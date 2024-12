Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De allerleukste kerstfilm van 2024 is Dit is geen kerstfilm

Heb jij zo’n familie waarbij het jaarlijkse kerstdiner een samenkomst is die standaard ongezellig wordt? Waarbij de verwijten over en weer over tafel vliegen en bijna iedereen chagrijnig naar huis gaat? Kijk dan maar niet naar Dit is geen kerstfilm. Of juist wel… om je eigen ellende weg te lachen.

Richting kerst brengt Metro vandaag natuurlijk een extra Filmrecensie van de Week, als tip om eens wat anders te gaan zien dan Home Alone (niks mis mee trouwens). Voor Dit is geen kerstfilm – let op hè, het is géén kerstfilm – hoef je niet eens de deur uit. Je kunt vanaf morgen een uur en drie kwartier genieten en lachen via streamingdienst Prime. Of in de spiegel kijken, omdat onze ingewikkelde samenleving nogal op de hak wordt genomen (dan wel serieus behandeld, dan moet je zelf maar bepalen).

Prijzenregen voor Dit is geen kerstfilm

Eén ding is zeker: Dit is geen kerstfilm is nog voor de streamingdatum luid bejubeld. De komische ‘ensemble-film’ (meerdere verhaallijnen) ging in september in première tijdens het Nederlands Filmfestival. In Utrecht sleepte de titel liefst drie Gouden Kalveren in de wacht: beste scenario speelfilm, beste regie (Michael Middelkoop) en beste bijrol speelfilm (Laura Bakker).

De film met een enorme cast – wie oplet ziet zelfs (ini)minirollen voor Patricia Paay, Remy Bonjasky en Willem van Hanegem – lag al twee jaar op de plank. Waarom? Geen idee. Maakt ook niet uit, Prime heeft ‘m nu startklaar staan.

Bij de familie Zwaan gaat eigenlijk alles fout

Of Dit is geen kerstfilm nou écht geen kerstfilm is, is wel een dingetje. We zien richting het kerstdiner in ieder geval het wel en vooral het wee van de familie Zwaan en aanhang. Moeder en theaterdocente Brechtje (Jacqueline Blom) wordt door zo’n beetje heel het land gecanceld. Ze snapt er geen bal van, maar ‘de oude witte vrouw’ wordt als een racist gezien. Ondertussen krijgt haar man Martijn (René van Zinnicq Bergmann) te maken met een veel jongere collega (Laura Bakker) waarop hij verliefd wordt. Of dat voor deze zestiger die op kantoor continu ‘toppie’ en ‘toppieknal’ roept wederzijds is, dat valt nog te betwijfelen.

Dan is er schoonzoon Justus (Kiefer Zwart) van dochter Bob (Barbara Sloesen, Alles is zoals het zou moeten zijn). Justus gaat ernstig op zoek naar mannelijkheid en sluit zich aan bij een nogal botte, zeg maar verschrikkelijke vriendengroep. Hij gaat ook op zoek naar zijn sluitspier trouwens, dat komt er nog eens bij. De andere dochter Jos (Stefanie van Leersum, die dit jaar ook in De Ring en Dertigers te zien was) is samen met bi-vriendin Louise (Georgina Verbaan, momenteel op Videoland te zien in Onopgelost). Louise wil een trio, terwijl Jos vooral bezig is de wereld te veranderen door elke seconde tolerant te zijn.

Gendercompenstatie-juf is hilarisch

Wat Metro betreft is deze Jos binnen alle andere gekkigheid het mooiste personage van de film. Zij is op een basisschool namelijk gendercompensatie-juf en dat is werkelijk hilarisch. Niet iedereen zit te wachten op nagellak bij de jongens, zeker een nogal uitgesproken vader niet (Teun Kuilboer). Voor boze X-mensjes (volgens Dit is geen kerstfilm ‘alleen maar mongolen’) zou zo’n gendercompensatie-juf eigenlijk echt moeten bestaan. Even googlen laat zien dat men er op IJsland overigens echt mee bezig is.

De rol van Stefanie van Leersum is zo leuk en zo goed gedaan, dat deze kijker zich afvraagt waarom Laura Bakker het Gouden Kalf voor beste bijrol eigenlijk heeft gekregen (niet dat dat Bakker wordt misgund). Waarschijnlijk heeft de jury de rol van Jos als een hoofdrol gezien.

🎅 Bijna het hele jaar Kerstmis Mocht je denken dat december slechts de maand is waarin we kerstfilms kijken, dan heb je het mis. Eerder onderzoek van Pathé Thuis liet zien dat zwijmelen bij een kerstfilm het hele jaar door een geliefde bezigheid is. Het streamingplatform spitte alle data door en kwam erachter dat er – we hebben het nu over twee jaar geleden – slechts op elf dagen van het jaar geen kerstfilm werd gekeken.

Geen kerstfilm zonder Paul de Leeuw

Voor Paul de Leeuw is er – natuurlijk – ook weer een rolletje weggelegd, vooral als stem. Hij praat als Kerstman boel in Dit is geen kerstfilm aan elkaar. Met rustige, donkere stem klinkt er een hoop „tijd van samenkomen, warmte en liefde”. Maar ook: „Deze twee weken van kerst gaat de rest van hun leven bepalen, of ze nou willen of niet.”

Op naar het kerstdiner van de familie Zwaan dus, mis het niet. Wat daar allemaal over tafel wordt geslingerd, heb je thuis waarschijnlijk nooit meegemaakt. Misschien wil iedereen ‘het goede’ wel doen, maar laten we het erop houden dat de plank hier en daar wat wordt misgeslagen. Of volledig. Het blijft niet alleen bij dat onwaarschijnlijke kerstdiner trouwens, er volgt nog een extra toetje. En pas op: de teksten – geschreven door Lotte Tabbers en Isis Cabolet – zijn soms fouter dan fout, maar daarom oh zo leuk. Fijne kerst!

Beoordeling uit 5: 4

Metro’s Filmrecensie lees je op woensdagavond. Dit is geen kerstfilm kun je vanaf morgen (donderdag 19 december) streamen via Prime. De komende tijd vertellen we je meer over kerstvakantietip Mees Kees en die film van Halina Reijn ‘waar iedereen het over heeft’, Babygirl.

