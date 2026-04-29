Marco Borsato breekt en kneust ribben door fietsongeluk: ‘Ik reed over twee lege flessen’

Zanger Marco Borsato heeft door een fietsongeluk meerdere ribben gebroken en gekneusd. Dat maakte hij vandaag bekend via Instagram.

Na het ongeluk lag de zanger vijf dagen in het ziekenhuis. Inmiddels is hij acht dagen thuis om verder te revalideren. „Ik kan bevestigen dat lachen, niezen, hoesten en ademhalen momenteel allemaal topsport zijn”, aldus Borsato.

Marco Borsato was op weg naar een motorreis

Tijdens een fietstocht reed hij over twee glazen flessen die op het fietspad lagen. „Hoe die daar kwamen weet niemand, maar ze hebben hun missie volbracht. Resultaat: gebroken en gekneusde ribben.”

Het ongeval vond plaats in aanloop naar zijn jaarlijkse motorreis naar Duitsland met zijn motorclub. „Maar het lot besloot anders”, schrijft Borsato over de reis. Kort daarvoor deelde de zanger nog een met AI bewerkte foto van zichzelf in leren jack en motorhelm.

Na zijn slepende rechtszaak als verdachte van seksueel overschrijdend gedrag (vrijspraak), maakte Marco Borsato onlangs zijn tv-comeback met een televisie-interview in België.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

