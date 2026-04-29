Natuurbrand ’t Harde ontstond tijdens oefening op schietterrein

De grote brand op het militaire oefenterrein bij ’t Harde ontstond tijdens een militaire oefening op het schietterrein, zegt een woordvoerder van de Koninklijke Marechaussee woensdag. Maar of de brand ook veroorzaakt is door de oefening is nog niet bekend. Daar doet de marechaussee onderzoek naar.

De brand ontstond aan het einde van de ochtend. Hoe laat precies is niet bekend bij de marechaussee. De militairen die bezig waren met de oefening zijn geëvacueerd. Met hoeveel ze aan het oefenen waren, is niet bekend.

De marechaussee weet niet of er gebouwen of materieel van Defensie bedreigd worden door de natuurbrand. Op een later moment wordt de uitkomst van „het feitenonderzoek” dat de marechaussee uitvoert naar de toedracht van de brand bekendgemaakt. Maar wanneer dat is, is niet duidelijk.

Stilgelegd

Het gebeurde in het verleden vaker dat een natuurbrand ontstond tijdens of door oefeningen van militairen. In april vorig jaar was het raak op de heide in Ede. De brand werd veroorzaakt door een rookgranaat die Defensie gebruikte bij een oefening. Ook vorige week woedde een natuurbrand tussen Ede en Otterlo op militair oefenterrein.

In België was er in 2021 een verwoestende natuurbrand op terrein Groot Schietveld in Wuustwezel, die uitbrak tijdens schietoefeningen. Woensdag zijn schietoefeningen daar tijdelijk stilgelegd wegens de hoge waarschuwingsniveaus voor branden, melden Belgische media.

ANP

