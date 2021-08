Eva Laurenssen over Dertigers 2: weer ‘een berg’ heerlijke dertigers-dilemma’s

De serie Dertigers was vorig jaar – in coronatijd – zo’n succes, dat vanavond een verdiend tweede seizoen begint. Heerlijk toch, zo’n vriendengroep met al z’n dramatische én grappige dertigersdilemma’s? Actrice Eva Laurenssen vindt van wel. Metro sprak met haar.

Dertigers werd het vorig jaar door de Nederlandse televisiekijkers prima opgepikt. Inclusief uitgesteld kijken leverde het mooie cijfer van 5,3 miljoen mensen op die de serie hebben meegekregen. BNNVARA dacht ‘Weet je wat? Seizoen 2 is op zo’n plaats’. Dat kon relatief snel, want Dertigers is een remake van de Belgen. Regisseur Elzelien Peters herschreef al ‘het gedoe’ rond liefdesperikelen, wel of geen kind, alleenstaand moederschap, genieten van je baan of toch iets anders willen, de losbol van de groep (Eva Laurenssen als Saar), de vriend die qua financiën en een slecht lopende zaak helemaal in de shit zit. En een dood van een vriend uit het verleden, de rode draad van seizoen 1. Een reeks die afsloot met Bart die zijn Lot bedriegt. Alex en Elias die uit elkaar zijn. Nora die alleenstaand een kind moet opvoeden. En Saar, zoenend in de lift met haar allerbeste vriend Pieter…

Personages Dertigers gaan ver en vallen soms diep

Lykele Muus – ook acteur in Dertigers – schreef aan de bewerking mee. De man die zich op social media deze week duidelijk opwond over volle voetbalstadions, zei al: „We kennen de personages inmiddels zo goed dat we precies weten hoe ver ze kunnen gaan en hoe diep zij kunnen vallen.” Muus wijdde er een mooie Instagrampost aan.



De inmiddels bij velen bekende vriendengroep bestaat uit Saar (Eva Laurenssen), Nora (Joy Wielkens), Pieter (Wieger Windhorst), Alex (Justus van Dillen), Bart (Lykele Muus), Lot (Leonoor Koster), Elias (Jelle de Jong) en Feras (Gürkan Küçüksentürk). Nieuwe rollen zijn in Dertigers 2 weggelegd voor Eric Corton, Abbey Hoes, Mustafa Duygulu, John Buijsman, Jip van den Dool en Margo Dames.

Als Eva Laurenssen (zelf nu 33) de telefoon opneemt en de beleefde Metro-woorden ‘hoe gaat het met je? Druk?’ klinken, is meteen duidelijk: hier hebben we een echte dertiger aan de lijn. Eva lacht: „Druk? Nogal. Ik heb net een baby gekregen! Een meisje, vier weken geleden. Ze kwam iets te laat, maar is gezond. Het is helemaal geweldig.” Eva Laurenssen zette de dochter samen met Teun Luijkx op de wereld, ook acteur, maar in Dertigers is de dikke buik niet te zien. „Dat hoop ik in elk geval van niet. We hebben geprobeerd dat te verdoezelen en ik heb vooral in de eerste draaiperiode gespeeld. Dat lukte.”

Eva Laurenssen tien jaar op het doek en de buis

De acteercarrière van de geboren Brabantse duurt sinds de Amsterdamse Toneelschool en Kleinkunstacademie inmiddels tien jaar. Het leverde op haar cv prachtige titels op als All You Need Is Love, Soof, Niks Te Melden, De 12 van Schouwendam, Meisje van Plezier en Rudy’s Grote Kerstshow. En Dertigers 1 natuurlijk.

Dat er een tweede seizoen mocht komen, vindt Eva Laurenssen ‘heel erg fijn’. „Sterker, we zijn al bezig met de planning van seizoen 3. Te gek om weer allemaal samen te komen. We hebben zo’n leuke club joh, dat is echt een feest. Regisseur Elzelien heeft een passende groep bij elkaar gezocht en ze laat ons vrij. Als we teksten willen omgooien, dan kan dat. Improviseren is prima. Voor een acteur is dat heerlijk.” Wát Dertigers nou tot een succes maakt, daar heeft Eva over nagedacht (lees: de vraag verwachtte zij al). „Ik denk toch de herkenbaarheid voor een hele grote groep kijkers. We proberen onze personages zo normaal mogelijk te spelen. Gesprekken zijn gesprekken die ik ook met mijn vriendinnen zou voeren. Dertigers is niet té geschreven en niet te filmisch. Iedere kijker herkent zich bij dit realistische beeld wel in iemand of een situatie.”

