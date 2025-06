Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Filmdebuut Roxanne Kwant in Lekker met de Meiden: ‘Mijn eigen vrijgezellenfeest? Vroeg naar bed’

Fans van Roxanne Kwant kunnen haar vanaf morgen op het grote witte doek zien in Lekker met de Meiden. Filmliefhebbers in het algemeen ook trouwens, want Metro tipt deze komedie als een cultfilm in wording. We spreken er met de debuterende Roxanne Kwant over (en over vrijgezellenfeesten en een hypo door diabetes).

Lekker met de Meiden ontpopt zich van – denk je eerst – een romcom tot een nogal absurdistische toestand. Dat komt de film, is Metro’s mening, ten goede. Wie Roxanne Kwant van social media kent (op Instagram heeft de huidig Amsterdamse 231.000 volgers), weet: in een absurdistische film past deze dame heel goed thuis. En dus interviewen we over deze titel… Roxanne Kwant (27).

Dat kan bij haar namelijk nogal hilarisch uitpakken, merkten we eerder bij een gesprek over haar single die over mayonaise ging. Een hartelijk weerzien daarom na bijna vier jaar. Hilarisch was Roxanne Kwant op tv ook in De Gevaarlijkste Wegen van de Wereld. Indrukwekkend was zij tegenover medepassagier Ireen Wüst ook, omdat Kwant zo openlijk over haar diabetes type 1 sprak. Zij heeft dat sinds ze 12 jaar was.

Waar gaat Lekker met de Meiden over?

Terug naar de komedie Lekker met de Meiden (naast een titel ook een veelgebruikte hashtag op ‘Insta’ trouwens). De film gaat over ooit onafscheidelijke vriendinnen, maar door de jaren heen is hun vriendengroep langzaam uit elkaar gegroeid. Een episch vrijgezellenfeest is hun laatste kans om de band te herstellen. Roxanne Kwant wordt daarbij per ongeluk uitgenodigd (de verkeerde Linda stond in iemands smartphone-contacten). Maar wat een iconic weekend moet worden, ontaardt al snel in pure chaos en een meidentrip from hell. Meer verklappen we niet. Nou ja, twee dingen dan nog: de dames raken betrokken bij een ramkraak. En waar het vrijgezellenfeest zich eigenlijk in Portugal zou afspelen, is het uiteindelijk Lelystad geworden.

De vijf actrices die de vriendinnengroep vormen, zijn Roos Dickmann (de aanstaande bruid), Stefanie van Leersum (Metro vond haar afgelopen december Gouden Kalf-waardig in Dit is geen kerstfilm), Asma El Mouden, Roxanne Kwant en Lisa Loeb. De regie was in handen van Anna van Keimpema.

Roxanne Kwant doet het liefst niets

Roxanne Kwant keurt het goed als we haar content creator en presentatrice (en ‘filmster’ natuurlijk) noemen. Al proberen we het nog met een echte Metro-vraag: wat zegt zij als iemand op een verjaardag vraagt wat ze doet? Zonder ook maar één tel na te denken: „Dan zeg ik ‘zo weinig mogelijk’. Om twee uur ’s middags uit bed komen en drie keer de hond uitlaten.”

Ik was er met allemaal mensen die ik niet kende en dan moet je toch een soort van gek toneelstukje opvoeren.

Typisch Roxanne Kwant en natuurlijk meer een wens dan waarheid. Ze heeft echter heel wat anders achter zich liggen: vijftien draaidagen van ’s morgens (héél) vroeg tot ’s avonds laat voor Lekker met de Meiden. Ze had al eens een kleine rol in een tv-serie van Dylan Haegens. Daar werd ze voor gevraagd, nu moest Roxanne Kwant officieel auditie doen. „Dat had ik nog nooit gedaan. Ik wist amper wat dat inhield, alles was nieuw voor me. Het is me echter goed bevallen, net als de hele film. Spannend vond ik het ook. Ik was er met allemaal mensen die ik niet kende en dan moet je toch een soort van gek toneelstukje opvoeren. Maar ja, ik dacht: als die andere mensen het normaal vinden, dan doe ik ook maar of ik het normaal vind. Ik probeerde het maar gewoon.”

Over-enthousiaste Linda

Tot haar eigen blije verrassing kreeg ze een paar weken later te horen dat ze de rol van Linda te pakken had. Linda is een over-enthousiast type (neem oordoppen mee naar de bios, vooral bij het – alweer hilarische – aantreden van Roxanne Kwant). Het buitenbeentje van de besties heeft voor het vrijgezellenweekend een koffer vol dildo’s meegenomen. Ze laat scheten, ze kotst, is onbezonnen maar absoluut niet dom en heeft gelukkig ook een ‘echt menselijke en kwetsbare kant’, als Linda zegt: „Ik heb stemmetjes in mijn hoofd die steeds zeggen dat ik iets niet kan.”



‘Fééstje, let’s go!’

