streamen via NPO Start.

