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Presidenten Poetin en Trump hadden goed gesprek over Oekraïne

De Amerikaanse en de Russische president, Donald Trump en Vladimir Poetin, hebben in de marge van de top van de APEC in Shenzhen met elkaar gesproken over de oorlog in Oekraïne. Ook kwamen de relaties tussen beide landen aan bod en het onderhoud dat ze samen met hun Chinese ambtgenoot Xi Jinping gaan hebben.

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Volgens een adviseur van Poetin, Joeri Oesjakov, verliep het gesprek goed en was Oekraïne het voornaamste onderwerp. Poetin heeft de ontmoeting in een heel goede stemming verlaten, aldus Oesjakov.

De drie presidenten zijn in het Zuid-Chinese Shenzhen op de topconferentie van de APEC, een economisch samenwerkingsverband van landen aan de Stille Oceaan. De ontmoeting tussen Poetin, Trump en Xi wordt voorafgaand al als historisch bestempeld.

Trump heeft in de aanloop naar de top van de drie wereldleiders ook een apart onderhoud gehad met Xi. Die zei daarbij dat de relaties tussen beide mogendheden „stabiel zijn en beter worden”. Het is al de derde keer dit jaar dat Xi zijn Amerikaanse ambtgenoot Trump in persoon ontmoet. Poetin en Trump ontmoetten elkaar voor deze APEC-conferentie voor het laatst in Anchorage in Alaska half augustus 2025.

ANP

Geschreven door Redactie Metro, waar verhalen nieuws maken. Toegankelijk, mensgericht en verrassend. We inspireren, informeren en prikkelen maandelijks miljoenen lezers.

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