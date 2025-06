Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Brad Pitt tegen Max Verstappen in de F1: bingokaart zo vol en tóch is het spannend

Brad Pitt die de strijd in de Formule 1 aangaat met Max Verstappen, Oscar Piastri en Lando Norris? Kan gewoon. Vanaf morgen in de bioscoop dan, in het spektakelstuk F1 The Movie.

Daar ging Metro voor de Filmrecensie van de Week even goed voor zitten. Hoewel ‘even’, F1 The Movie duurt 2 uur en 35 minuten. Een ellenlange zit werd het uiteindelijk niet, wat dit verhaal over de Formule 1 is al met al een prima film geworden. Volstrekt ongeloofwaardig ook, maar dat is niet erg.

Brad Pitt: superfit, maar 61 jaar

Brad Pitt speelt namelijk een coureur die na dertig (!) jaar als vijftiger gevraagd wordt om terug te keren in de Formule 1. Nu is deze acteur topfit, maar ook 61 jaar. Wie weleens een docu over Max Verstappen en zijn trainingshardheid heeft gezien, weet: dat is in deze F1-tijd godsonmogelijk. In de film wordt nog wel ergens gemompeld dat iemand een miljoen jaar geleden op 57-jarige leeftijd de grand-prix van Monaco won. Een journalist zegt: „Welkom terug. Toen jij reed was Bill Clinton president en wij dansten de Macarena.”

Maar goed, het boeit hier allemaal niet, we zitten tenslotte in de bioscoop. Met als start de jengelende gitaren van Led Zeppelins Whole Lotta Love hebben we gelijk goede zin.

Het personage van Brad Pitt – Metro zag hem voor het laatst in 2022 in Bullet Train – heet Sonny Hayes, een veelbelovende racer die in de jaren 90 een verschrikkelijk ongeluk meemaakte. Hij overleefde, maar het betekende wel einde carrière in de hoogste divisie van het autoracen. Hayes reist nu in een camper rond en doet mee aan minder belangrijke wedstrijden.

Dertig jaar later wordt hij benaderd door zijn voormalige teamgenoot Ruben Cervantes (Javier Bardem). Die is de eigenaar van het kwakkelende Formule 1-team APXGP dat nooit wint. Als dat niet verandert, gaat het Cervantes z’n kop kosten. Hij heeft Sonny Hayes nodig, die het jonge talent Joshua Pearce (Damson Idris) moet bijstaan.

We horen Brad Pitt tig keer zeggen dat hij het écht écht écht écht écht niet gaat doen. En vervolgens doet hij het natuurlijk wel. Zal het verleden met die verschrikkelijke crash hem daarbij achtervolgen? En wat als je teamgenoot je gaat beschouwen als zijn grootste concurrent? Een rookie die jou niet bij naam, maar standaard ‘oude man’ noemt, terwijl je de top halen toch echt niet in je eentje voor elkaar kunt krijgen?

Bingokaart met Brad Pitt

Metro daagt je uit om, voor je naar F1 The Movie in de bios gaat, thuis een bingokaart te maken met (cliché)dingen die je verwacht bij de terugkeer in de Formule 1 van een underdog op leeftijd. We geven de makkelijkste, ‘Brad Pitt heeft direct tegenslag’ alvast weg. Wedden dat je je bingokaart helemaal gaat afstrepen?

Dan werpt de vraag ‘is dat erg?’ zich natuurlijk op. Je zou denken van wel, want een film boordevol clichés die je van mijlenver ziet aankomen, is normaal gesproken niet prettig. Het is echter razendknap dat de makers van F1 The Movie er een film van hebben weten te maken, die serieus spannend is. Of dat voor echt grote Formule 1-fans ook geldt is nog even de vraag. Toch kunnen zij echt op wel een avondje bioscoop gokken, want het is vermakelijk. De beelden zijn ronduit spectaculair, vaak zie je de race vanuit het zicht van een coureur. Brad Pitt is bovendien hartstikke goed als een beetje gekke kwibus en einzelgänger die opeens in een team moet opereren.

🏎️ Brad Pitt reed zelf Brad Pitt was deze maand in een echte Formule 1-auto te zien. Hij stapte namelijk in een McLaren op het circuit in Austin (Verenigde Staten). Voor de opnames van F1 The Movie reed Pitt ook zelf, maar dan in aangepaste Formule 2-wagens. Die gingen max 320 kilometer per uur. Nog altijd petje af natuurlijk, voor zo’n zestiger.

Lewis Hamilton als filmmaker

Dit alles is voor elkaar gekregen door regisseur Joseph Kosinski, de makers van Top Gun: Maverick en niemand minder dan Lewis Hamilton als co-producent. Deze Brit is zevenvoudig wereldkampioen en nog altijd actief in de Formule 1.

Wat F1 The Movie echt leuk maakt is het feit dat je een verzonnen Formule 1-verhaal binnen de echte Formule 1 ziet. Brad Pitt die racet tegen Max Verstappen, dat kan dus gewoon. Je ziet ‘onze Max’ regelmatig in beeld, bijvoorbeeld bij een volkslied voorafgaand aan een grand-prix of als Verstappen weer eens bovenaan het erepodium staat. Ook mooi: de wedstrijden zijn daarom op de bekende circuits en ook de grand-prix van Zandvoort wordt in F1 The Movie verreden. Het regent op onze racebaan aan de kust, maar het mag de pret niet drukken.

De Metro-verslaggever had na de film tijdens de rit tussen Pathé Arena en de redactie in elk geval ernstig veel zin om z’n gas eens even lekker diep in te trappen.

Beoordeling uit 5: 4

