Dertigers hebben geen echte struggles meer, toch? ‘Niet allemaal dezelfde dilemma’s’

Dertigers, die hebben hun leven inmiddels toch al (een beetje) op de rit? Misschien – eindelijk – een koophuis, een carrière op stoom, een kindje in de wieg… Niet als je de eerste vijf seizoenen van de populaire tv-serie Dertigers echter zag. En misschien valt dat ‘op de rit hebben’ ook in je persoonlijke omgeving wel tegen.

De serie Dertigers heeft het in ieder geval sinds vijf jaar wél goed voor elkaar. Op televisie niet eens zo goed bekeken, maar omdat je wekelijks vier afleveringen achter elkaar kunt kijken een absolute streaminghit (het eerste seizoen werd in zes weken tijd 5,3 miljoen keer bekeken). Vanaf vandaag is seizoen zes te zien, een reeks van 24 afleveringen met een liefdesdrama, relatiecrises, carrièrestress; en wie weet spelen er ook wel grote levensvragen over trouwen of gezinsuitbreiding.

Metro spreekt met actrice Stefanie van Leersum over Dertigers. Zij vormt sinds vorig jaar met Teunie de Brouwer, Claire Bender, Teun Donders, Sebastián Mrkvicka, Sia Cyrroes en Sabri Saddik de tweede cast. De vorige cast was de 40 jaar tenslotte inmiddels gepasseerd. En dat na vier seizoen en een Dertigers-film, waarover acteur Lykele Muus tegen Metro zei: „Dertigers is een guilty pleasure waarvoor je je niet hoeft te schamen.”

Stefanie van Leersum keek geen Dertigers

We ontmoeten Stefanie van Leersum op een zonovergoten terras in haar woonplaats Amsterdam. We geven gelijk maar toe: in een recensie over de leukste kerstfilm van 2024, Dit is geen kerstfilm, dichtte Metro haar een Gouden Kalf toe. En natuurlijk weet ze dat. Met een glimlach onder een mooie zonnebril: „Altijd leuk om te lezen.”

Stefanie van Leersum is nu halverwege het dertigers-bestaan, maar keek de serie eerder „eigenlijk niet”. „Toen ik auditie ging doen heb ik natuurlijk wel gekeken. En opeens vond het ook echt heel leuk.” De auditie mondde uit in een van de hoofdrollen van Dertigers, die van Suus. Fans zullen haar snel vergelijken met de Saar van weleer, gespeeld door Eva Laurenssen. Iemand die bij de vriendengroep hoort, dan ook de gangmaker is, maar soms ook helemaal haar eigen weg gaat. Stefanie: „Het wordt wel gezegd, ja. Dat komt door de reislust van beide personages en dat ook Suus zich niet echt bindt.”

🎬 Paspoort Stefanie van Leersum Leeftijd: 35 jaar.

Geboren in: Rotterdam.

Woont in: Amsterdam.

Opgegroeid in: Breda.

Opleiding: Toneelacademie Maastricht.

Speelt in Dertigers: Suus Molenaar.

Was onder meer ook te zien in: Moordvrouw, De libi, Woensel West, Dit is geen kerstfilm, De Ring en Lekker met de meiden en veel toneel.

Prijzen / nominaties: Gouden Kalf voor Sevilla (categorie beste film) en nominatie Zilveren Notekraker voor Project Orpheus (categorie beste nieuwkomer).

Stefanie van Leersum heeft een heel fijn jaar

Sinds december is Stefanie van Leersum met Dit is geen kerstfilm, de veel bekeken NPO-serie De Ring, de film Lekker met de meiden en nu weer met Dertigers, bijna continu op het beeldscherm en filmdoek te zien. Dat lijkt voor een actrice als zij uitstekend, maar zegt niet alles: „De opnames van Dertigers zijn net klaar, maar Dit is geen kerstfilm kwam bijvoorbeeld pas anderhalf jaar na het draaien uit. Soms lijkt het alsof alles in één keer komt, terwijl je er een paar jaar draaien over gedaan hebt.”

Misschien was het wel een voordeel dat we elkaar nog helemaal niet kenden.

Dertigers is natuurlijk een groot succes, maar ook bij minder had ze er volop van genoten. „Het is zo’n gezellige groep, zowel voor als achter de camera. Na twee seizoenen begin je elkaar goed te kennen, al kende ik Teun Donders al goed. Grappig genoeg kende ik de twee mensen waarmee ik het meest speel, Teunie de Brouwer als mijn zus Laura en Sia Cyrroes als mijn vriend Reza, nog helemaal niet. Dat heeft ook z’n voordeel, want je kunt binnen de rollen nog naar een goede dynamiek zoeken. In het vorige seizoen moest ik met Sia bijvoorbeeld op zoek naar een goede flirt. Heel leuk allemaal, want ik heb met hem echt chemistry. Misschien was het wel een voordeel dat we elkaar nog helemaal niet kenden.”

