Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Zoveel geld mag je je kind schenken voor de aankoop van een huis

Het is tegenwoordig niet makkelijk voor starters om een huis te kopen, dat weten we inmiddels wel. Daarom verhogen steeds meer ouders hun eigen hypotheek om hun kinderen een financieel duwtje in de rug te geven bij het kopen van een eerste huis. Hoeveel geld mag je je kind schenken als het doel de aankoop van een huis is?

Dat ouders hun kinderen helpen door hun eigen hypotheek omhoog te gooien, bleek onlangs uit onderzoek van De Hypotheker. In mei betaalde je gemiddeld 471.875 euro voor een bestaande koopwoning. Maar lang niet iedereen krijgt een hypotheek die toereikend is, zeker niet als er een (studie)schuld bestaat. In de video hierboven zie je dat sommige jongeren hun studieschuld verzwijgen bij de aanvraag van een hypotheek, maar dat dat hen duur kan komen te staan.

Zoveel geld mag je je kind schenken voor de aankoop van een huis

Als je je kind een bedrag wil schenken voor de aankoop voor een huis, kies je waarschijnlijk voor de ‘eenmalig verhoogde schenking’, met een limiet van 32.195 euro. De voorwaarde is wel dat een kind maar één keer in zijn of haar leven zo’n schenking mag ontvangen van dezelfde persoon, en dat het kind tussen de 18 en 40 jaar oud is. Het kind mag zelf bepalen wat het met het geld doet, bijvoorbeeld een huis kopen.

Je hebt ook nog de ‘normale’ schenking, die je in principe elk jaar kunt doen. De limiet daarvan ligt op 6713 euro per jaar. Daarover hoeft een kind dan geen belasting te betalen. Verschil met de eenmalig verhoogde schenking: dit bedrag mag je in principe elk jaar schenken. Vaak stijgt het bedrag iets, per jaar. Op de regels rondom schenken gingen we eerder al dieper in.

Meer lezen over de woningmarkt? In deze stukken helpen we je op weg:

De hypotheekregels veranderen elk jaar, zo ook in 2025. Dit is hoe de hypotheekregels dit jaar gereld zijn.

Veel mensen hebben overwaarde op hun huis. Wat kun je daar eigenlijk mee doen? We leggen ’t je uit.

Starters kiezen vaak voor een rentevasteperiode van 10 jaar, maar dat is niet altijd de beste keuze. Volgens een hypotheekexpert kun je beter voor deze periode kiezen.

Sommige mensen kiezen voor het delen van hun woning om de woningcrisis tegen te gaan, maar welke voorwaarden gelden daarvoor?

Vorige Volgende

Reacties