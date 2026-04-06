Bosse (23) verloor zijn vader bij de tramaanslag: ‘Mam zei gelijk dat we er nog wel iets moois van gingen maken’

De tramaanslag in Utrecht ligt bij velen vast nog redelijk vers in het geheugen. Toch is het drama waarbij vier mensen om het leven kwamen ‘al’ zeven jaar geleden. Bosse Terpstra (23) is iemand die het nooit meer zal vergeten: hij verloor zijn vader Rinke bij de tramaanslag.

18 maart 2019, 24 Oktoberplein Utrecht, 10.45 uur. Toen stond voor Bosse, destijds een tiener van het Christelijke Gymnasium Utrecht, de tijd stil. Dat was na de tramaanslag letterlijk in de hele stad ook het geval. Dader Gökman T. (37) was nog voortvluchtig en iedereen in Utrecht werd met klem gevraagd binnen te blijven. Het werd stil op straat.

Vanavond blikt economiestudent Bosse in het tv-programma Brandmerk – Vermoord in de tram (WNL) terug op de tramaanslag met vier doden en zes gewonden. Metro bekeek de uitzending alvast voor televisierubriek Blik op de Buis. Brandmerk portretteert jongvolwassenen met een groot trauma dat hen overkwam. Journalist Menen-Claire Seijkens maakte vorig jaar uitzendingen over kinderen met een vader of moeder in de gevangenis.

Dader tramaanslag ‘een soort natuurramp’

Nu bezoekt Seijkens Bosse – en zijn moeder en enkele vrienden – om te praten over de tramaanslag. Ongeveer honderd kinderen in Nederland verliezen jaarlijks hun vader of moeder door moord. Seijkens neemt het hele verhaal ‘van toen’ door, maar wil ook laten zien hoe de jongeren opstaan, weer doorgaan en hoe zij dat doen.

Rinke Terpstra werd in de tram in zijn rug geschoten door Gökmen T., een geboren Turk die in 1993 met zijn ouders naar Nederland kwam. T. bleek later zwakbegaafd en bleek een persoonlijkheidsstoornis te hebben. Hij kreeg een levenslange celstraf opgelegd. Als je Bosse nu vraagt hoe hij naar de dader kijkt, dan is hij duidelijk: „Niet echt als mens, meer als een soort natuurramp.” Hij denkt echter liever aan zijn vader. „Sowieso elke dag, soms zelfs elk uur.”

Ook een held van de tramaanslag in Utrecht

Vader Terpstra werd vermoord bij de tramaanslag, maar wordt toch als held van die bewuste dag gezien. Hij trok aan de noodrem en heeft een raam uit de tram weten te schoppen. Zelf was Rinke te laat om aan de schutter de ontkomen, maar zonder hem waren er waarschijnlijk meer dodelijke slachtoffers gevallen. Bosse bleef achter met zijn moeder, broer en zusje. „Bij het ziekenhuis zei mijn moeder gelijk dat we er nog wel iets moois van gingen maken met z’n vieren. Dat heb ik altijd onthouden.” Zijn moeder zelf had nooit kunnen bedenken dat ze zoiets zou kunnen zeggen.

📺 Andere onderwerpen Brandmerk laat de komende weken meer jongeren aan het woord waarvan een ouder is vermoord. De vader van Feetje vermoordde haar moeder, terwijl zij boven lag te slapen. De vader van Brandy werd op klaarlichte dag geliquideerd. Ashley verloor door moord zelfs beide ouders. Zij werden in 2011 voor haar ogen doodgeschoten bij de aanslag op het winkelcentrum in Alphen aan den Rijn.

‘Je moet de dood onder ogen zien’

Bosse vertelt rustig en bedachtzaam over de tramaanslag. Toch kreeg hij later, toen hij verder van huis student in Groningen was, problemen. Vooral woedeaanvallen staken de kop op en dat hebben zijn muren geweten.

De man die zijn vader verloor heeft er best van geleerd en geeft ons als kijkers zelfs iets mee. Dat komt naar voren als hij met Menen-Claire Seijkens de plaats van het onheil bezoekt. Bosse doet dat zelf ook, al herinnert hij zich liever mooie dingen. Hij vindt het echter nodig: „Ik heb een boek over rouw gelezen en daarin was stap 1: je moet de dood onder ogen zien.” Dat had hij in het ziekenhuis na de tramaanslag nou juist niet gedaan: „Ik heb toen niet naar mijn overleden vader gekeken.”

Aantal blikken uit 5: 4

Brandmerk – Vermoord in de tram is vandaag (6 april) om 21.25 uur bij WNL te zien op NPO 2. De hele reeks van vier afleveringen is vanaf vandaag te streamen op NPO Start.

Meer lezen over (nieuwe) programma’s op tv?