Een hecht clubje dertigers

Genoemde Reza zien we in Dertigers telkens terug als kok die altijd iets lekkers weet te maken van random ingrediënten die zijn vrienden moeten meenemen. Kan die Sia Cyrroes zélf eigenlijk koken? Stefanie: „Haha, ik weet dat hij in ieder geval kán koken, maar we hebben de hele Sia-experience zoals in de serie nog niet mogen meemaken. Voor mij persoonlijk heeft hij wel een paar keer gekookt. We zien elkaar als cast ook los van de draaidagen. Ja, het is een hecht clubje geworden. Een mooie herinnering uit ons vorig seizoen is onze reis met de hele groep naar de Mont Ventoux in Frankrijk. Met de hele groep bij elkaar en dan ver weg, dat zijn hele leuke dagen. Voor dit seizoen was het tijdens opnames heel koud. Maar als je dan met z’n allen na het draaien bibberend bij elkaar in een caravannetje zit, ontstaan er mooie groepsgesprekken. Echte dertigerspraat met mensen die allemaal ergens anders staan in het leven.”

Het vuur wordt Suus aan de schenen gelegd. In ieder geval echt zaken waarover je, als je in de dertig bent, over na moet gaan denken.

Als Stefanie iets mag verklappen over haar personage Suus in Dertigers 6, dan zegt ze om echte spoilers te voorkomen: „Ze wordt voor grote keuzes gesteld, waar ze niet onderuit kan. En dat terwijl ze moeite heeft met binden en richting kiezen, haar intuïtie graag achterna gaat en moeilijke dingen het liefst ontwijkt. Het vuur wordt haar nu aan de schenen gelegd. In ieder geval echt zaken waarover je, als je in de dertig bent, over na moet gaan denken.”

Dertigers en hun dilemma’s

Zo komen we meteen bij het thema: waar moeten dertigers eigenlijk staan of moet dat überhaupt wel? Stefanie: „Als ik terugdenk, heb ik me vaak zorgen gemaakt en heb ik nagedacht over dingen die ik op een bepaald moment zou moeten hebben gedaan… Vervolgens loopt het leven dan zoals je het helemaal niet had bedacht. Dertigers-dilemma’s zijn eigenlijk hartstikke ingewikkeld. Of anders: daarmee wordt geïmpliceerd dat alle dertigers dertigers dezelfde dillema’s hebben.

Dat is volgens mij niet zo. Ik merk wel, in mezelf en om me heen, dat je als dertiger bewuster met keuzes bezig bent dan vroeger. Je gaat beter voelen wat je wel of niet wilt. En dat komt niet overheen met wat je dacht heel lang te willen. Ik heb in mijn vriendengroep nog nooit zulke grote verschillen gehad. Er zijn nu mensen single of die zelfs geen relatie willen, tot getrouwde stellen met kinderen. Die range is groter dan ooit en dat vind ik wel interessant om te zien. Iedereen loopt tegen iets anders aan en het universele daarbij is dat je voelt dat dingen van dertigers impact gaan hebben op de rest van je leven. Veel meer dan dingen toen ik begin twintig was.”

Wil ik in hartje Amsterdam blijven en elke dag nog het café in of wil ik groen, een auto voor de deur en drie honden?

Keuzes voor altijd?

Wat Stefanie betreft geeft Dertigers juist de verschillende dilemma’s van de generatie goed weer. „Vaak komt het dan neer op vragen als: wat wil je nou eigenlijk? En durf je dat ook echt aan te gaan, ja of nee? Is het je gegund en hoe ga je daar dan mee om? En de keuzes die je nu maakt, gelden die voor altijd? Dat laatste is wel een echt dertigersding. Zo van ‘ohh, als ik het nu kies, dan heb ik het ook echt gekozen’. Het kan dan over van alles gaan hè. Werk, partner, kinderen, waar ga ik wonen? Wil ik in hartje Amsterdam blijven en elke dag nog het café in of wil ik groen, een auto voor de deur en drie honden?” Zelf weet Stefanie het wel: „Ik ga voorlopig niet uit Amsterdam weg.”



Na Dertigers ook Twintigers en Veertigers?

Wat Stefanie betreft zou op tv niet alleen Dertigers, maar series over andere specifieke leeftijdsgroepen ook goed kunnen. „Volgens mij zou dat werken en prima in het format passen. Ik heb daar helaas verder geen zeggenschap en al helemaal geen wetenschap over. Ik kan me wel voorstellen dat Dertigers heel erg aanspreekt, omdat het een tussenleeftijd is. Dat is het grappige aan mensen van in de dertig. In mijn eigen vriendengroep zijn er nu mensen die richting de 40 gaan. Dertigers zijn zó aan het fixeren op ‘doe ik het wel goed?’ Maar het leven stopt toch helemaal niet daarna? Dingen zijn toch niet opeens helemaal anders? Ja, misschien sommige dingen. Maar dat zal in het leven altijd zo zijn.”

Dertigers is vanaf vandaag (7 juli) van maandag tot en met donderdag om 20.00 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3. Wekelijks kun je vier afleveringen tegelijk streamen op NPO Start.

