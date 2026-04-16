Jutta Leerdam in Forbes 30 Under 30: wat moet je doen om op die lijst terecht te komen?

Alsof haar jaar al niet indrukwekkend genoeg was, krijgt schaatsster Jutta Leerdam er opnieuw een internationale erkenning bij. De Nederlandse topsprinter heeft een plek bemachtigd op de prestigieuze Forbes 30 Under 30-lijst voor Europa.

De lijst van Forbes zet jaarlijks dertig talenten onder de dertig jaar in de schijnwerpers die volgens het blad uitblinken in hun vakgebied. Leerdam staat in de categorie sport en hoort daarmee bij de meest opvallende jonge sporters van dit moment.

Invloed is gegroeid

De uitverkiezing komt kort na een uitzonderlijk seizoen. Tijdens de Olympische Winterspelen van 2026 in Milaan-Cortina pakte Leerdam goud op de 1000 meter, inclusief een olympisch record. Daarnaast veroverde ze zilver op de 500 meter, waarmee ze haar status als topsprinter verder onderstreepte.

Ook buiten de ijsbaan groeit haar invloed. Leerdam behoort inmiddels tot de meest zichtbare wintersporters wereldwijd, met grote samenwerkingen en miljoenen volgers op social media.

Wat is Forbes 30 Under 30 eigenlijk?

De Forbes 30 Under 30-lijst is een jaarlijkse selectie van jong talent onder de 30 jaar dat volgens het blad grote impact maakt in Europa. In totaal worden 300 mensen gekozen, verdeeld over verschillende categorieën zoals sport, business en entertainment.

De selectie is volgens Forbes allesbehalve willekeurig: maandenlang wordt er onderzoek gedaan naar duizenden kandidaten, die onder meer via nominaties van het publiek, experts en oud-deelnemers op de radar komen. Je mag ook jezelf nomineren.

Hoe kom je op de Forbes 30 Under 30 lijst?

Vervolgens maken redacteuren een shortlist, die steeds verder wordt aangescherpt. Kandidaten worden beoordeeld op factoren als impact, groei, innovatie en invloed, maar ook financiën spelen een rol.

Forbes is van oorsprong een zakelijk en economisch platform. Daarom kijken ze bij de 30 Under 30-lijst niet alleen naar talent of populariteit, maar ook naar economische impact. Heeft iemand een bedrijf dat snel groeit? Wordt er veel geld opgehaald bij investeerders? Beïnvloed diegene op een of andere manier de economie als geheel?

Uiteindelijk buigen panels van experts uit verschillende sectoren zich over de finalisten, waarna de definitieve lijst wordt vastgesteld. Eén harde eis: iedereen moet jonger zijn dan 30 en je kunt maar één keer op de lijst komen.

Meer dan alleen sport

De combinatie van sportieve prestaties en zichtbaarheid speelt een belangrijke rol in Leerdams selectie voor de lijst. Forbes kijkt niet alleen naar medailles, maar ook naar impact, bereik en invloed. Leerdam heeft zich daarmee ontwikkeld tot meer dan alleen een schaatskampioen: ze is ook een internationaal gezicht binnen de sportwereld.

Wat nu?

Ondanks haar succes is nog niet duidelijk hoe haar sportieve toekomst eruitziet. Na de Spelen nam ze rust en sindsdien heeft ze geen definitieve beslissing genomen over een vervolg van haar schaatscarrière.

Ondertussen lijkt haar jaar sowieso niet meer stuk te kunnen. Met olympisch goud én een plek op een van de bekendste talentenlijsten ter wereld, is 2026 voor Leerdam nu al een jaar om niet snel te vergeten. Wel gingen er laatst geruchten dat haar relatie met Amerikaan Jake Paul voorbij zou zijn, maar die drukte Paul de kop in.

Meer Nederlanders op de Forbes-lijst

Andere Nederlanders die de lijst hebben gehaald, zijn onder anderen Nick Nijhof en Bob Verlaat, co-founders van Hears, een bedrijf gespecialiseerd in gehoorbescherming. Ze zijn in goed gezelschap van Tess Bevers, oprichter en ceo van biotech-startup Novogaia, Julia Veer, co-founder van skin care bedrijf Clay and Glow (die verscheen in Metro’s rubriek Jong & Ondernemend), en nóg een aantal Nederlandse ondernemerstalenten die ook op de lijst te vinden zijn.

