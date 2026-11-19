Gezondheid van Freek is stabiel: ‘Zolang ik mij goed voel, maak ik mij geen zorgen over de scans’
Een jaar nadat Suzan Stortelder (34) en Freek Rikkerink (33) voor het eerst over Freeks uitgezaaide longkanker vertelden, vertellen ze bij talkshow Eva hoe het nu met hen gaat. Zijn situatie is nog altijd stabiel, maar de onzekerheid blijft.
Toen ze een jaar geleden bij Eva Jinek aanschoven, vertelde het zangduo dat de behandeling bijzonder goed aansloeg. “Het is sinds ik de medicatie ben gaan gebruiken heel stabiel en dat is prettig”, vertelt Freek.
Suzan en Freek leven met onzekerheid
Daardoor kan het dagelijks leven van de twee ook gewoon doorgaan. Toch brengt elke controle weer onzekerheid met zich mee. Freek gaat iedere drie maanden voor controle naar het ziekenhuis, waar hij een CT-scan krijgt. “Dat is altijd wel spannend”, zegt hij.
Inmiddels heeft hij wel een manier gevonden om met zo’n naderende scan om te gaan. “Zolang ik me goed voel, en dat voel ik me, heb ik niet het idee dat ik me zorgen moet maken over de volgende scan.” Dat hij zich fysiek nog zo goed voelt, komt volgens hem doordat hij geen chemotherapie of bestraling krijgt. Ook op dagen dat hij zich goed voelt, is hij zich bewust van zijn ziekte. “Je hebt het label, zeg maar, en er zit iets in je lichaam dat er niet hoort. Dus dat hangt wel boven je hoofd.”
Verdrietig
Suzan vindt de periode rond de controles een stuk moeilijker. “Af en toe word ik daar heel bang van. Soms ben ik er kalm onder. Het ligt ook een beetje aan de dag”, legt ze uit. De zangeres probeert op dat soort momenten aan andere dingen te denken, maar dat lukt niet altijd. “Soms loopt het op en ben ik even heel verdrietig. En soms gaat dat beter. Ja, zo gaat het.”
De twee vertellen dat ze allebei zo hun eigen angsten hebben. Waar Suzan bang is om alleen verder te moeten, heeft Freek weer andere zorgen. Dat is volgens hen soms ‘aftasten’. “Maar ik denk dat we onze weg daar wel in hebben gevonden.” Samen doen ze hun best om te voorkomen dat hun leven volledig in het teken staat van de ziekte. “Voor mijn gevoel voel ik me het gezondst als ik niet bezig ben met ziek zijn”, aldus Freek.
Muziek als troost
Wat hem ook enorm helpt, is het maken van muziek. Voor de zanger is het een manier om zijn gedachten en gevoelens te ordenen. “Als je dan muziek maakt, voelt het alsof de rommel een beetje eruit gaat”, vertelt Freek. Ook de reacties op hun nieuwe nummers betekenen veel voor ze, zeker als luisteraars hun eigen verhalen delen. “Dan voel je je ook niet zo alleen, er zijn zoveel mensen met iets.”
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