Nadat Roxanne Kwant tijdens het gesprek haar twee jonge honden rustig heeft gekregen, over waarom juist zij van de filmmakers de rol van Linda had gekregen: „Ik heb tijdens mijn auditie gespeeld dat Linda de clou van het per ongeluk uitgenodigd zijn voor het meidenweekend, totaal niet door had. Ik speelde dat ze superblij was, zo van: fééstje, let’s go! Andere kandidaten hadden – hoorde ik – haar als een beetje zieliger neergezet.”

Zelf ben ik nogal rustig en praat ik wat monotoon, emotieloos zou je het ook kunnen noemen.

Roxanne Kwant mocht haar rol redelijk vrij invullen en, voor wie Lekker met de Meiden gaat kijken, het personage past haar als een jas. Hoe onervaren ze ook is. „Grappig eigenlijk”, zegt de debutant over het soms hysterische karakter. „Zelf ben ik nogal rustig en praat ik wat monotoon, emotieloos zou je het ook kunnen noemen. Ja, Linda is compleet het tegenovergestelde van hoe ik zelf normaal ben.”

Kwant kan het wel waarderen dat deze komedie geen typische romcom is waar een kwetsbare vrouw aan het einde happy samen komt met een man (maar daarover verraden we verder natuurlijk niets). „Bij deze film gaat het over vriendschap van vriendinnen die intiem is en belangrijker dan al het andere. Het staat op nummer één. Ik hoop en denk dat mensen die naar de bioscoop gaan positief verrast zullen worden.”

Hieronder ook een ’typische Roxanne Kwant’:



Roxanne Kwant en om zes uur in actie komen

Dat het opnemen van Lekker met de Meiden maar vijftien (volle) dagen duurde, noemt Kwant „gestoord snel”. „Soms moest ik op 6.00 uur de make-up in. Nouuuuuuu, dan kun je me wegdragen, want ik slaap meestal pas om 2.00 uur ’s nachts. Als ik na het draaien ’s avonds laat thuiskwam, kon ik natuurlijk niet snel slapen. En toch moest ik er dan in alle vroegte weer zijn. Dat was heftig, maar ook superfijn met die leuke meidengroep. Ik hoorde dat het op filmsets niet altijd zo gezellig is, zoals wij het hadden.”

Je zou zeggen dat het hebben van diabetes type 1 niet bevorderlijk is tijdens drukke, lange draaidagen. Roxanne Kwant sloeg zich er echter goed doorheen, op één keer na. „Alleen tijdens een scène in een taxi ging het niet goed. Normaal weet ik hoe ik me voel en kan ik het in de gaten houden. In de taxi kreeg ik echter een mega-hypo (dan daalt de bloedsuikerspiegel naar een gevaarlijk laag niveau, red.), waardoor ik niet eens meer wist wat boven en onder was. Daarvoor heb ik altijd iets zoets en zakjes suiker bij me, dus we konden toch redelijk snel doorgaan. Gelukkig zaten we in die auto, dat scheelde nog iets.”

👯‍♀️ 'Vrijgezellen' in Lelystad Metro’s excuses aan de inwoners van Lelystad voor de vraag, maar hoe zou Roxanne Kwant reageren op een uitnodiging voor een vrijgezellenfeest in die plaats? Het verrassende antwoord: „Ik vind Lelystad niet eens zo erg, hahaha. Best wel leuk zelfs en ik kwam er vroeger regelmatig. Ik ben namelijk opgegroeid in Harderwijk.”

Het vrijgezellenfeest van Roxanne Kwant

Onlangs maakte Roxanne Kwant haar eerste vrijgezellenfeest mee, in Italië nota bene. Er werd onder meer een spa bezocht, naar een idee van Kwant die dat op haar eigen vrijgezellenfeest, als die ooit komt, ook wel ziet zitten. In Italië waren ze met zes meiden. „Na de spa gingen we ’s avonds nog wat eten op en tijd naar bed. De bruid ging de volgende dag al trouwen, die had geen zin in een kater.”

Kwant tekent ervoor als haar eigen vrijgezellenfeest precies hetzelfde verloopt. Misschien had je het van haar niet gedacht, maar ze wil dat het allesbehalve uit de hand loopt. „Nee joh. Spa, relaxen, zo min mogelijk praten en op tijd naar bed. Met stappen ben ik ook zo. Als vrienden na het eten nog urenlang van kroeg naar kroeg willen gaan, ben ik na anderhalf uur vertrokken. Ik wil best een keer een totaal gestoord vrijgezellenfeest van een vriendin meemaken hoor, maar voor mij persoonlijk: nee…”

Smaakt het naar meer?

Het levensmotto van Roxanne Kwant is ‘iedere dag alles uit het leven halen en vooral dingen doen waar je blij van wordt’. Is het spelen in Lekker met de Meiden dan een kwestie van afvinken, of smaakt het naar meer? „Het laatste. Ik vond het zo leuk dat ik hoop dat er meer kansen komen en dat ik hiermee verder mag gaan. Dit hoort bij mij dus bij ‘dingen doen waar je blij van wordt’.”

