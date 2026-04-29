Scherpere Europese regels voor veiligheid van honden en katten, doorfokken wordt verboden

Het Europees Parlement heeft een rits aan nieuwe regels aangenomen waarmee de veiligheid van honden en katten moet worden verbeterd. Zo wordt het in de toekomst verplicht om dieren te chippen en wordt doorfokken verboden. Hier lees je meer over de nieuwe regels voor huisdieren.

Verkopers, fokkers en asielen moeten er per 2030 voor zorgen dat al hun dieren gechipt en geregistreerd zijn. Ook baasjes die hun hond of kat al hebben, moeten hun huisdier chippen. Zij moeten hun honden per 2036 chippen en katten pas in 2041. Er moet op die manier een database ontstaan van alle honden en katten die in Europa worden gehouden.

Een chip bevat informatie over het land van herkomst, de fokker of het asiel waar het dier vandaan komt en de huidige eigenaar. Die informatie moet worden opgeslagen in een Europees systeem.

Doorfokken verboden

Ook komt er een verbod op ‘handelspraktijken die tot misbruik en gezondheidsrisico’s leiden’. Dat betekent dat er in de toekomst niet meer doorgefokt mag worden met dieren die ernstige gezondheidscomplicaties kunnen hebben. Het gaat dan bijvoorbeeld om mopshonden. Die honden hebben door het fokken vaak ademhalingsproblemen. Ook kunnen de honden sneller blind worden, hebben ze moeite met eten en kunnen de dieren hoofdpijnen krijgen doordat hun hersenen in het achterhoofd worden gedrukt.

„Er komt een verbod op het fokken met ouders en hun nakomelingen, grootouders en kleinkinderen, evenals met broers en zussen en halfbroers en -zussen”, schrijft het Europees Parlement. „Ook het fokken van honden of katten om hen overdreven of buitensporige kenmerken te geven die tot aanzienlijke gezondheidsrisico’s leiden, wordt verboden.”

Regels huisdieren ‘een belangrijke stap’

Een ander punt dat het Europees Parlement gaat verbieden, is het het verminken van honden en katten voor shows, tentoonstellingen of wedstrijden, ook wel couperen genoemd. Couperen betekent het inkorten of verwijderen van lichaamsdelen bij dieren om esthethische redenen. Couperen was in Nederland al verboden, maar dat geldt nu dus ook op Europees vlak.

Rapporteur en voorzitter van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling (AGRI), Veronika Vrecionová, zegt in een reactie blij te zijn met de wetten. „Vandaag hebben we een belangrijke stap gezet om de handel in honden en katten in de Europese Unie echt te reguleren. Onze boodschap is duidelijk: een huisdier is een gezinslid, geen voorwerp of speelgoed.”

Regels voor huisdieren voor miljoenen honden en katten

Ongeveer 55 procent van de Nederlandse huishoudens heeft een of meerdere huisdieren, zegt het Landelijk InformatieCentrum Gezelschapsdieren (LICG). Het gaat dan onder meer om 3 miljoen katten en 1,7 miljoen honden. Veel honden komen bij een fokker vandaan, terwijl katten in de regel volgens het LICG bij bekenden vandaan komen.

Door de regels voor huisdieren voor fokkers en baasjes aan te scherpen, moet het welzijn van miljoenen dieren dus beter in zicht komen. „We hebben eindelijk strengere regels voor fokkerijen en traceerbaarheid die ons zullen helpen om op te treden tegen degenen die dieren zien als een middel om snel winst te maken. Tegelijkertijd zorgen we ervoor dat eerlijke fokkers in de EU gelijke kansen krijgen”, zegt Vrecionová.

