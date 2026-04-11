‘Huiskamerconcert’ K3 in reeks van 47 optredens: ‘Bedankt voor jullie kroketten uit de muur’

Voor wie het niet lukte om één van de 700.000 (!) tickets voor de originele K3 te bemachtigen, is er vanavond een ‘Watchparty’ voor in je eigen huiskamer. Videoland zendt een concert uit Rotterdam Ahoy namelijk uit en dan hebben we het over een van liefst 47 uitverkochte optredens.

Ooit waren ze bankmedewerkster, onderwijzeres en werkneemster van een discotheek. Maar het leven van Kristel Verbeke, Kathleen Aerts en Karen Damen veranderde in 1998 radicaal. Zij werden het succesvolle uithangbord van Studio 100 van Gert Verhulst en dat succes is – ondanks nieuwe samenstellingen – nooit meer verdwenen. Metro zag voor tv-rubriek Blik op de Buis een Rotterdams optreden al (de beelden boven dit artikel komen van de start in Antwerpen). Voor wie K3 Originals: De Reünie vanavond gaat kijken: als je dáár niet vrolijk van wordt…



Dames K3 zijn een ‘halve eeuw’ en uitermate fit

50, 47 en 51 jaar zijn Kristel, Kathleen en Karen inmiddels, maar nog bijzonder fit om de onvoorstelbare concertreeks in België en Nederland te kunnen doen. Dat konden we al zien in de docuserie K3 Originals: Het verhaal van Karen, Kristel en Kathleen. Videoland maakte er een ‘op weg naar’ al die concerten van. De reünie-optredens in Antwerpen en Rotterdam duren 1 uur en 50 minuten en zitten – een beetje K3 eigen – bijzonder strak in elkaar. De band staat onder leiding van Miguel Wiels – verantwoordelijk voor de meeste liedjes ook – die je misschien kent als ‘die pianist van Even Tot Hier‘.

Vooraf werd alleen flink gemopperd om het ontbreken van het andere K3-gezicht ‘van toen’, Josje Huisman. Niet terecht, Josje sloot in 2009 aan en dan had het concert K3 Niet Helemaal Original moeten heten.

K3 Originals had, als het de Johan Cruijff ArenA had geboekt, meer dan tien voetbalstadions kunnen uitverkopen. Ongelooflijk eigenlijk, we hebben het dan over Harry Styles-aantallen. En dan waren er op sociale media toch nog mensen die ‘wie gaat daar nou heen?’ uit het toetsenbord wisten te krijgen. Naast ongelooflijk ook bijzonder, omdat er bij de concerten amper een kind te bekennen is. Amper een man ook trouwens. De kindjes van toen zijn er en moeders die ooit met hun kroost naar Karen, Kristel en Kathleen gingen kijken en dat nog eens over doen.

🎵 Andere leden K3 Josje Huisman verving in 2009 K3-original Kathleen Aerts. Later kwam er een heel nieuwe samenstelling, met Marthe De Pillecyn, Klaasje Meijer en Hanne Verbruggen. De Nederlandse Julia Boschman (Metro sprak eerder met haar) verving weer Klaasje Meijer.

Meebrullen van begin tot het eind

Het is bijna aandoenlijk om te zien hoe gelukzalig het publiek de terugkeer van de sterren van weleer (nou ja, dat zijn ze dus nog steeds) ondergaat. Elke tekst wordt van A tot Z meegezongen, dan wel meegebruld. De Vlaamse dames doen een test door alleen het woordje ‘van’ in te zetten. Bijna 17.000 zingen met ‘Van Afrika tot in Amerika, van op de Himalaya tot in de woestijn’ het nummer Alle Kleuren vervolgens volledig. Het zal in menig huiskamer bij de Watchparty vanavond ook wel gebeuren.

Al is K3 Originals al tientallen concerten onderweg, het roert de drie dames soms zichtbaar. „En we zijn gewoon van de vorige eeuw”, merkt Karen Damen op (wat ze ongetwijfeld tijdens alle 47 optredens verbaasd zal zeggen). Het trio houdt van Nederland, maar bedankt ons ook voor stroopwafels en kroketten uit de muur.

En Nederland houdt van K3, als je ziet hoe het publiek volledig is uitgedost. Zoals hieronder in Ya Ya Yippee-stijl de tweelingzusjes Mylène en Rosanne Waalewijn, die ons land ooit vertegenwoordigden tijdens het Junior Eurovisiesongfestival. Laatstgenoemde is momenteel in de Queen-musical We Will Rock You te zien.



Gert Verhulst is met K3 een tevreden man

K3 Originals: De Reünie bestaat uit vier blokken met in totaal 25 songs, waaronder een medley. Een enkele keer is het heus wat kinderachtig, maar dat boeit werkelijk niemand. Dat Oya Lélé en Heyah Mama de toegiften zijn, kunnen we best verraden. Het zal niemand verrassen en zorgt alleen maar voor nog wat extra hard ‘meegebrul’.

Deze concertreeks is een goede zet gebleken, nadat de drie artiesten ‘wanneer gaan jullie weer eens samen zingen?’ jarenlang als meest gestelde vraag kregen. Gert Verhulst kan als geestelijk vader tevreden zijn. Wat vast ook geldt als hij naar de Studio 100-bankrekening kijkt. Wat een succesverhaal toch en dat al 28 jaar lang. En dan te bedenken dat er altijd weer nieuwe K3-fans worden geboren.

Aantal blikken uit 5: 4

K3 Originals: De Reünie begint op Videoland vanavond (zaterdag 11 april) om 20.00 uur. Vanaf morgen kun je het concert op een zelf gekozen tijd streamen.