Wat maakt Dertigers tot een succes?

Dat laatste is bij Dertigers zeker het geval. Er komen tal van situaties voorbij waarbij je als kijker moet lachen (of juist niet) en dan vervolgens denkt: ‘oh, maar dat is mij ook overkomen’. Eva: „Het schuurt hier en daar ook een beetje. Tegelijkertijd is Dertigers licht en gewoon leuk om naar te kijken volgens mij. Je bent toch benieuwd hoe het met al deze mensen verder gaat. De oudere generatie zal kijken met een gevoel van ‘die fase met al dat gedoe heb ik maar gehad’. En de twintigers kunnen kijken naar hoe dat nou eigenlijk gaat als alles verandert en je niet meer alle feestjes afloopt. En er meer verantwoordelijkheid bij komt kijken. Dat laatste is zeker het geval bij Saar, die ik mag spelen. Tot slot is Dertigers leuk, een beetje guerrilla gedraaid. Dicht op de huid, niet te statisch en met mooie beelden van Amsterdam.”

Grote gebeurtenissen op komst in Dertigers 2

Eva Laurenssen kan niet alles zeggen over Dertigers 2 natuurlijk, maar iets verklappen mag en durft ze wel: „Er komen wat grote gebeurtenissen aan. We hebben een huwelijk, er is een flinke break up, een sterfgeval, een ander soort afscheid, er komt een vader terug… Laat ik het daar maar bij houden. En de moeder van Saar heeft dementie zoals de kijkers weten, maar zij moet nu naar een verzorgingshuis.” In de trailer roept het personage van Eva Laurenssen ‘ik ben het geworden!’ Wat dan? „Tja ehm… Voor iets waarvoor ik heb gesolliciteerd. Het is in ieder geval een behoorlijk kans voor Saar op carrièregebied. Maar ja, het is Saar. Dus het gaat niet zonder slag of stoot. En dat heeft weer gevolgen voor haar relatie, laat ik het zo zeggen. Zij probeert een wat andere Saar te zijn, maar het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Of die relatie met Pieter uit de lift is? Dan kan ik je niet vertellen natuurlijk, haha.”

Dertigers-leven voor Eva Laurenssen echt begonnen

Nu Eva Laurenssen een wolk van een baby op de wereld heeft gezet, is het echte dertigers-leven natuurlijk écht begonnen. Kan zij zich voorstellen dat zij ooit zelf nog een soort Saar, de losbol en het buitenbeentje is? „Ik kan me wel herinneren dat ik ‘een Saar’ was, maar dat was jaren terug. Ik heb zes jaar een relatie, woon al heel lang samen, heb nu een kind en ben verloofd met Teun. Dat laatste al twee of drie jaar, maar ja, corona hè? Ik heb veel gefeest, ik heb gereisd, van alles. Op het moment dat ik Teun tegenkwam, hebben we samen veel gereisd en in de kroeg gestaan, maar werden we ook steeds rustiger. En nu zijn we onlangs vanuit Amsterdam naar Zaandam verhuisd. Dat vond ik heel spannend, maar veel vrienden wonen er ook. Het continue onrustige en als laatste het licht uit willen doen op feesten, heb ik niet echt gehad. Maar ik heb wel altijd dingen willen ondernemen en reizen willen maken. Daar ben ik rustiger in geworden. Ik kan niet meer elkaar jaar maandenlang ergens anders gaan zitten. Emigreren wil ik overigens nog steeds, dat zie ik als één groot avontuur. Teun ziet dat op dit moment nog iets minder zitten dan ik. Iéts van Saar heb ik dus nog wel in me.”

Afleveringen starten nog in de zomervakantie

Dat een nieuwe reeks in de zomervakantie op de televisie verschijnt, is niet alledaags. De afgelopen maand gebeurde dat trouwens ook met de Nederlandse serie Swanenburg (Sanne Langelaar vertelde er aan Metro over). Het vorige week geëindigde familiedrama scoorde goed en trok twintig afleveringen lang meer dan 600.000 kijkers. Eva Laurenssen kan alleen maar hopen dat Dertigers 2 ook weer goed wordt opgepikt? „Bij het eerste seizoen hadden we te maken met corona. Iedereen zat thuis. Maar ik heb ook vertrouwen in de online cijfers. Ik weet dat heel veel mensen Dertigers op een ander moment kijken dan dat het op tv is.”

Dertigers is vanaf vanavond 22.00 uur dagelijks te zien bij BNNVARA op NPO 3. De serie telkens terugkijken? Dat kan hier.