De Spaarrekening: ‘Het doet pijn dat ik mijn droomhuis niet kon kopen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen.

Deze week in De Spaarrekening: Francine (41) had haar zinnen gezet op een woning in haar geboortestad en kon het financieel dragen, maar dat betekende dat ze geen geld meer overhield voor andere dingen. Dus besloot ze het niet te doen, met pijn in haar hart.

Naam: Francine (41)

Beroep: zelfstandig ondernemer in de communicatiebranche

Netto inkomen: gemiddeld 7000 euro per maand

Woonsituatie: getrouwd, koopwoning, zoon van 5

De Spaarrekening van Francine

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat nu 24.000 euro op.”

Ben je daar blij mee?

„Het klinkt natuurlijk vrij bizar als ik ‘nee’ zeg, want het is een flinke som geld. Dus ja, ik ben er zeker blij mee. Maar nee, het is eigenlijk nog steeds niet genoeg om mijn droom te verwezenlijken.”

En dat is?

„Ik wil dolgraag terugverhuizen naar mijn geboortestad. Ik woon nu op ongeveer een halfuur afstand, in een nabijgelegen dorp. De liefde bracht me hier: mijn vriend woonde hier en op het moment dat we gingen samenwonen en een huis kochten, was het hier gewoon goedkoper. Het idee was dat we hier tijdelijk zouden gaan wonen; de huizenmarkt was zo krap, dat een woning in de regio al fijn was. En die zouden we een paar jaar later dan ook weer met winst kunnen verkopen.

Dat laatste lukt ook wel, alleen zijn óók de huizenprijzen weer verder gestegen en is de krapte nog erger. Vooralsnog hebben we nog geen nieuw huis kunnen vinden. Ja, laatst, op een paar haren na, maar dat ging helaas niet door.”

Waarom niet?

„Ik stuitte op een nieuwbouwproject dat in eerste instantie al vol zat qua inschrijvingen, maar vanwege wat afhakers werd ik alsnog gebeld. Het voelde als een lot uit de loterij, ik wilde dit zó graag. Maar goed, was het financieel haalbaar? Ik ben zelfstandig ondernemer, mijn man ook, alleen zijn inkomen is te onzeker om een hypotheek op af te sluiten. Het kwam daarom alleen op mij neer. Ons huidige koophuis staat ook op mijn naam. Ik schakelde mijn accountant en de bank in en liet alles tot op de eurocent berekenen. Het waren zenuwslopende weken waarin ik stiekem al begon te fantaseren over onze nieuwe woonplek – ik had zelfs al naar scholen voor mijn zoon gezocht. En toen kwam eindelijk het verlossende gesprek.”

En?

„Op zich was het goed nieuws, want ik kon de lasten dragen, volgens schattingen van mijn accountant. Alleen: echt nét. In de praktijk betekende het torenhoge maandlasten en sowieso voor langere tijd dúbbele woonlasten, omdat het project pas over twee jaar af zou zijn. Dat kwam neer op een totale hypotheekwaarde van over een miljoen, voor langere tijd. Alleen van dat bedrag sloeg ik al steil achterover, maar de grap was: ik kon het dus wel lijden.

Het betekende echter ook dat ik niet meer op vakantie zou kunnen, en etentjes en sociale activiteiten zouden ook bijna niet meer mogelijk zijn. Plus: als mij iets zou overkomen, zouden mijn man en zoon weg moeten uit dat huis – hij kon het immers niet betalen. Ik heb gewikt en gewogen, maar met pijn in het hart besloten het niet te doen.”

Dat moet een bittere pil zijn geweest…

„Ja, ik heb er dagen een enorme kater aan overgehouden. En ik vind het nog steeds enorm zuur.”

Wat is je plan nu, qua spaarrekening?

„Gewoon maar verder sparen, denk ik. Ik zet nu gemiddeld 800 euro per maand opzij, dus dat tikt aan – maar voor dit project komt het te laat. Dus ik hoop maar dat ik over een tijdje op iets nieuws stuit waar ik helemaal weg van ben.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Heel weinig. Ik verdien eerlijk gezegd genoeg, dus ik hoef geen geld terug te boeken.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Gelukkig niet. Kan ook alleen maar tegen je werken, omdat je nog minder hypotheek kunt krijgen.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik maak misschien wat minder geld naar mijn spaarrekening over dan zou moeten, maar ik hou ook van het goede leven. Etentje, wijntje, terras… Als ik dat allemaal niet zou doen, is die nieuwe woning denk ik sneller binnen handbereik.”

Wat is je beste financiële tip?

„Hoewel er dus vreselijk van baal, ben ik ook opgelucht dat ik niet in het financiële diepe ben gesprongen met dat nieuwe huis. Wat je kúnt lenen, is niet per se het bedrag wat je zou móéten lenen. Dat is mijn tip: zorg dat er ademruimte overblijft en die spaarrekening gevuld blijft.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

