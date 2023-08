Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Claire Bender bruid in Only You, maar knalverliefd op vrijgezellenfeest: ‘Dat lijkt me verschrikkelijk…’

Om de situatie in de film Only You te mogen spelen, was voor Claire Bender maar wat heerlijk. Knalverliefd wordt haar personage Elisabeth… tijdens haar vrijgezellenfeest. Wat zou de actrice vinden als dat in haar echte leven overkwam? Metro schoof bij Claire Bender aan in Scheveningen.

Only You van regisseur Jonathan Elbers, een ‘dramatische komedie’, draait nu in de bioscoop. Claire Bender en Egbert-Jan Weeber (Arthur waarop zij zo verliefd wordt) vullen bijna anderhalf uur lang het filmdoek. Andere rollen zijn onder meer ook weggelegd voor onder meer André Dongelmans, Jennifer Welts, Monic Hendrickx, Peter Paul Muller. Only You is niet een typische romcom waarbij je wacht op het einde waarbij alles tóch nog goed komt. Als de film vordert blijkt namelijk dat Arthur niet lang meer te leven heeft, terwijl Elisabeth denkt dat hij op wereldreis gaat in de week dat zij trouwt. Het laat de kijker met een brok in de keel – zo schreef Metro al in een recensie – de bioscoop verlaten.

Claire Bender van filmdoek naar strandtent in de regen

Metro‘s verslaggever bekeek de film in Pathé Scheveningen, de plek waar Only You zich afspeelt. Amper vijf minuten na de persvoorstelling treffen we Claire Bender in een strandtent iets verderop. Het waait en regent, maar de bui van Claire Bender is beter, ondanks wat gezonde spanning. Only You gaat diezelfde avond namelijk in première. Dat zij nog maar zo kort geleden met haar sprekende gezicht van het volledige filmdoek spatte (en dan ook nog die brok in de keel), is even schakelen. In Miss Maui Beach House zit de actrice (29) namelijk in – met alle respect – ‘gewone kloffie’ en petje achter twee sneetjes volkorenbrood met smakelijke kroketten.

Van Morten tot Montana Meiland

Claire Bender ‘acteerde een thuiswedstrijd’. Hoewel nu Amsterdamse, werd zij geboren in Den Haag. Op jeugdtheaterschool Rabarber groeide de liefde voor het spelen, wat later mooi werd afgerond op Toneelacademie Maastricht. Bender is geen actrice die we continu op het filmdoek of tv zien, maar toch heeft zij al een lange staat van dienst. Serieliefhebbers herinneren haar waarschijnlijk van een glansrol als stagiaire Kelly de Nooijer in Morten, over een fictieve Nederlandse minister-president. Ook was zij onder meer in Rundfunk, Mocro Maffia, Welkom in de Middeleeuwen en Cast te zien. En, je moest even goed kijken, Claire Bender was toch echt Montana Meiland in De TV Kantine.

Nu staat zij door Only You voor het eerst als hoofdrolspeelster op een filmposter. Dat kon zij zelf niet delen, want Claire Bender moet de enige actrice van Nederland zonder sociale media zijn. Ze vindt het „wel zo rustig”. Rustig bleef Bender niet toen ze het script van Only You las: „Ik moest echt huilen. Als zoiets je overkomt, lijkt me verschrikkelijk. Ik ben nu zelf heel erg verliefd, dus ik kan met helemaal niet voorstellen dat ik zoiets zou meemaken. In de film is Coen mijn verloofde, maar die zie je helemaal niet. Ik heb dus de liefde van Elisabeth voor Arthur kunnen spelen. Wat ik me wel kan voorstellen is dat zoiets heel misschien gebeurt in een relatie die niet klopt. Maar zelf? Nee, heel erg nee.”

