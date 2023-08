Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Lykele Muus over einde Dertigers: ‘Guilty pleasure waarvoor je je niet hoeft te schamen’

De populaire serie Dertigers is bezig aan z’n laatste week… om daarna nooit meer terug te keren. De fans – dat zijn er nogal wat – balen, zijn ontroostbaar of snappen het simpelweg niet. Dan maak je toch Veertigers?, is de gedachte. Gisteren kregen de kijkers toch nog iéts van goed nieuws. Metro hing daarom even aan de telefoon met Lykele Muus, al vier seizoenen lang de ‘soms best wel leuke foute eikel’ Bart van Dertigers.

Aan de serie Dertigers hangt een bijzonder verhaal. Op NPO 3 scoort het niet echt florissant (gisteravond 200.000), maar het is vanaf de start in 2020 een ‘stream-kanon’ gebleken. In dat jaar keken meer dan 5,3 miljoen Nederlanders de reeks over zeven dertigers wanneer het hen uitkwam. Vaak was dat al voor de reguliere tv-uitzending, want per week kun je vier afleveringen vooruit kijken. En dat zijn nog eens hapklare brokken van een minuutje of 25 ook. Kortom: bingen maar. Dertigers leek drie jaar geleden eerst nog een ‘corona-succes’ te zijn, maar het online kijken via NPO Start of NPO Plus zette door. Inmiddels heeft de serie, in vakjargon, 25 miljoen ‘streamstarts’ gemaakt.

Een onvervalst stukje ‘Hollandse trots’ is Dertigers trouwens niet, want de verhaallijn is een remake van de Belgen, die als eerste met de serie kwamen.

Dertigers die jouw vrienden zouden kunnen zijn

Voor wie nog met het streamen moet starten: in Dertigers zien we een vriendengroep die (deels) ook jouw vriendengroep zou kunnen zijn. Lykele Muus is dus Bart, de man van de foute opmerkingen. Hij is gescheiden van de zorgzame en naar liefde hunkerende Lot (Leonoor Koster). De twee zijn het ex-stel met opstandige tieners. Dan zijn er de twee vrolijke met elkaar getrouwde mannen Alex (Justus van Dillen) en Elias (Jelle de Jong), die elke aflevering de nodige struggles hebben hebben. Nora (Joy Wielkens) is – in seizoen 4 – de vrijgezel die met de homovrienden een kind op de wereld wil zetten. Pieter (Wieger Windhorst) is de goeierd en betrouwbare allemansvriend van de groep, die ooit grote financiële problemen had. Hij heeft nu een relatie met Saar (Eva Laurenssen, die Metro bij seizoen 2 sprak), een schat van een meid, maar ook de eeuwige losbol die zich nog weleens laat gaan met drank en drugs.

Dertigers-toetje met kerst

Alle sores en mooie momenten in Dertigers zijn voor velen zo herkenbaar als wat. Wat te denken van zo’n app-groep met véél te veel berichtjes… Maar ja, het einde nadert. Donderdag ziet de tv-kijker het verjaardagsfeest van Bart die zijn 40ste viert; streamers kunnen dat nu al zien. Zeven minuten voordat Lykele Muus (in het echt 36 jaar) zijn telefoon opneemt, plingt er Dertigers-nieuws in de Metro-mail. ‘Successerie Dertigers viert afscheidsfeest met kerstspecial bij BNNVARA op NPO 3′ is de titel van het mailtje. ‘We’ krijgen nog een lekker toetje dus. Het kerstverhaal wordt nog even in het midden gelaten, maar de fans kunnen wel raden wat ons zoal te wachten staat. Lachen, gedoe aan alle kanten en vast een dikke traan aan het einde. Lykele Muus (Cast, Thuisfront, Vliegende Hollanders) schrijft momenteel mee aan de slotspecial, zoals hij de pen ook oppakte voor seizoen 2 en 3.

De geboren Utrechter is met het gezin op weg naar een welverdiende vakantie, als hij Metro spreekt. Hij is op weg naar de zon, maar „nu onder Roosendaal”. Als waar ambassadeur van de serie (hij sprak zich onlangs rechtstreeks uit richting NPO, zie kader), praat hij graag over Dertigers. Of hij nou vakantie viert of niet. „Natuurlijk, altijd.”

Op een bepaald hoogtepunt stoppen

Mooi Dertigers-nieuws over kerst dat net binnenkwam…

Lykele Muus: „Superleuk, dat zijn als cast allemaal heel erg blij mee. Maar volgens mij de kijkers ook als ik zie hóeveel mensen momenteel smeken of we doorgaan en niet willen dat we stoppen. Mijn hele inbox stroomt vol met berichten als ‘maak er nog gewoon Veertigers van’. Na vier seizoenen is het voor ons… ik wil niet per se zeggen ‘klaar’, maar je wilt niet in herhaling vallen. Voor een serie als Dertigers vind ik het wel goed om op een bepaald hoogtepunt te stoppen, als we dat zo mogen noemen. Daarom is het ook goed om met een andere vorm te eindigen, in de vorm van een kerstspecial. En andere format dan de manier waarop we vier seizoenen lang onze verhaaltjes hebben verteld. Het voelt voor ons als het einde, maar ook als een nieuw uitstapje.”

