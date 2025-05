Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Freek Rikkerink van Suzan & Freek heeft uitgezaaide longkanker: ‘Geen kans op genezing’

Verdrietig nieuws vanuit singer / songwriter-duo Suzan & Freek: Freek Rikkerink (32), de helft van het succesvolle muzikale duo, heeft uitgezaaide longkanker. Dat maakt het stel zelf bekend op Instagram vandaag. Onder de post stromen de steunbetuigingen binnen.

„Gisteren is onze wereld compleet op zijn kop gezet. We hebben te horen gekregen dat er bij Freek uitgezaaide longkanker is geconstateerd. Door deze uitzaaiingen is er geen kans meer op genezing”, is te lezen bij een foto waarop de twee elkaars hand vasthouden.

„We zijn compleet verslagen, het voelt zo oneerlijk. We zijn al 18 jaar onafscheidelijk en hebben samen nog zoveel moois om voor te leven. Aan het eind van dit jaar hopen we samen ons kindje te mogen verwelkomen”, schrijft het duo.

„We gaan nog zo lang mogelijk genieten van de tijd die ons samen gegund is, ook al weten we niet hoe lang dat zal zijn. We stoppen dan ook per direct met optreden en leggen al onze werkzaamheden neer. We willen vragen om rust en privacy voor ons en onze families en vrienden in deze moeilijke tijd. We blijven elkaar vasthouden.”



Suzan & Freek gingen als muzikaal duo viraal in 2016, nadat ze al enkele jaren covers maakten. Inmiddels hebben ze een grote schare fans verzameld, die het stel hondstrouw zijn. Eergisteren stonden de twee nog in de Ziggo Dome en er waren nog shows gepland voor 30 en 31 mei en 1 juni. Die shows zijn allemaal afgelast.

Naast een muzikaal duo zijn de twee ook al lange tijd partners, Suzan Stortelder (32) is zwanger van hun eerste kindje samen en is eind dit jaar uitgerekend. Eind 2022 kwam een documentaire over hun carrière, en deels privéleven, uit. Daarin waren zij van een andere kant te zien en aan Metro lieten ze weten dat ze de snelheid van hun eigen carrière soms niet meer konden bijbenen. In juli van dat jaar ging Freek op één knie voor Suzan. Op 2 december 2023 stapte het stel samen in het huwelijksbootje.