Ik ben nu zelf heel erg verliefd, dus ik kan met helemaal niet voorstellen

Claire Bender omschreven als ‘nieuw talent’

Dat Claire Bender nu op de poster van Only You staat, doet haar wel wat. Ze snapt ook wel dat Metro haar rol bijna als een doorbraak ziet. Veronica Superguide omschrijft haar zelfs als ‘nieuw talent’, maar wel als iemand ‘die eigenlijk alles kan’. „Ik begrijp het, want ook al heb ik heel veel gedaan, ik stond nog nooit op een poster. En ik gaf voor Only You ook amper interviews. Het voelt toch wel als iets nieuws, in ieder geval meer in het zicht. Voor mij persoonlijk was het draaien van Only You vooral heel erg fijn. We hadden zo’n goed en gemotiveerd team en ik ben bij de film heel erg betrokken geweest. De regisseur vertrouwde ons, we mochten ideeën aandragen en we hebben veel gerepeteerd met improvisatie zonder iets echt te draaien.”

Intimiteitscoach

Voor de liefdes/seksscènes was op de set van Only You een zogeheten intimiteitscoach aanwezig. Een goede zaak, vindt Claire Bender. „Als we zo’n scène repeteerden was deze persoon en ook de regisseur aanwezig. We bespraken wat kon en wat niet en hoe de personages dingen in zo’n scène zouden doen. Alles ging zo in goed overleg en dat is fijn. Zo werd het ook een beter verhaal dan dat je alleen weet dat twee personen met elkaar naar bed gaan.” Grappig genoeg speelde Claire Bender zelf een intimiteitscoach in Cast. Niet dat ze daar iets aan had, trouwens. De actrice lacht: „Nee, zij was slecht en had alleen maar gebluft dat ze een intimiteitscoach was. Ze kon er eigenlijk niets van.”

Claire Bender draaide Only You tegelijk met Happy Ending, de Netflix-romcom met Gaite Jansen die vanaf 1 september wereldwijd op de streamingdienst te zien is. Het viel haar onverwacht zwaar: „Ik dacht dat ik wel even een superheld was die dat kon. Eén week lang was het echt dag om dag en toen kwam ik erachter dat ik het toch erg moeilijk vond. Ik heb mezelf een beetje overschat, want voor Elisabeth in Only You had ik achteraf liever een paar weken in één grote bubbel gezeten. Spijt heb ik niet hoor, dan nou ook weer niet.”

Ik dacht dat ik wel even een superheld was die dat kon.

Zoenen in een steegje

Dat is eerlijk, maar de bioscoopganger zal er niets van merken. Claire Bender heeft vooral ook genoten van het draaiden in Scheveningen en Den Haag. „We filmden ook middenin de nacht en toch kwam ik klasgenoten van de middelbare school tegen. Die kwamen uit de kroeg, haha. Eén van hen vertelde dat hij een studie rechten was gaan doen. Heel vet en ik eh… moest een scène doen waarbij ik alleen maar moest zoenen in een steegje.”

🌊 Sculptuur In Scheveningen is men maar wat trots op het feit dat Only You in de kustplaats is gedraaid. Speciaal voor die gelegenheid is een zandsculptuur op het strand onthuld (zie de foto hieronder). Claire Bender en haar tegenspeler Egbert-Jan Weeber mochten er hoogstpersoonlijk de laatste hand aan leggen.

Snel een klik

Kenden Claire Bender en Egbert-Jan Weeber (Toen Ik Je Zag) elkaar voor Only You eigenlijk al? Simpel antwoord: „Nee, we ontmoetten elkaar pas tijdens de auditie. Dat was ten eerste heel leuk, maar het werkte ook meteen goed. Ik wist vooraf niet wat voor persoon ik met hem precies kon verwachten. Maar het was fijn, Egbert-Jan wil dingen net als ik graag goed doen. Ik moet zeggen dat ik door hem zelfs beter ging spelen.”

Dat spelen gaan we Claire Bender de komende tijd nog veel meer zien doen. Zoals gemeld op 1 september in Happy Ending in Netflix. Vanaf januari is de actrice live in het theater te zien, in Wie is er bang voor Virginia Woolf? Volgend jaar zie we Bender ook in de serie De Joodse Raad (EO). Daarin is zij de dochter (in het verzet) van David Cohen, de voorzitter van De Joodse Raad die de nazi’s juist moet helpen bij het deporteren van Nederlandse Joden.