Je kunt tijdens het kerstdiner nog een bom laten ontploffen, ben je gelijk van al die berichtjes af.

„Ja haha, een sicke thriller waarbij de vrienden elkaar allemaal uitmoorden… Maar nee, over de inhoud gaan we nu nog even niets bekendmaken. We maken nu wel een heel nieuw verhaal trouwens, terwijl we tot nu toe vrij trouw de originele versie van België volgden. Ja, we gaan een mooi einde maken. En dat voelt beter dan stoppen omdat België stopt.”

Lykele Muus: ‘Ik ben slechts 36!’

Jouw personage Bart wordt in de laatste aflevering 40, dus we hebben hier met de hoofdschuldige van het eindigen van Dertigers te maken?

„Ja… Voor het einde is iemand die 40 wordt natuurlijk symbolisch, terwijl ik zelf 36 ben. Slechts 36! Tv-kijkers gaan nog een mooi shot van het verjaardagsfeest zien, waarbij de vriendengroep een roltrap afgaat. Van de andere kant komt een groep omhoog met ballonnen waarop 30 staat. Het is een mooi symbolisch shot, alsof we het stokje overdragen of zo. Maar ja, hoe dan ook: Bart wordt 40.”

👇 NPO, hoe zit dat? Onlangs postte Lykele Muus op zijn Instagram-account met bijna 30.000 volgers een directe vraag over Dertigers aan NPO: „Waarom is op NPO Start alleen het vierde seizoen te zien, terwijl de eerste drie seizoenen jullie 25 miljoen streamstarts hebben opgeleverd? Zonde!” NPO reageerde snel en sportief: „Terechte vraag. De andere seizoenen zijn zeker nog te kijken, maar stonden helaas wat verstopt in het menu. We hebben dat direct gefixt.”

Hoe is het voor een acteur als je weet dat zoveel kijkers balen?

„Het is een mooi compliment, want mensen voelen zich echt verbonden met de Dertigers-personages. Ze zijn heel erg van ze gaan houden, zelfs van zo’n lul als ik speel.”

De lul van Dertigers

Bart is dan wel een eikel, maar toch een ‘soms best leuke eikel’…

„Daar ben ik het wel mee eens. Ik heb mijn best gedaan om die lul in het begin geprobeerd zo groot mogelijk neer te zetten, als schoolvoorbeeld van wat een man eigenlijk fout kan doen in onze maatschappij. Maar je moet op een gegeven moment ook bepaalde charmes aan de dag leggen en je hart laten zien, want de kijker moest Bart niet gaan haten. Hij kan foute dingen zo zeggen dat je toch ook kan denken dat hij wel iets goeds heeft. Maar als je alles op een rijtje zet, dan doet Bart meer fout dan goed. Ik vind het fijn dat hij in het laatste seizoen toch echt wel een verandering doormaakt. In plaats van dat hij altijd maar zegt ‘ik ga veranderen, ik leer van mijn fouten’, zie je nu dat hij ook echt verandert. Het is fijn dat hij als minder grote lul eindigt dan aan het begin. Als mensen het vervolgens dan zo erg vinden dat Dertigers stopt, dat lijkt het alsof zij afscheid moeten nemen van iets van henzelf. Dat zij zich vereenzelvigd hebben met de personages, is mooi.”

‘Ik zou best in die groep willen zitten’

Dat is toch juist de kracht van Dertigers, dat je in je eigen vriendengroep ook een Bart hebt, of een Saar of een Pieter?

„Absoluut. Dat is waar we vanaf het begin op hebben gehamerd, die herkenbaarheid. Op televisie is dat misschien soms een beetje viezige term. Maar als je in elk personage iets stopt wat je zou kunnen herkennen, dan zie je misschien je eigen vrienden, maar kun je het ook spiegelen aan jezelf. Dat als Bart iets doet, je er ook vanuit jezelf naar kunt kijken en je afvragen wat jij zou doen of dat je het er wel of niet mee eens bent. De kracht van Dertigers is volgens mij dat iedereen denkt ‘ik zou best in die groep willen zitten’, ook al bemoeien ze zich voortdurend met elkaar en geven ze elkaar de hele tijd ongevraagd advies. Volgens mij voelen veel kijkers zich een beetje onderdeel van die vriendengroep.”

Die hapklare brokken van een minuut of 25 zijn ook goed gekozen.

„Ja en dan ook nog zo dat je iets anders kunt doen tijdens het kijken. Je kunt het bijvoorbeeld aanzetten tijdens het koken. Ik merk ook dat veel hoogopgeleiden kijken. Ik zit zelf een beetje in de literaire hoek en tja, iedereen kijkt. Dat geldt ook voor B&B Vol Liefde hoor, maar dat schreeuwt misschien niet iedereen van de daken. Op een of andere manier is Dertigers echt een guilty pleasure geworden, waar je je helemaal niet voor hoeft te schamen. Ik kom mensen tegen waarvan ik het helemaal niet had verwacht, die niet meer kunnen stoppen met kijken. Het is bijna verbazingwekkend dat de serie voor zo’n breed publiek een guilty pleasure is.”